Livepriset för MORI COIN idag är 0.02869 USD.MORI börsvärdet är 22,952,229.08965 USD. Följ prisuppdateringar för MORI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för MORI COIN (MORI) idag är $ 0.02869, med en förändring på 1.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MORI till USD är$ 0.02869 per MORI.
MORI COIN rankas för närvarande nr.748 enligt marknadsvärde på $ 22.95M, med ett cirkulerande utbud på 800.01M MORI. Under de senaste 24 timmarna handlades MORI mellan $ 0.027 (lägsta) och $ 0.03158 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.20062000753120068, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02241657164171012.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MORI med +0.13% under den senaste timmen och -1.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 110.98K.
MORI COIN (MORI) Marknadsinformation
No.748
$ 22.95M
$ 110.98K
$ 28.69M
800.01M
999,999,999
999,998,186
80.00%
SOL
Det aktuella börsvärdet för MORI COIN är $ 22.95M, med en 24h-handelsvolym på $ 110.98K. Det cirkulerande utbudet av MORI är 800.01M, med ett totalt utbud på 999998186. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 28.69M.
MORI COIN Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.027
lägsta under 24-timmar
$ 0.03158
högsta under 24-timmar
$ 0.027
$ 0.03158
$ 0.20062000753120068
$ 0.02241657164171012
+0.13%
-1.67%
-1.52%
-1.52%
MORI COIN (MORI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för MORI COIN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0004873
-1.67%
30 dagar
$ -0.00602
-17.35%
60 dagar
$ -0.01019
-26.21%
90 dagar
$ -0.03632
-55.87%
MORI COIN Prisförändring idag
Idag registrerade MORI en förändring med $ -0.0004873 (-1.67%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
MORI COIN 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00602 (-17.35%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
MORI COIN 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MORI med $ -0.01019(-26.21%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
MORI COIN 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.03632 (-55.87%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MORI COIN (MORI)?
AI-drivna insikter som analyserar MORI COIN senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar MORI COINs priser?
Several key factors influence MORI COIN (MORI) prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and adoption rates 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Supply and demand dynamics 8. Community engagement and social media buzz 9. Exchange listings and accessibility 10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates
These elements interact to create price volatility typical of smaller altcoins.
Varför vill folk veta MORI COINs pris idag?
People want to know MORI COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.
Prisförutsägelse för MORI COIN
MORI COIN (MORI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MORI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MORI COIN (MORI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på MORI COIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som MORI COIN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MORI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MORI COIN Price Prediction.
Om MORI COIN
MORI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The MORI blockchain uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including payments and governance. The supply of MORI is capped, with new coins issued as rewards for validators. Its design and features make it a popular choice for users seeking a decentralized, secure, and private means of conducting transactions.
Hur man köper och investerar MORI COIN
Är du redo att komma igång med MORI COIN? Att köpa MORI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MORI COIN. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MORI COIN (MORI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 800.01M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MORI COIN krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med MORI COIN
Genom att äga MORI COIN kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa MORI COIN (MORI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 MORI COIN att vara värd år 2030?
Om MORI COIN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MORI COIN-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar MORI COIN idag?
Priset för MORI COIN är idag $ 0.02869. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är MORI COIN fortfarande en bra investering?
MORI COIN förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MORI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för MORI COIN?
MORI COIN till ett värde av $ 110.98K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på MORI COIN?
Livepriset för MORI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för MORI COIN i den valuta du föredrar, besök MORI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för MORI COIN?
Priset på MORI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MORI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MORI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om MORI COINs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer MORI COIN-priset att stiga i år?
MORI COIN priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för MORI COIN (MORI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:29 (UTC+8)
MORI COIN (MORI) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.