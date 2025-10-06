MULTIVERSE MONKEY Pris idag

Livepriset för MULTIVERSE MONKEY (MMON) idag är $ 0.00184, med en förändring på 7.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MMON till USD är$ 0.00184 per MMON.

MULTIVERSE MONKEY rankas för närvarande nr.4377 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 MMON. Under de senaste 24 timmarna handlades MMON mellan $ 0.0015 (lägsta) och $ 0.00222 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.042695293829316555, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001090839978500265.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MMON med -1.08% under den senaste timmen och -55.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 96.24K.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Marknadsinformation

Rank No.4377 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 96.24K$ 96.24K $ 96.24K Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.04M$ 11.04M $ 11.04M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 Totalt utbud 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 5,999,999,999.5 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för MULTIVERSE MONKEY är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 96.24K. Det cirkulerande utbudet av MMON är 0.00, med ett totalt utbud på 5999999999.5. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.04M.