BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för MULTIVERSE MONKEY idag är 0.00184 USD.MMON börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för MMON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för MULTIVERSE MONKEY idag är 0.00184 USD.MMON börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för MMON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MMON

MMON prisinformation

Vad är MMON

MMON whitepaper

MMON officiell webbplats

MMON tokenomics

MMON Prisförutsägelse

MMON historik

MMON Köpguide

MMON-till-fiat valutaomvandlare

MMON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

MULTIVERSE MONKEY Logotyp

MULTIVERSE MONKEY-kurs(MMON)

1 MMON-till-USD pris i realtid:

$0.00184
$0.00184$0.00184
+7.60%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:47:52 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY Pris idag

Livepriset för MULTIVERSE MONKEY (MMON) idag är $ 0.00184, med en förändring på 7.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MMON till USD är$ 0.00184 per MMON.

MULTIVERSE MONKEY rankas för närvarande nr.4377 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 MMON. Under de senaste 24 timmarna handlades MMON mellan $ 0.0015 (lägsta) och $ 0.00222 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.042695293829316555, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001090839978500265.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MMON med -1.08% under den senaste timmen och -55.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 96.24K.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Marknadsinformation

No.4377

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 96.24K
$ 96.24K$ 96.24K

$ 11.04M
$ 11.04M$ 11.04M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Det aktuella börsvärdet för MULTIVERSE MONKEY är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 96.24K. Det cirkulerande utbudet av MMON är 0.00, med ett totalt utbud på 5999999999.5. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.04M.

MULTIVERSE MONKEY Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
lägsta under 24-timmar
$ 0.00222
$ 0.00222$ 0.00222
högsta under 24-timmar

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

$ 0.00222
$ 0.00222$ 0.00222

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001090839978500265
$ 0.001090839978500265$ 0.001090839978500265

-1.08%

+7.60%

-55.67%

-55.67%

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för MULTIVERSE MONKEY idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00013+7.60%
30 dagar$ -0.00632-77.46%
60 dagar$ -0.01834-90.89%
90 dagar$ -0.0349-95.00%
MULTIVERSE MONKEY Prisförändring idag

Idag registrerade MMON en förändring med $ +0.00013 (+7.60%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

MULTIVERSE MONKEY 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00632 (-77.46%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

MULTIVERSE MONKEY 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MMON med $ -0.01834(-90.89%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

MULTIVERSE MONKEY 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0349 (-95.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Kolla in sidan MULTIVERSE MONKEY Prishistorik nu.

AI-analys för MULTIVERSE MONKEY

AI-drivna insikter som analyserar MULTIVERSE MONKEY senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar MULTIVERSE MONKEYs priser?

MULTIVERSE MONKEY (MMON) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor speculation drive short-term price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact MMON alongside other digital assets.

Varför vill folk veta MULTIVERSE MONKEYs pris idag?

People want to know MULTIVERSE MONKEY (MMON) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders buy low or sell high. Investors track daily performance to assess gains/losses and make informed decisions about holding or trading their MMON positions.

Prisförutsägelse för MULTIVERSE MONKEY

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MMON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MULTIVERSE MONKEY potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som MULTIVERSE MONKEY kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MMON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MULTIVERSE MONKEY Price Prediction.

Om MULTIVERSE MONKEY

MMON (Mooncoin) is a decentralized digital asset that operates on its own blockchain. It was designed with the primary purpose of fostering a user-friendly platform for microtransactions, making it ideal for small-scale purchases and transfers. Mooncoin uses a proof-of-work consensus mechanism, similar to Bitcoin, but with a faster block time and a larger maximum supply, aiming to provide a more scalable and accessible solution. It also incorporates a unique feature known as "Moon Word," a scripting language that allows data storage on its blockchain. This makes Mooncoin not just a transactional currency, but also a platform for blockchain-based applications and innovations.

Hur man köper och investerar MULTIVERSE MONKEY

Är du redo att komma igång med MULTIVERSE MONKEY? Att köpa MMON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MULTIVERSE MONKEY. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MULTIVERSE MONKEY (MMON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MULTIVERSE MONKEY krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper MULTIVERSE MONKEY (MMON) Guide

Vad kan du göra med MULTIVERSE MONKEY

Genom att äga MULTIVERSE MONKEY kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa MULTIVERSE MONKEY (MMON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY Resurs

För en mer djupgående förståelse av MULTIVERSE MONKEY kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell MULTIVERSE MONKEY webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om MULTIVERSE MONKEY

Hur mycket kommer 1 MULTIVERSE MONKEY att vara värd år 2030?
Om MULTIVERSE MONKEY skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MULTIVERSE MONKEY-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:47:52 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om MULTIVERSE MONKEY

MMON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MMON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MMON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla MULTIVERSE MONKEY (MMON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se MULTIVERSE MONKEY-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MMON/USDT
$0.00184
$0.00184$0.00184
+2.22%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2994
$0.2994$0.2994

+49.70%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2599
$0.2599$0.2599

+419.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014980
$0.000014980$0.000014980

+199.60%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018352
$0.0018352$0.0018352

+162.17%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+80.01%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003031
$0.00003031$0.00003031

+53.85%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för MMON-till-USD

Belopp

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0.00184 USD