MTP Pris idag

Livepriset för MTP (MTP) idag är $ 0.0006864, med en förändring på 2.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MTP till USD är$ 0.0006864 per MTP.

MTP rankas för närvarande nr.2421 enligt marknadsvärde på $ 604.03K, med ett cirkulerande utbud på 880.00M MTP. Under de senaste 24 timmarna handlades MTP mellan $ 0.0006115 (lägsta) och $ 0.0007117 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.05713413468944079, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000592581178461329.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MTP med -0.56% under den senaste timmen och -11.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.46K.

MTP (MTP) Marknadsinformation

Rank No.2421 Marknadsvärde $ 604.03K$ 604.03K $ 604.03K Volym (24H) $ 62.46K$ 62.46K $ 62.46K Marknadsvärde efter full utspädning $ 686.40K$ 686.40K $ 686.40K Cirkulationsutbud 880.00M 880.00M 880.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 88.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för MTP är $ 604.03K, med en 24h-handelsvolym på $ 62.46K. Det cirkulerande utbudet av MTP är 880.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 686.40K.