Livepriset för Black Mirror idag är 0.007918 USD.MIRROR börsvärdet är 759,943.9065 USD. Följ prisuppdateringar för MIRROR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Black Mirror Logotyp

Black Mirror-kurs(MIRROR)

1 MIRROR-till-USD pris i realtid:

$0.007917
-1.94%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:32:57 (UTC+8)

Black Mirror Pris idag

Livepriset för Black Mirror (MIRROR) idag är $ 0.007918, med en förändring på 1.94% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MIRROR till USD är$ 0.007918 per MIRROR.

Black Mirror rankas för närvarande nr.2285 enligt marknadsvärde på $ 759.94K, med ett cirkulerande utbud på 95.98M MIRROR. Under de senaste 24 timmarna handlades MIRROR mellan $ 0.007627 (lägsta) och $ 0.008093 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.08619121021102388, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.007441531396149088.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MIRROR med +0.35% under den senaste timmen och -13.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 86.01K.

Black Mirror (MIRROR) Marknadsinformation

No.2285

$ 759.94K
$ 86.01K
$ 7.92M
95.98M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.59%

BASE

Det aktuella börsvärdet för Black Mirror är $ 759.94K, med en 24h-handelsvolym på $ 86.01K. Det cirkulerande utbudet av MIRROR är 95.98M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.92M.

Black Mirror Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.007627
lägsta under 24-timmar
$ 0.008093
högsta under 24-timmar

$ 0.08619121021102388
$ 0.007441531396149088
+0.35%

-1.94%

-13.17%

-13.17%

Black Mirror (MIRROR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Black Mirror idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00015663-1.94%
30 dagar$ -0.010122-56.11%
60 dagar$ -0.054052-87.23%
90 dagar$ -0.012082-60.41%
Black Mirror Prisförändring idag

Idag registrerade MIRROR en förändring med $ -0.00015663 (-1.94%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Black Mirror 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.010122 (-56.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Black Mirror 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MIRROR med $ -0.054052(-87.23%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Black Mirror 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.012082 (-60.41%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Black Mirror (MIRROR)?

Kolla in sidan Black Mirror Prishistorik nu.

AI-analys för Black Mirror

AI-drivna insikter som analyserar Black Mirror senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Black Mirrors priser?

Several key factors influence Black Mirror (MIRROR) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within the Black Mirror ecosystem
4. Supply and demand dynamics, including token burns or releases
5. Partnership announcements and project developments
6. Regulatory news affecting DeFi tokens
7. Community engagement and social media buzz
8. Technical analysis patterns and whale movements
9. Integration with other platforms or protocols
10. General investor risk appetite for altcoins

These factors interact to create price volatility typical of smaller cap cryptocurrencies.

Varför vill folk veta Black Mirrors pris idag?

People want to know Black Mirror (MIRROR) token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Price monitoring helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.

Prisförutsägelse för Black Mirror

Black Mirror (MIRROR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MIRROR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Black Mirror (MIRROR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Black Mirror potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Black Mirror kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MIRROR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Black Mirror Price Prediction.

Om Black Mirror

Mirror Protocol (MIRROR) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra blockchain, which enables the creation and trading of synthetic assets, known as 'mirrored assets' or 'mAssets'. These mAssets mimic the price behavior of real-world assets, such as stocks, commodities, and ETFs, allowing users to gain price exposure to these assets without actually owning them. The protocol uses a collateralized debt position (CDP) mechanism to issue mAssets, and its native utility token, MIRROR, is used for governance votes and staking. By bridging the gap between traditional and crypto markets, Mirror Protocol aims to democratize access to global financial markets, regardless of geographical location or trading hours.

Hur man köper och investerar Black Mirror

Är du redo att komma igång med Black Mirror? Att köpa MIRROR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Black Mirror. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Black Mirror (MIRROR) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 95.98M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Black Mirror krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Black Mirror (MIRROR) Guide

Vad kan du göra med Black Mirror

Genom att äga Black Mirror kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Black Mirror (MIRROR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror Resurs

För en mer djupgående förståelse av Black Mirror kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Black Mirror webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Black Mirror

Hur mycket kommer 1 Black Mirror att vara värd år 2030?
Om Black Mirror skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Black Mirror-priser och förväntad avkastning.
Black Mirror (MIRROR) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

