BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för MTP idag är 0.0006864 USD.MTP börsvärdet är 604,032 USD. Följ prisuppdateringar för MTP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för MTP idag är 0.0006864 USD.MTP börsvärdet är 604,032 USD. Följ prisuppdateringar för MTP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MTP

MTP prisinformation

Vad är MTP

MTP whitepaper

MTP officiell webbplats

MTP tokenomics

MTP Prisförutsägelse

MTP historik

MTP Köpguide

MTP-till-fiat valutaomvandlare

MTP spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

MTP Logotyp

MTP-kurs(MTP)

1 MTP-till-USD pris i realtid:

$0.0006864
$0.0006864$0.0006864
+2.41%1D
USD
MTP (MTP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:43 (UTC+8)

MTP Pris idag

Livepriset för MTP (MTP) idag är $ 0.0006864, med en förändring på 2.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MTP till USD är$ 0.0006864 per MTP.

MTP rankas för närvarande nr.2421 enligt marknadsvärde på $ 604.03K, med ett cirkulerande utbud på 880.00M MTP. Under de senaste 24 timmarna handlades MTP mellan $ 0.0006115 (lägsta) och $ 0.0007117 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.05713413468944079, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000592581178461329.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MTP med -0.56% under den senaste timmen och -11.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.46K.

MTP (MTP) Marknadsinformation

No.2421

$ 604.03K
$ 604.03K$ 604.03K

$ 62.46K
$ 62.46K$ 62.46K

$ 686.40K
$ 686.40K$ 686.40K

880.00M
880.00M 880.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

88.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för MTP är $ 604.03K, med en 24h-handelsvolym på $ 62.46K. Det cirkulerande utbudet av MTP är 880.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 686.40K.

MTP Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0006115
$ 0.0006115$ 0.0006115
lägsta under 24-timmar
$ 0.0007117
$ 0.0007117$ 0.0007117
högsta under 24-timmar

$ 0.0006115
$ 0.0006115$ 0.0006115

$ 0.0007117
$ 0.0007117$ 0.0007117

$ 0.05713413468944079
$ 0.05713413468944079$ 0.05713413468944079

$ 0.000592581178461329
$ 0.000592581178461329$ 0.000592581178461329

-0.56%

+2.41%

-11.59%

-11.59%

MTP (MTP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för MTP idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000016153+2.41%
30 dagar$ -0.0010844-61.24%
60 dagar$ -0.0250836-97.34%
90 dagar$ -0.0093136-93.14%
MTP Prisförändring idag

Idag registrerade MTP en förändring med $ +0.000016153 (+2.41%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

MTP 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0010844 (-61.24%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

MTP 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MTP med $ -0.0250836(-97.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

MTP 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0093136 (-93.14%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MTP (MTP)?

Kolla in sidan MTP Prishistorik nu.

AI-analys för MTP

AI-drivna insikter som analyserar MTP senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar MTPs priser?

Several key factors influence MTP token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact MTP valuations.

Supply & Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive long-term value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.

Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations create market uncertainty or confidence.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor perception.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Varför vill folk veta MTPs pris idag?

People want to know MTP price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves. Price monitoring helps identify trends, volatility patterns, and potential opportunities in the cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för MTP

MTP (MTP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MTP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MTP (MTP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MTP potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som MTP kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MTP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MTP Price Prediction.

Om MTP

Metamorphosis (MTP) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work consensus mechanism. It is designed to be a privacy-focused digital asset, with the primary goal of providing secure, private, and untraceable transactions. MTP achieves this through the implementation of the Zerocoin protocol, which allows users to convert non-anonymous coins into anonymous ones. The asset also utilizes the Merkle Tree Proof algorithm to ensure that transactions are both secure and efficient. Typical uses for MTP include private peer-to-peer transactions and as a privacy layer for other digital assets. The supply model for MTP is capped, with a finite number of coins to be issued.

Hur man köper och investerar MTP

Är du redo att komma igång med MTP? Att köpa MTP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MTP. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MTP (MTP) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 880.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MTP krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper MTP (MTP) Guide

Vad kan du göra med MTP

Genom att äga MTP kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa MTP (MTP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är MTP (MTP)

Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.

MTP Resurs

För en mer djupgående förståelse av MTP kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell MTP webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om MTP

Hur mycket kommer 1 MTP att vara värd år 2030?
Om MTP skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MTP-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:43 (UTC+8)

MTP (MTP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om MTP

MTP USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MTP med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MTP med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla MTP (MTP) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se MTP-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MTP/USDT
$0.0006864
$0.0006864$0.0006864
+2.40%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2994
$0.2994$0.2994

+49.70%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2402
$0.2402$0.2402

+380.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014980
$0.000014980$0.000014980

+199.60%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021100
$0.0021100$0.0021100

+201.42%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+80.01%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003000
$0.00003000$0.00003000

+52.28%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för MTP-till-USD

Belopp

MTP
MTP
USD
USD

1 MTP = 0.0006864 USD