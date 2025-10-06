BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för Mitosis idag är 0.0885 USD.MITO börsvärdet är 17,370,167.757 USD. Följ prisuppdateringar för MITO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mitosis-kurs(MITO)

1 MITO-till-USD pris i realtid:

$0.08849
+2.09%1D
USD
Mitosis (MITO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:47:31 (UTC+8)

Mitosis Pris idag

Livepriset för Mitosis (MITO) idag är $ 0.0885, med en förändring på 2.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MITO till USD är$ 0.0885 per MITO.

Mitosis rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17.37M, med ett cirkulerande utbud på 196.27M MITO. Under de senaste 24 timmarna handlades MITO mellan $ 0.08635 (lägsta) och $ 0.09392 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MITO med +0.57% under den senaste timmen och -8.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.92K.

Mitosis (MITO) Marknadsinformation

$ 17.37M
$ 70.92K
$ 88.50M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Mitosis är $ 17.37M, med en 24h-handelsvolym på $ 70.92K. Det cirkulerande utbudet av MITO är 196.27M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 88.50M.

Mitosis Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.08635
lägsta under 24-timmar
$ 0.09392
högsta under 24-timmar

$ 0.08635
$ 0.09392
--
--
+0.57%

+2.09%

-8.22%

-8.22%

Mitosis (MITO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Mitosis idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0018116+2.09%
30 dagar$ -0.06952-44.00%
60 dagar$ -0.14448-62.02%
90 dagar$ +0.0785+785.00%
Mitosis Prisförändring idag

Idag registrerade MITO en förändring med $ +0.0018116 (+2.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Mitosis 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.06952 (-44.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Mitosis 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MITO med $ -0.14448(-62.02%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Mitosis 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0785 (+785.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Mitosis (MITO)?

Kolla in sidan Mitosis Prishistorik nu.

AI-analys för Mitosis

AI-drivna insikter som analyserar Mitosis senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Mitosiss priser?

Several factors influence Mitosis (MITO) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MITO's value.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and ecosystem growth influence investor interest.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, MITO often follows Bitcoin's price movements.

Community Activity: Social media buzz, developer activity, and user adoption drive demand.

Exchange Listings: New exchange availability increases liquidity and accessibility.

These factors interact to create MITO's price movements in the volatile crypto market.

Varför vill folk veta Mitosiss pris idag?

People want to know Mitosis (MITO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors manage risk and timing.

Prisförutsägelse för Mitosis

Mitosis (MITO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MITO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mitosis (MITO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Mitosis potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Mitosis kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MITO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Mitosis Price Prediction.

Om Mitosis

MITO is a digital asset that powers the Mitochondria platform, a decentralized application (dApp) ecosystem focused on health and wellness. The primary role of MITO is to facilitate transactions and incentivize user engagement within the platform. As a utility token, MITO is used to access premium features, participate in community governance, and reward contributors to the ecosystem. The Mitochondria platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, and the supply of MITO tokens is governed by a predefined issuance model. The platform aims to foster a community-driven approach to health and wellness, leveraging blockchain technology to ensure transparency and trust.

Hur man köper och investerar Mitosis

Är du redo att komma igång med Mitosis? Att köpa MITO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Mitosis. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Mitosis (MITO) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 196.27M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Mitosis krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Mitosis (MITO) Guide

Vad kan du göra med Mitosis

Genom att äga Mitosis kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Mitosis (MITO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis Resurs

För en mer djupgående förståelse av Mitosis kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Mitosis webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Mitosis

Hur mycket kommer 1 Mitosis att vara värd år 2030?
Om Mitosis skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Mitosis-priser och förväntad avkastning.
Mitosis (MITO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Mitosis

MITO USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MITO med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MITO med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Mitosis (MITO) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Mitosis-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MITO/USDT
$0.08849
$0.08849$0.08849
+2.05%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för MITO-till-USD

Belopp

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0.0885 USD