Mitosis Pris idag

Livepriset för Mitosis (MITO) idag är $ 0.0885, med en förändring på 2.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MITO till USD är$ 0.0885 per MITO.

Mitosis rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17.37M, med ett cirkulerande utbud på 196.27M MITO. Under de senaste 24 timmarna handlades MITO mellan $ 0.08635 (lägsta) och $ 0.09392 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MITO med +0.57% under den senaste timmen och -8.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.92K.

Mitosis (MITO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 17.37M$ 17.37M $ 17.37M Volym (24H) $ 70.92K$ 70.92K $ 70.92K Marknadsvärde efter full utspädning $ 88.50M$ 88.50M $ 88.50M Cirkulationsutbud 196.27M 196.27M 196.27M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 19.62% Offentlig blockkedja BSC

