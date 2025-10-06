MBOOM Pris idag

Livepriset för MBOOM (MBOOM) idag är $ 0.0037789, med en förändring på 1.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MBOOM till USD är$ 0.0037789 per MBOOM.

MBOOM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MBOOM. Under de senaste 24 timmarna handlades MBOOM mellan $ 0.0036254 (lägsta) och $ 0.0038197 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MBOOM med +1.30% under den senaste timmen och -34.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 31.64K.

MBOOM (MBOOM) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för MBOOM är --, med en 24h-handelsvolym på $ 31.64K. Det cirkulerande utbudet av MBOOM är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.78M.