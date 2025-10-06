Livepriset för MTP idag är 0.0006864 USD.MTP börsvärdet är 604,032 USD. Följ prisuppdateringar för MTP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för MTP idag är 0.0006864 USD.MTP börsvärdet är 604,032 USD. Följ prisuppdateringar för MTP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för MTP (MTP) idag är $ 0.0006864, med en förändring på 2.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MTP till USD är$ 0.0006864 per MTP.
MTP rankas för närvarande nr.2421 enligt marknadsvärde på $ 604.03K, med ett cirkulerande utbud på 880.00M MTP. Under de senaste 24 timmarna handlades MTP mellan $ 0.0006115 (lägsta) och $ 0.0007117 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.05713413468944079, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000592581178461329.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MTP med -0.56% under den senaste timmen och -11.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.46K.
MTP (MTP) Marknadsinformation
No.2421
$ 604.03K
$ 62.46K
$ 686.40K
880.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
88.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för MTP är $ 604.03K, med en 24h-handelsvolym på $ 62.46K. Det cirkulerande utbudet av MTP är 880.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 686.40K.
MTP Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0006115
lägsta under 24-timmar
$ 0.0007117
högsta under 24-timmar
$ 0.0006115
$ 0.0007117
$ 0.05713413468944079
$ 0.000592581178461329
-0.56%
+2.41%
-11.59%
-11.59%
MTP (MTP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för MTP idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000016153
+2.41%
30 dagar
$ -0.0010844
-61.24%
60 dagar
$ -0.0250836
-97.34%
90 dagar
$ -0.0093136
-93.14%
MTP Prisförändring idag
Idag registrerade MTP en förändring med $ +0.000016153 (+2.41%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
MTP 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0010844 (-61.24%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
MTP 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MTP med $ -0.0250836(-97.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
MTP 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0093136 (-93.14%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MTP (MTP)?
AI-drivna insikter som analyserar MTP senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive long-term value.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.
Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations create market uncertainty or confidence.
Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor perception.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Varför vill folk veta MTPs pris idag?
People want to know MTP price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves. Price monitoring helps identify trends, volatility patterns, and potential opportunities in the cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för MTP
MTP (MTP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MTP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MTP (MTP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på MTP potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som MTP kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MTP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MTP Price Prediction.
Om MTP
Metamorphosis (MTP) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work consensus mechanism. It is designed to be a privacy-focused digital asset, with the primary goal of providing secure, private, and untraceable transactions. MTP achieves this through the implementation of the Zerocoin protocol, which allows users to convert non-anonymous coins into anonymous ones. The asset also utilizes the Merkle Tree Proof algorithm to ensure that transactions are both secure and efficient. Typical uses for MTP include private peer-to-peer transactions and as a privacy layer for other digital assets. The supply model for MTP is capped, with a finite number of coins to be issued.
Hur man köper och investerar MTP
Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.
MTP Resurs
För en mer djupgående förståelse av MTP kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om MTP skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MTP-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar MTP idag?
Priset för MTP är idag $ 0.0006864. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är MTP fortfarande en bra investering?
MTP förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MTP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för MTP?
MTP till ett värde av $ 62.46K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på MTP?
Livepriset för MTP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för MTP i den valuta du föredrar, besök MTP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för MTP?
Priset på MTP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,354.67
+0.63%
ETH
3,406.14
+0.87%
SOL
158.05
+0.87%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
608
+18.60%
Kommer MTP-priset att stiga i år?
MTP priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för MTP (MTP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:43 (UTC+8)
MTP (MTP) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.