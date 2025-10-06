McDonalds Pris idag

Livepriset för McDonalds (MCDON) idag är $ 300.43, med en förändring på 0.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MCDON till USD är$ 300.43 per MCDON.

McDonalds rankas för närvarande nr.1673 enligt marknadsvärde på $ 2.63M, med ett cirkulerande utbud på 8.74K MCDON. Under de senaste 24 timmarna handlades MCDON mellan $ 299.71 (lägsta) och $ 304.97 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 323.00794651626467, medan det lägsta priset någonsin var $ 290.77283731780426.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MCDON med -0.80% under den senaste timmen och +0.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.09K.

McDonalds (MCDON) Marknadsinformation

Rank No.1673 Marknadsvärde $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Volym (24H) $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Cirkulationsutbud 8.74K 8.74K 8.74K Totalt utbud 8,742.8283521 8,742.8283521 8,742.8283521 Offentlig blockkedja ETH

