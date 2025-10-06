Livepriset för Mavryk Network idag är 0.023 USD.MVRK börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MVRK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Mavryk Network idag är 0.023 USD.MVRK börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MVRK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Mavryk Network (MVRK) idag är $ 0.023, med en förändring på 6.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MVRK till USD är$ 0.023 per MVRK.
Mavryk Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MVRK. Under de senaste 24 timmarna handlades MVRK mellan $ 0.023 (lägsta) och $ 0.0282 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MVRK med 0.00% under den senaste timmen och -7.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 5.89K.
Mavryk Network (MVRK) Marknadsinformation
$ 5.89K
$ 23.00M
1,000,000,000
MAVRYK
Det aktuella börsvärdet för Mavryk Network är --, med en 24h-handelsvolym på $ 5.89K. Det cirkulerande utbudet av MVRK är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 23.00M.
Mavryk Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
0.00%
-6.12%
-7.64%
-7.64%
Mavryk Network (MVRK) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Mavryk Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.001499
-6.12%
30 dagar
$ -0.0477
-67.47%
60 dagar
$ -0.002
-8.00%
90 dagar
$ -0.002
-8.00%
Mavryk Network Prisförändring idag
Idag registrerade MVRK en förändring med $ -0.001499 (-6.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Mavryk Network 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0477 (-67.47%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Mavryk Network 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MVRK med $ -0.002(-8.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Mavryk Network 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.002 (-8.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Mavryk Network (MVRK)?
AI-drivna insikter som analyserar Mavryk Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Mavryk Networks priser?
Several key factors influence Mavryk Network (MVRK) prices:
Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features affect investor interest.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.
Regulatory Environment: Government policies and legal clarity in key markets influence institutional adoption.
Competition: Performance relative to other blockchain networks affects market positioning.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token distribution impact long-term value.
Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, and global economic conditions affect risk appetite for crypto assets.
Varför vill folk veta Mavryk Networks pris idag?
People want to know Mavryk Network (MVRK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för Mavryk Network
Mavryk Network (MVRK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MVRK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mavryk Network (MVRK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Mavryk Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Mavryk Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MVRK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Mavryk Network Price Prediction.
Om Mavryk Network
Maverick Chain (MVRK) is a cryptocurrency that aims to bridge the gap between traditional financial systems and the emerging digital economy. It's designed to function as a tokenized representation of value within the Maverick System, a blockchain-based platform that enables the creation of decentralized applications (dApps) with a focus on financial services. MVRK uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply model. The asset is typically used for transaction fees within the Maverick System, as well as for staking and governance purposes, allowing holders to participate in the platform's decision-making processes. As part of a broader ecosystem, MVRK plays a key role in facilitating the seamless integration of blockchain technology into everyday financial operations.
Hur man köper och investerar Mavryk Network
Är du redo att komma igång med Mavryk Network? Att köpa MVRK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Mavryk Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Mavryk Network (MVRK) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Mavryk Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Mavryk Network
Genom att äga Mavryk Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Mavryk Network (MVRK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Mavryk Network att vara värd år 2030?
Om Mavryk Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Mavryk Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Mavryk Network idag?
Priset för Mavryk Network är idag $ 0.023. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Mavryk Network fortfarande en bra investering?
Mavryk Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MVRK, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Mavryk Network?
Mavryk Network till ett värde av $ 5.89K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Mavryk Network?
Livepriset för MVRK uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Mavryk Network i den valuta du föredrar, besök MVRK Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Mavryk Network?
Priset på MVRK påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MVRK på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MVRK/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Mavryk Networks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Mavryk Network-priset att stiga i år?
Mavryk Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Mavryk Network (MVRK) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:49:04 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.