MicroStrategy Pris idag

Livepriset för MicroStrategy (MSTRON) idag är $ 241.61, med en förändring på 0.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSTRON till USD är$ 241.61 per MSTRON.

MicroStrategy rankas för närvarande nr.2636 enligt marknadsvärde på $ 354.74K, med ett cirkulerande utbud på 1.47K MSTRON. Under de senaste 24 timmarna handlades MSTRON mellan $ 235.4 (lägsta) och $ 276.79 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 363.23027862767054, medan det lägsta priset någonsin var $ 220.73947660226378.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSTRON med +0.02% under den senaste timmen och -11.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 93.00K.

MicroStrategy (MSTRON) Marknadsinformation

Rank No.2636 Marknadsvärde $ 354.74K$ 354.74K $ 354.74K Volym (24H) $ 93.00K$ 93.00K $ 93.00K Marknadsvärde efter full utspädning $ 354.74K$ 354.74K $ 354.74K Cirkulationsutbud 1.47K 1.47K 1.47K Totalt utbud 1,468.23720784 1,468.23720784 1,468.23720784 Offentlig blockkedja ETH

