Livepriset för MBOOM (MBOOM) idag är $ 0.0037789, med en förändring på 1.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MBOOM till USD är$ 0.0037789 per MBOOM.
MBOOM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MBOOM. Under de senaste 24 timmarna handlades MBOOM mellan $ 0.0036254 (lägsta) och $ 0.0038197 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MBOOM med +1.30% under den senaste timmen och -34.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 31.64K.
MBOOM (MBOOM) Marknadsinformation
$ 31.64K
$ 3.78M
1,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för MBOOM är --, med en 24h-handelsvolym på $ 31.64K. Det cirkulerande utbudet av MBOOM är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.78M.
MBOOM Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0036254
lägsta under 24-timmar
$ 0.0038197
högsta under 24-timmar
$ 0.0036254
$ 0.0038197
+1.30%
+1.76%
-34.87%
-34.87%
MBOOM (MBOOM) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för MBOOM idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000065358
+1.76%
30 dagar
$ +0.0025879
+217.28%
60 dagar
$ -0.0092011
-70.89%
90 dagar
$ -0.0212211
-84.89%
MBOOM Prisförändring idag
Idag registrerade MBOOM en förändring med $ +0.000065358 (+1.76%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
MBOOM 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0025879 (+217.28%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
MBOOM 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MBOOM med $ -0.0092011(-70.89%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
MBOOM 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0212211 (-84.89%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MBOOM (MBOOM)?
AI-drivna insikter som analyserar MBOOM senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar MBOOMs priser?
Several key factors influence MBOOM token prices:
Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and user adoption directly affect price dynamics.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz impact trading activity.
Utility & Use Cases: The token's functionality within its ecosystem, staking rewards, and real-world applications drive demand.
Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility, potentially boosting prices.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can create positive price momentum.
Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto space affect investor sentiment.
Team Development: Project updates, roadmap progress, and team credibility impact long-term value perception.
Varför vill folk veta MBOOMs pris idag?
People want to know MBOOM price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, analyzing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.
Prisförutsägelse för MBOOM
MBOOM (MBOOM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MBOOM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MBOOM (MBOOM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på MBOOM potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som MBOOM kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MBOOM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MBOOM Price Prediction.
Om MBOOM
MBOOM is a digital asset that operates within the decentralized finance (DeFi) sector of the cryptocurrency market. It is designed to serve as a medium of exchange, with a primary focus on facilitating transactions in the online gaming industry. MBOOM utilizes a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work (PoW) model. This crypto asset is typically used for in-game purchases and trading of virtual goods, providing a secure and transparent platform for gamers worldwide. Its issuance model is based on block rewards, with a predetermined rate of new MBOOM tokens generated per block.
Hur man köper och investerar MBOOM
Är du redo att komma igång med MBOOM? Att köpa MBOOM går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MBOOM. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MBOOM (MBOOM) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MBOOM krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med MBOOM
Genom att äga MBOOM kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa MBOOM (MBOOM) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Building MelosBoom Data Lifecycle Network(MDLN) and DeIOE + AI PIN System, MelosBoom aims to enable autonomous management, data sharing, and value creation between devices, turning each IoT device into part of a decentralized network to build a truly interconnected world using DeIOE (Decentralized Internet of Everything) protocol.
MBOOM Resurs
För en mer djupgående förståelse av MBOOM kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om MBOOM skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MBOOM-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar MBOOM idag?
Priset för MBOOM är idag $ 0.0037789. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är MBOOM fortfarande en bra investering?
MBOOM förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MBOOM, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för MBOOM?
MBOOM till ett värde av $ 31.64K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på MBOOM?
Livepriset för MBOOM uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för MBOOM i den valuta du föredrar, besök MBOOM Pris för mer information.
Vad påverkar priset för MBOOM?
Priset på MBOOM påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,477.96
+0.75%
ETH
3,412.15
+1.05%
SOL
158.37
+1.07%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
603.04
+17.63%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MBOOM på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MBOOM/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om MBOOMs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer MBOOM-priset att stiga i år?
MBOOM priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för MBOOM (MBOOM) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:31:36 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.