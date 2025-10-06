ONI Pris idag

Livepriset för ONI (ONI) idag är $ 0.02081, med en förändring på 0.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ONI till USD är$ 0.02081 per ONI.

ONI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ONI. Under de senaste 24 timmarna handlades ONI mellan $ 0.02065 (lägsta) och $ 0.02103 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ONI med +0.28% under den senaste timmen och -17.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 550.91.

ONI (ONI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 550.91$ 550.91 $ 550.91 Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blockkedja ONINO

Det aktuella börsvärdet för ONI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 550.91. Det cirkulerande utbudet av ONI är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.08M.