Livepriset för Microsoft (MSFTON) idag är $ 497.93, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSFTON till USD är$ 497.93 per MSFTON.

Microsoft rankas för närvarande nr.1698 enligt marknadsvärde på $ 2.45M, med ett cirkulerande utbud på 4.93K MSFTON. Under de senaste 24 timmarna handlades MSFTON mellan $ 494.51 (lägsta) och $ 508.22 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 554.1140723930895, medan det lägsta priset någonsin var $ 492.8458515171225.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSFTON med -0.03% under den senaste timmen och -3.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 66.41K.

Microsoft (MSFTON) Marknadsinformation

Rank No.1698 Marknadsvärde $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volym (24H) $ 66.41K$ 66.41K $ 66.41K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Cirkulationsutbud 4.93K 4.93K 4.93K Totalt utbud 4,926.82474263 4,926.82474263 4,926.82474263 Offentlig blockkedja ETH

