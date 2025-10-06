BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för MORI COIN idag är 0.02869 USD.MORI börsvärdet är 22,952,229.08965 USD. Följ prisuppdateringar för MORI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för MORI COIN idag är 0.02869 USD.MORI börsvärdet är 22,952,229.08965 USD. Följ prisuppdateringar för MORI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MORI

MORI prisinformation

Vad är MORI

MORI officiell webbplats

MORI tokenomics

MORI Prisförutsägelse

MORI historik

MORI Köpguide

MORI-till-fiat valutaomvandlare

MORI spot

MORI USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

MORI COIN Logotyp

MORI COIN-kurs(MORI)

1 MORI-till-USD pris i realtid:

$0.02869
$0.02869$0.02869
-1.67%1D
USD
MORI COIN (MORI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:29 (UTC+8)

MORI COIN Pris idag

Livepriset för MORI COIN (MORI) idag är $ 0.02869, med en förändring på 1.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MORI till USD är$ 0.02869 per MORI.

MORI COIN rankas för närvarande nr.748 enligt marknadsvärde på $ 22.95M, med ett cirkulerande utbud på 800.01M MORI. Under de senaste 24 timmarna handlades MORI mellan $ 0.027 (lägsta) och $ 0.03158 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.20062000753120068, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02241657164171012.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MORI med +0.13% under den senaste timmen och -1.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 110.98K.

MORI COIN (MORI) Marknadsinformation

No.748

$ 22.95M
$ 22.95M$ 22.95M

$ 110.98K
$ 110.98K$ 110.98K

$ 28.69M
$ 28.69M$ 28.69M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

Det aktuella börsvärdet för MORI COIN är $ 22.95M, med en 24h-handelsvolym på $ 110.98K. Det cirkulerande utbudet av MORI är 800.01M, med ett totalt utbud på 999998186. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 28.69M.

MORI COIN Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
lägsta under 24-timmar
$ 0.03158
$ 0.03158$ 0.03158
högsta under 24-timmar

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 0.03158
$ 0.03158$ 0.03158

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+0.13%

-1.67%

-1.52%

-1.52%

MORI COIN (MORI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för MORI COIN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0004873-1.67%
30 dagar$ -0.00602-17.35%
60 dagar$ -0.01019-26.21%
90 dagar$ -0.03632-55.87%
MORI COIN Prisförändring idag

Idag registrerade MORI en förändring med $ -0.0004873 (-1.67%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

MORI COIN 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00602 (-17.35%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

MORI COIN 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MORI med $ -0.01019(-26.21%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

MORI COIN 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.03632 (-55.87%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MORI COIN (MORI)?

Kolla in sidan MORI COIN Prishistorik nu.

AI-analys för MORI COIN

AI-drivna insikter som analyserar MORI COIN senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar MORI COINs priser?

Several key factors influence MORI COIN (MORI) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and adoption rates
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Community engagement and social media buzz
9. Exchange listings and accessibility
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates

These elements interact to create price volatility typical of smaller altcoins.

Varför vill folk veta MORI COINs pris idag?

People want to know MORI COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för MORI COIN

MORI COIN (MORI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MORI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MORI COIN (MORI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MORI COIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som MORI COIN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MORI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MORI COIN Price Prediction.

Om MORI COIN

MORI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The MORI blockchain uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including payments and governance. The supply of MORI is capped, with new coins issued as rewards for validators. Its design and features make it a popular choice for users seeking a decentralized, secure, and private means of conducting transactions.

Hur man köper och investerar MORI COIN

Är du redo att komma igång med MORI COIN? Att köpa MORI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MORI COIN. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MORI COIN (MORI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 800.01M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MORI COIN krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper MORI COIN (MORI) Guide

Vad kan du göra med MORI COIN

Genom att äga MORI COIN kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa MORI COIN (MORI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN Resurs

För en mer djupgående förståelse av MORI COIN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell MORI COIN webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om MORI COIN

Hur mycket kommer 1 MORI COIN att vara värd år 2030?
Om MORI COIN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MORI COIN-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:29 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om MORI COIN

MORI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MORI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MORI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla MORI COIN (MORI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se MORI COIN-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MORI/USDT
$0.02869
$0.02869$0.02869
-1.71%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2994
$0.2994$0.2994

+49.70%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2599
$0.2599$0.2599

+419.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014980
$0.000014980$0.000014980

+199.60%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018501
$0.0018501$0.0018501

+164.30%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+80.01%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003007
$0.00003007$0.00003007

+52.63%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för MORI-till-USD

Belopp

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.02869 USD