BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Microsoft idag är 497.93 USD.MSFTON börsvärdet är 2,453,213.8440977559 USD. Följ prisuppdateringar för MSFTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Microsoft idag är 497.93 USD.MSFTON börsvärdet är 2,453,213.8440977559 USD. Följ prisuppdateringar för MSFTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MSFTON

MSFTON prisinformation

Vad är MSFTON

MSFTON officiell webbplats

MSFTON tokenomics

MSFTON Prisförutsägelse

MSFTON historik

MSFTON Köpguide

MSFTON-till-fiat valutaomvandlare

MSFTON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Microsoft Logotyp

Microsoft-kurs(MSFTON)

1 MSFTON-till-USD pris i realtid:

$498.01
$498.01$498.01
+0.01%1D
USD
Microsoft (MSFTON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:35:01 (UTC+8)

Microsoft Pris idag

Livepriset för Microsoft (MSFTON) idag är $ 497.93, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSFTON till USD är$ 497.93 per MSFTON.

Microsoft rankas för närvarande nr.1698 enligt marknadsvärde på $ 2.45M, med ett cirkulerande utbud på 4.93K MSFTON. Under de senaste 24 timmarna handlades MSFTON mellan $ 494.51 (lägsta) och $ 508.22 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 554.1140723930895, medan det lägsta priset någonsin var $ 492.8458515171225.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSFTON med -0.03% under den senaste timmen och -3.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 66.41K.

Microsoft (MSFTON) Marknadsinformation

No.1698

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

$ 66.41K
$ 66.41K$ 66.41K

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

4.93K
4.93K 4.93K

4,926.82474263
4,926.82474263 4,926.82474263

ETH

Det aktuella börsvärdet för Microsoft är $ 2.45M, med en 24h-handelsvolym på $ 66.41K. Det cirkulerande utbudet av MSFTON är 4.93K, med ett totalt utbud på 4926.82474263. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.45M.

Microsoft Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 494.51
$ 494.51$ 494.51
lägsta under 24-timmar
$ 508.22
$ 508.22$ 508.22
högsta under 24-timmar

$ 494.51
$ 494.51$ 494.51

$ 508.22
$ 508.22$ 508.22

$ 554.1140723930895
$ 554.1140723930895$ 554.1140723930895

$ 492.8458515171225
$ 492.8458515171225$ 492.8458515171225

-0.03%

+0.01%

-3.98%

-3.98%

Microsoft (MSFTON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Microsoft idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0498+0.01%
30 dagar$ -25.03-4.79%
60 dagar$ -0.69-0.14%
90 dagar$ +47.93+10.65%
Microsoft Prisförändring idag

Idag registrerade MSFTON en förändring med $ +0.0498 (+0.01%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Microsoft 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -25.03 (-4.79%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Microsoft 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MSFTON med $ -0.69(-0.14%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Microsoft 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +47.93 (+10.65%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Microsoft (MSFTON)?

Kolla in sidan Microsoft Prishistorik nu.

AI-analys för Microsoft

AI-drivna insikter som analyserar Microsoft senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Microsofts priser?

Microsoft stock (MSFT) prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and cash flow directly impact stock price.

Cloud Business: Azure growth is crucial as cloud computing drives significant revenue.

Product Cycles: Windows, Office 365, and Surface product launches affect investor sentiment.

Market Conditions: Overall tech sector performance and economic indicators influence MSFT.

Competition: Rivalry with Amazon AWS, Google Cloud, and Apple affects market position.

AI Integration: Investments in artificial intelligence and ChatGPT partnerships impact valuation.

Regulatory Environment: Antitrust concerns and government policies can affect stock performance.

Note: MSFTON appears to be a typo - Microsoft trades under ticker MSFT, not as a cryptocurrency.

Varför vill folk veta Microsofts pris idag?

People want to know Microsoft (MSFT) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Current price helps assess buying/selling opportunities, monitor performance, and make informed financial choices. However, MSFTON appears to be a cryptocurrency token, not Microsoft stock.

Prisförutsägelse för Microsoft

Microsoft (MSFTON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MSFTON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Microsoft (MSFTON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Microsoft potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Microsoft kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MSFTON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Microsoft Price Prediction.

Om Microsoft

MSFTON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. Its primary role is to facilitate secure, peer-to-peer transactions and smart contracts, enabling users to interact directly without the need for intermediaries. The MSFTON token uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely accepted as an energy-efficient alternative to the proof-of-work model. With its focus on decentralization and security, MSFTON is typically used in applications that require trustless transactions and programmable contracts, such as decentralized finance (DeFi) and other blockchain-based solutions. Its supply and issuance model is designed to maintain a balance between scarcity and accessibility, contributing to its utility within the broader cryptocurrency ecosystem.

Hur man köper och investerar Microsoft

Är du redo att komma igång med Microsoft? Att köpa MSFTON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Microsoft. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Microsoft (MSFTON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 4.93K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Microsoft krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Microsoft (MSFTON) Guide

Vad kan du göra med Microsoft

Genom att äga Microsoft kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Microsoft (MSFTON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Microsoft (MSFTON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Microsoft Resurs

För en mer djupgående förståelse av Microsoft kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Microsoft webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Microsoft

Hur mycket kommer 1 Microsoft att vara värd år 2030?
Om Microsoft skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Microsoft-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:35:01 (UTC+8)

Microsoft (MSFTON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Microsoft

MSFTON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MSFTON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MSFTON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Microsoft (MSFTON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Microsoft-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MSFTON/USDT
$498.01
$498.01$498.01
0.00%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2981
$0.2981$0.2981

+49.05%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000023017
$0.000023017$0.000023017

+360.34%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020871
$0.0020871$0.0020871

+198.15%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1099
$0.1099$0.1099

+119.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003645
$0.00003645$0.00003645

+85.02%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001862
$0.000000001862$0.000000001862

+67.59%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för MSFTON-till-USD

Belopp

MSFTON
MSFTON
USD
USD

1 MSFTON = 497.93 USD