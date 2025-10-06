MORI COIN Pris idag

Livepriset för MORI COIN (MORI) idag är $ 0.02869, med en förändring på 1.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MORI till USD är$ 0.02869 per MORI.

MORI COIN rankas för närvarande nr.748 enligt marknadsvärde på $ 22.95M, med ett cirkulerande utbud på 800.01M MORI. Under de senaste 24 timmarna handlades MORI mellan $ 0.027 (lägsta) och $ 0.03158 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.20062000753120068, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02241657164171012.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MORI med +0.13% under den senaste timmen och -1.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 110.98K.

MORI COIN (MORI) Marknadsinformation

Rank No.748 Marknadsvärde $ 22.95M$ 22.95M $ 22.95M Volym (24H) $ 110.98K$ 110.98K $ 110.98K Marknadsvärde efter full utspädning $ 28.69M$ 28.69M $ 28.69M Cirkulationsutbud 800.01M 800.01M 800.01M Maxutbud 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Totalt utbud 999,998,186 999,998,186 999,998,186 Cirkulationshastighet 80.00% Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för MORI COIN är $ 22.95M, med en 24h-handelsvolym på $ 110.98K. Det cirkulerande utbudet av MORI är 800.01M, med ett totalt utbud på 999998186. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 28.69M.