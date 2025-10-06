BörsDEX+
Livepriset för McDonalds idag är 300.43 USD.MCDON börsvärdet är 2,626,607.921821403 USD. Följ prisuppdateringar för MCDON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

McDonalds Logotyp

McDonalds-kurs(MCDON)

1 MCDON-till-USD pris i realtid:

$300.36
-0.89%1D
USD
McDonalds (MCDON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:48 (UTC+8)

McDonalds Pris idag

Livepriset för McDonalds (MCDON) idag är $ 300.43, med en förändring på 0.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MCDON till USD är$ 300.43 per MCDON.

McDonalds rankas för närvarande nr.1673 enligt marknadsvärde på $ 2.63M, med ett cirkulerande utbud på 8.74K MCDON. Under de senaste 24 timmarna handlades MCDON mellan $ 299.71 (lägsta) och $ 304.97 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 323.00794651626467, medan det lägsta priset någonsin var $ 290.77283731780426.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MCDON med -0.80% under den senaste timmen och +0.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.09K.

McDonalds (MCDON) Marknadsinformation

No.1673

$ 2.63M
$ 57.09K
$ 2.63M
8.74K
8,742.8283521
ETH

Det aktuella börsvärdet för McDonalds är $ 2.63M, med en 24h-handelsvolym på $ 57.09K. Det cirkulerande utbudet av MCDON är 8.74K, med ett totalt utbud på 8742.8283521. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.63M.

McDonalds Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 299.71
lägsta under 24-timmar
$ 304.97
högsta under 24-timmar

$ 299.71
$ 304.97
$ 323.00794651626467
$ 290.77283731780426
-0.80%

-0.89%

+0.20%

+0.20%

McDonalds (MCDON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för McDonalds idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -2.6972-0.89%
30 dagar$ +6.15+2.08%
60 dagar$ -12.72-4.07%
90 dagar$ +20.43+7.29%
McDonalds Prisförändring idag

Idag registrerade MCDON en förändring med $ -2.6972 (-0.89%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

McDonalds 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +6.15 (+2.08%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

McDonalds 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MCDON med $ -12.72(-4.07%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

McDonalds 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +20.43 (+7.29%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för McDonalds (MCDON)?

Kolla in sidan McDonalds Prishistorik nu.

AI-analys för McDonalds

AI-drivna insikter som analyserar McDonalds senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar McDonaldss priser?

McDonald's stock (MCD) prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and same-store sales growth directly impact stock valuation.

Consumer Trends: Shifts toward healthier eating, delivery demand, and dining preferences affect business outlook.

Economic Conditions: Inflation, labor costs, commodity prices (beef, wheat), and consumer spending power influence profitability.

Competition: Performance relative to other fast-food chains and restaurant industry trends.

Global Operations: International market performance, currency fluctuations, and geopolitical factors in key markets.

Management Decisions: Menu innovations, technology investments, store expansion plans, and franchise strategies.

Market Sentiment: Overall stock market conditions, investor confidence, and analyst recommendations.

These factors combine to drive McDonald's stock price movements in financial markets.

Varför vill folk veta McDonaldss pris idag?

People want to know MCDON price today because it's a cryptocurrency token that may offer investment opportunities or trading profits. Investors track its daily price movements to make buy/sell decisions, assess portfolio performance, or identify market trends. Like other crypto assets, MCDON's price volatility creates potential for short-term gains, making real-time pricing crucial for traders.

Prisförutsägelse för McDonalds

McDonalds (MCDON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MCDON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
McDonalds (MCDON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på McDonalds potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som McDonalds kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MCDON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på McDonalds Price Prediction.

Om McDonalds

MCDON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. Its primary function is to serve as a medium of exchange, facilitating transactions in a secure and decentralized manner. MCDON employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards, contributing to the overall security and efficiency of the network. It is commonly used in a variety of digital transactions, including but not limited to, online purchases, peer-to-peer payments, and as a form of investment. MCDON's supply model is designed to be deflationary, with a limited total supply, a feature that is intended to preserve its value over time.

Hur man köper och investerar McDonalds

Är du redo att komma igång med McDonalds? Att köpa MCDON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper McDonalds. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din McDonalds (MCDON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 8.74K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och McDonalds krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper McDonalds (MCDON) Guide

Vad kan du göra med McDonalds

Genom att äga McDonalds kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa McDonalds (MCDON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är McDonalds (MCDON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

McDonalds Resurs

För en mer djupgående förståelse av McDonalds kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell McDonalds webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om McDonalds

Hur mycket kommer 1 McDonalds att vara värd år 2030?
Om McDonalds skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella McDonalds-priser och förväntad avkastning.
McDonalds (MCDON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Fler kryptovalutor att utforska

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

