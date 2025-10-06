Black Mirror Pris idag

Livepriset för Black Mirror (MIRROR) idag är $ 0.007918, med en förändring på 1.94% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MIRROR till USD är$ 0.007918 per MIRROR.

Black Mirror rankas för närvarande nr.2285 enligt marknadsvärde på $ 759.94K, med ett cirkulerande utbud på 95.98M MIRROR. Under de senaste 24 timmarna handlades MIRROR mellan $ 0.007627 (lägsta) och $ 0.008093 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.08619121021102388, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.007441531396149088.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MIRROR med +0.35% under den senaste timmen och -13.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 86.01K.

Black Mirror (MIRROR) Marknadsinformation

Rank No.2285 Marknadsvärde $ 759.94K$ 759.94K $ 759.94K Volym (24H) $ 86.01K$ 86.01K $ 86.01K Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.92M$ 7.92M $ 7.92M Cirkulationsutbud 95.98M 95.98M 95.98M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 9.59% Offentlig blockkedja BASE

