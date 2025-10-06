Livepriset för Black Mirror idag är 0.007918 USD.MIRROR börsvärdet är 759,943.9065 USD. Följ prisuppdateringar för MIRROR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Black Mirror idag är 0.007918 USD.MIRROR börsvärdet är 759,943.9065 USD. Följ prisuppdateringar för MIRROR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Black Mirror (MIRROR) idag är $ 0.007918, med en förändring på 1.94% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MIRROR till USD är$ 0.007918 per MIRROR.
Black Mirror rankas för närvarande nr.2285 enligt marknadsvärde på $ 759.94K, med ett cirkulerande utbud på 95.98M MIRROR. Under de senaste 24 timmarna handlades MIRROR mellan $ 0.007627 (lägsta) och $ 0.008093 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.08619121021102388, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.007441531396149088.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MIRROR med +0.35% under den senaste timmen och -13.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 86.01K.
Black Mirror (MIRROR) Marknadsinformation
No.2285
$ 759.94K
$ 86.01K
$ 7.92M
95.98M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.59%
BASE
Det aktuella börsvärdet för Black Mirror är $ 759.94K, med en 24h-handelsvolym på $ 86.01K. Det cirkulerande utbudet av MIRROR är 95.98M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.92M.
Black Mirror Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.007627
lägsta under 24-timmar
$ 0.008093
högsta under 24-timmar
$ 0.007627
$ 0.008093
$ 0.08619121021102388
$ 0.007441531396149088
+0.35%
-1.94%
-13.17%
-13.17%
Black Mirror (MIRROR) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Black Mirror idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00015663
-1.94%
30 dagar
$ -0.010122
-56.11%
60 dagar
$ -0.054052
-87.23%
90 dagar
$ -0.012082
-60.41%
Black Mirror Prisförändring idag
Idag registrerade MIRROR en förändring med $ -0.00015663 (-1.94%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Black Mirror 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.010122 (-56.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Black Mirror 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MIRROR med $ -0.054052(-87.23%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Black Mirror 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.012082 (-60.41%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Black Mirror (MIRROR)?
AI-drivna insikter som analyserar Black Mirror senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Black Mirrors priser?
Several key factors influence Black Mirror (MIRROR) token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Token utility and adoption within the Black Mirror ecosystem 4. Supply and demand dynamics, including token burns or releases 5. Partnership announcements and project developments 6. Regulatory news affecting DeFi tokens 7. Community engagement and social media buzz 8. Technical analysis patterns and whale movements 9. Integration with other platforms or protocols 10. General investor risk appetite for altcoins
These factors interact to create price volatility typical of smaller cap cryptocurrencies.
Varför vill folk veta Black Mirrors pris idag?
People want to know Black Mirror (MIRROR) token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Price monitoring helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.
Prisförutsägelse för Black Mirror
Black Mirror (MIRROR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MIRROR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Black Mirror (MIRROR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Black Mirror potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Black Mirror kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MIRROR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Black Mirror Price Prediction.
Om Black Mirror
Mirror Protocol (MIRROR) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra blockchain, which enables the creation and trading of synthetic assets, known as 'mirrored assets' or 'mAssets'. These mAssets mimic the price behavior of real-world assets, such as stocks, commodities, and ETFs, allowing users to gain price exposure to these assets without actually owning them. The protocol uses a collateralized debt position (CDP) mechanism to issue mAssets, and its native utility token, MIRROR, is used for governance votes and staking. By bridging the gap between traditional and crypto markets, Mirror Protocol aims to democratize access to global financial markets, regardless of geographical location or trading hours.
Hur man köper och investerar Black Mirror
Är du redo att komma igång med Black Mirror? Att köpa MIRROR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Black Mirror. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Black Mirror (MIRROR) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 95.98M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Black Mirror krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Black Mirror
Genom att äga Black Mirror kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Black Mirror (MIRROR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Black Mirror att vara värd år 2030?
Om Black Mirror skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Black Mirror-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Black Mirror idag?
Priset för Black Mirror är idag $ 0.007918. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Black Mirror fortfarande en bra investering?
Black Mirror förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MIRROR, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Black Mirror?
Black Mirror till ett värde av $ 86.01K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Black Mirror?
Livepriset för MIRROR uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Black Mirror i den valuta du föredrar, besök MIRROR Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Black Mirror?
Priset på MIRROR påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MIRROR på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MIRROR/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Black Mirrors kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Black Mirror-priset att stiga i år?
Black Mirror priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Black Mirror (MIRROR) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:32:57 (UTC+8)
Black Mirror (MIRROR) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.