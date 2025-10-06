BörsDEX+
Livepriset för Mavryk Network idag är 0.023 USD.MVRK börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MVRK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mavryk Network (MVRK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:49:04 (UTC+8)

Mavryk Network Pris idag

Livepriset för Mavryk Network (MVRK) idag är $ 0.023, med en förändring på 6.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MVRK till USD är$ 0.023 per MVRK.

Mavryk Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MVRK. Under de senaste 24 timmarna handlades MVRK mellan $ 0.023 (lägsta) och $ 0.0282 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MVRK med 0.00% under den senaste timmen och -7.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 5.89K.

Mavryk Network (MVRK) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Mavryk Network är --, med en 24h-handelsvolym på $ 5.89K. Det cirkulerande utbudet av MVRK är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 23.00M.

Mavryk Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.023
$ 0.023$ 0.023
lägsta under 24-timmar
$ 0.0282
$ 0.0282$ 0.0282
högsta under 24-timmar

$ 0.023
$ 0.023$ 0.023

$ 0.0282
$ 0.0282$ 0.0282

Mavryk Network (MVRK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Mavryk Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.001499-6.12%
30 dagar$ -0.0477-67.47%
60 dagar$ -0.002-8.00%
90 dagar$ -0.002-8.00%
Mavryk Network Prisförändring idag

Idag registrerade MVRK en förändring med $ -0.001499 (-6.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Mavryk Network 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0477 (-67.47%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Mavryk Network 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MVRK med $ -0.002(-8.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Mavryk Network 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.002 (-8.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Mavryk Network (MVRK)?

Kolla in sidan Mavryk Network Prishistorik nu.

AI-analys för Mavryk Network

AI-drivna insikter som analyserar Mavryk Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Mavryk Networks priser?

Several key factors influence Mavryk Network (MVRK) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MVRK valuation.

Adoption & Partnerships: Network usage, developer activity, and strategic partnerships drive demand.

Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features affect investor interest.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Regulatory Environment: Government policies and legal clarity in key markets influence institutional adoption.

Competition: Performance relative to other blockchain networks affects market positioning.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token distribution impact long-term value.

Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, and global economic conditions affect risk appetite for crypto assets.

Varför vill folk veta Mavryk Networks pris idag?

People want to know Mavryk Network (MVRK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Mavryk Network

Mavryk Network (MVRK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MVRK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mavryk Network (MVRK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Mavryk Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Mavryk Network

Maverick Chain (MVRK) is a cryptocurrency that aims to bridge the gap between traditional financial systems and the emerging digital economy. It's designed to function as a tokenized representation of value within the Maverick System, a blockchain-based platform that enables the creation of decentralized applications (dApps) with a focus on financial services. MVRK uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply model. The asset is typically used for transaction fees within the Maverick System, as well as for staking and governance purposes, allowing holders to participate in the platform's decision-making processes. As part of a broader ecosystem, MVRK plays a key role in facilitating the seamless integration of blockchain technology into everyday financial operations.

Hur man köper och investerar Mavryk Network

Hur man köper Mavryk Network (MVRK) Guide

Vad kan du göra med Mavryk Network

Genom att äga Mavryk Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Mavryk Network (MVRK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network Resurs

För en mer djupgående förståelse av Mavryk Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Mavryk Network webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Mavryk Network

Hur mycket kommer 1 Mavryk Network att vara värd år 2030?
Om Mavryk Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Mavryk Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:49:04 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

