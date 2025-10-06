MultiBank Group Pris idag

Livepriset för MultiBank Group (MBG) idag är $ 0.751, med en förändring på 2.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MBG till USD är$ 0.751 per MBG.

MultiBank Group rankas för närvarande nr.3253 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MBG. Under de senaste 24 timmarna handlades MBG mellan $ 0.7216 (lägsta) och $ 0.8399 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.6915943417368275, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.36701751283509526.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MBG med +1.36% under den senaste timmen och -5.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 13.02M.

MultiBank Group (MBG) Marknadsinformation

Rank No.3253 Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 13.02M$ 13.02M $ 13.02M Marknadsvärde efter full utspädning $ 751.00M$ 751.00M $ 751.00M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för MultiBank Group är --, med en 24h-handelsvolym på $ 13.02M. Det cirkulerande utbudet av MBG är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 751.00M.