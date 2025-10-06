Livepriset för Mitosis idag är 0.0885 USD.MITO börsvärdet är 17,370,167.757 USD. Följ prisuppdateringar för MITO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Mitosis idag är 0.0885 USD.MITO börsvärdet är 17,370,167.757 USD. Följ prisuppdateringar för MITO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Mitosis (MITO) idag är $ 0.0885, med en förändring på 2.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MITO till USD är$ 0.0885 per MITO.
Mitosis rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17.37M, med ett cirkulerande utbud på 196.27M MITO. Under de senaste 24 timmarna handlades MITO mellan $ 0.08635 (lägsta) och $ 0.09392 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MITO med +0.57% under den senaste timmen och -8.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.92K.
Mitosis (MITO) Marknadsinformation
$ 17.37M
$ 17.37M$ 17.37M
$ 70.92K
$ 70.92K$ 70.92K
$ 88.50M
$ 88.50M$ 88.50M
196.27M
196.27M 196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
19.62%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Mitosis är $ 17.37M, med en 24h-handelsvolym på $ 70.92K. Det cirkulerande utbudet av MITO är 196.27M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 88.50M.
Mitosis Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.08635
$ 0.08635$ 0.08635
lägsta under 24-timmar
$ 0.09392
$ 0.09392$ 0.09392
högsta under 24-timmar
$ 0.08635
$ 0.08635$ 0.08635
$ 0.09392
$ 0.09392$ 0.09392
--
----
--
----
+0.57%
+2.09%
-8.22%
-8.22%
Mitosis (MITO) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Mitosis idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0018116
+2.09%
30 dagar
$ -0.06952
-44.00%
60 dagar
$ -0.14448
-62.02%
90 dagar
$ +0.0785
+785.00%
Mitosis Prisförändring idag
Idag registrerade MITO en förändring med $ +0.0018116 (+2.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Mitosis 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.06952 (-44.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Mitosis 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MITO med $ -0.14448(-62.02%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Mitosis 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0785 (+785.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Mitosis (MITO)?
AI-drivna insikter som analyserar Mitosis senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Mitosiss priser?
Several factors influence Mitosis (MITO) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, MITO often follows Bitcoin's price movements.
Community Activity: Social media buzz, developer activity, and user adoption drive demand.
Exchange Listings: New exchange availability increases liquidity and accessibility.
These factors interact to create MITO's price movements in the volatile crypto market.
Varför vill folk veta Mitosiss pris idag?
People want to know Mitosis (MITO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors manage risk and timing.
Prisförutsägelse för Mitosis
Mitosis (MITO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MITO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mitosis (MITO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Mitosis potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Mitosis kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MITO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Mitosis Price Prediction.
Om Mitosis
MITO is a digital asset that powers the Mitochondria platform, a decentralized application (dApp) ecosystem focused on health and wellness. The primary role of MITO is to facilitate transactions and incentivize user engagement within the platform. As a utility token, MITO is used to access premium features, participate in community governance, and reward contributors to the ecosystem. The Mitochondria platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, and the supply of MITO tokens is governed by a predefined issuance model. The platform aims to foster a community-driven approach to health and wellness, leveraging blockchain technology to ensure transparency and trust.
Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.
Mitosis Resurs
För en mer djupgående förståelse av Mitosis kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Mitosis att vara värd år 2030?
Om Mitosis skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Mitosis-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Mitosis idag?
Priset för Mitosis är idag $ 0.0885. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Mitosis fortfarande en bra investering?
Mitosis förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MITO, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Mitosis?
Mitosis till ett värde av $ 70.92K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Mitosis?
Livepriset för MITO uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Mitosis i den valuta du föredrar, besök MITO Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Mitosis?
Priset på MITO påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,381.94
+0.65%
ETH
3,407.07
+0.90%
SOL
158.03
+0.86%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
613.27
+19.62%
Kommer Mitosis-priset att stiga i år?
Mitosis priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Mitosis (MITO) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:47:31 (UTC+8)
