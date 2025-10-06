BörsDEX+
Livepriset för MicroStrategy idag är 241.61 USD.MSTRON börsvärdet är 354,740.7917862224 USD. Följ prisuppdateringar för MSTRON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för MicroStrategy idag är 241.61 USD.MSTRON börsvärdet är 354,740.7917862224 USD. Följ prisuppdateringar för MSTRON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

MicroStrategy (MSTRON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:35:09 (UTC+8)

MicroStrategy Pris idag

Livepriset för MicroStrategy (MSTRON) idag är $ 241.61, med en förändring på 0.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSTRON till USD är$ 241.61 per MSTRON.

MicroStrategy rankas för närvarande nr.2636 enligt marknadsvärde på $ 354.74K, med ett cirkulerande utbud på 1.47K MSTRON. Under de senaste 24 timmarna handlades MSTRON mellan $ 235.4 (lägsta) och $ 276.79 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 363.23027862767054, medan det lägsta priset någonsin var $ 220.73947660226378.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSTRON med +0.02% under den senaste timmen och -11.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 93.00K.

MicroStrategy (MSTRON) Marknadsinformation

No.2636

$ 354.74K
$ 93.00K
$ 354.74K
1.47K
1,468.23720784
ETH

Det aktuella börsvärdet för MicroStrategy är $ 354.74K, med en 24h-handelsvolym på $ 93.00K. Det cirkulerande utbudet av MSTRON är 1.47K, med ett totalt utbud på 1468.23720784. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 354.74K.

MicroStrategy Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 235.4
lägsta under 24-timmar
$ 276.79
högsta under 24-timmar

$ 235.4
$ 276.79
$ 363.23027862767054
$ 220.73947660226378
+0.02%

+0.31%

-11.02%

-11.02%

MicroStrategy (MSTRON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för MicroStrategy idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.7467+0.31%
30 dagar$ -80.95-25.10%
60 dagar$ -86.73-26.42%
90 dagar$ -38.39-13.72%
MicroStrategy Prisförändring idag

Idag registrerade MSTRON en förändring med $ +0.7467 (+0.31%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

MicroStrategy 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -80.95 (-25.10%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

MicroStrategy 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MSTRON med $ -86.73(-26.42%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

MicroStrategy 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -38.39 (-13.72%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MicroStrategy (MSTRON)?

Kolla in sidan MicroStrategy Prishistorik nu.

AI-analys för MicroStrategy

AI-drivna insikter som analyserar MicroStrategy senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar MicroStrategys priser?

MicroStrategy (MSTR) stock price is influenced by several key factors:

1. Bitcoin price movements - MSTR holds significant Bitcoin reserves, making it highly correlated with crypto markets
2. Company's Bitcoin acquisition strategy and announcements
3. Overall cryptocurrency market sentiment and regulatory news
4. Traditional business performance and software revenue
5. Institutional investor interest in Bitcoin exposure through equities
6. Market volatility and risk appetite
7. CEO Michael Saylor's public statements about Bitcoin strategy

Varför vill folk veta MicroStrategys pris idag?

People want to know MicroStrategy's price today because it's heavily tied to Bitcoin's performance. As one of the largest corporate Bitcoin holders, MSTR stock moves significantly with crypto markets. Investors track it for Bitcoin exposure, volatility trading opportunities, and portfolio decisions.

Prisförutsägelse för MicroStrategy

MicroStrategy (MSTRON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MSTRON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MicroStrategy (MSTRON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MicroStrategy potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om MicroStrategy

MSTRON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on decentralization, scalability, and security. MSTRON uses a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity of transactions and reduce the risk of double-spending. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the ecosystem through a process known as mining. MSTRON is typically used for online transactions, digital asset management, and as a medium of exchange within its ecosystem. It is part of a broader movement towards decentralized finance and digital currencies.

Hur man köper och investerar MicroStrategy

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är MicroStrategy (MSTRON)

MicroStrategy Resurs

För en mer djupgående förståelse av MicroStrategy kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell MicroStrategy webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om MicroStrategy

Hur mycket kommer 1 MicroStrategy att vara värd år 2030?
Om MicroStrategy skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MicroStrategy-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:35:09 (UTC+8)

