Livepriset för MultiBank Group idag är 0.751 USD.MBG börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MBG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för MultiBank Group idag är 0.751 USD.MBG börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MBG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för MultiBank Group (MBG) idag är $ 0.751, med en förändring på 2.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MBG till USD är$ 0.751 per MBG.
MultiBank Group rankas för närvarande nr.3253 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MBG. Under de senaste 24 timmarna handlades MBG mellan $ 0.7216 (lägsta) och $ 0.8399 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.6915943417368275, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.36701751283509526.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MBG med +1.36% under den senaste timmen och -5.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 13.02M.
MultiBank Group (MBG) Marknadsinformation
No.3253
--
----
$ 13.02M
$ 13.02M$ 13.02M
$ 751.00M
$ 751.00M$ 751.00M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Det aktuella börsvärdet för MultiBank Group är --, med en 24h-handelsvolym på $ 13.02M. Det cirkulerande utbudet av MBG är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 751.00M.
MultiBank Group Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.7216
$ 0.7216$ 0.7216
lägsta under 24-timmar
$ 0.8399
$ 0.8399$ 0.8399
högsta under 24-timmar
$ 0.7216
$ 0.7216$ 0.7216
$ 0.8399
$ 0.8399$ 0.8399
$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275
$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526
+1.36%
+2.57%
-5.23%
-5.23%
MultiBank Group (MBG) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för MultiBank Group idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.018897
+2.57%
30 dagar
$ -0.3306
-30.57%
60 dagar
$ -0.7258
-49.15%
90 dagar
$ -1.2892
-63.19%
MultiBank Group Prisförändring idag
Idag registrerade MBG en förändring med $ +0.018897 (+2.57%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
MultiBank Group 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.3306 (-30.57%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
MultiBank Group 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MBG med $ -0.7258(-49.15%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
MultiBank Group 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -1.2892 (-63.19%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för MultiBank Group (MBG)?
AI-drivna insikter som analyserar MultiBank Group senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar MultiBank Groups priser?
Several key factors influence MultiBank Group (MBG) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in the financial services sector 2. Regulatory changes affecting forex and CFD brokers globally 3. Company financial performance, including revenue growth and profit margins 4. Trading volume and client acquisition rates 5. Competitive landscape in online trading platforms 6. Economic conditions in key operating markets 7. Interest rate changes affecting trading activity 8. Geopolitical events impacting financial markets 9. Technology upgrades and platform improvements 10. Compliance costs and regulatory requirements
These factors combine to drive MBG's stock price movements and overall market valuation.
Varför vill folk veta MultiBank Groups pris idag?
People want to know MultiBank Group (MBG) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps traders assess profitability, manage risk, and execute strategies effectively in the volatile crypto market.
Prisförutsägelse för MultiBank Group
MultiBank Group (MBG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MBG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MultiBank Group (MBG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på MultiBank Group potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som MultiBank Group kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MBG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MultiBank Group Price Prediction.
Om MultiBank Group
Mobilian Coin (MBG) is a cryptocurrency that aims to provide a secure and decentralized method of exchanging value while also being eco-friendly. It operates on a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS) and Proof of Work (PoW) to ensure network security and efficiency. MBG is designed to be used for a variety of purposes within the Mobilian network, including payments, rewards, and as a medium of exchange. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a maximum supply cap and a portion of transaction fees being burned to reduce the circulating supply over time.
Mobilian Coin (MBG) is a cryptocurrency that aims to provide a secure and decentralized method of exchanging value while also being eco-friendly. It operates on a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS) and Proof of Work (PoW) to ensure network security and efficiency. MBG is designed to be used for a variety of purposes within the Mobilian network, including payments, rewards, and as a medium of exchange. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a maximum supply cap and a portion of transaction fees being burned to reduce the circulating supply over time.
Hur man köper och investerar MultiBank Group
Är du redo att komma igång med MultiBank Group? Att köpa MBG går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper MultiBank Group. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din MultiBank Group (MBG) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och MultiBank Group krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med MultiBank Group
Genom att äga MultiBank Group kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa MultiBank Group (MBG) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.
Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.
MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.
Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.
MultiBank Group Resurs
För en mer djupgående förståelse av MultiBank Group kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om MultiBank Group
Hur mycket kommer 1 MultiBank Group att vara värd år 2030?
Om MultiBank Group skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MultiBank Group-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar MultiBank Group idag?
Priset för MultiBank Group är idag $ 0.751. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är MultiBank Group fortfarande en bra investering?
MultiBank Group förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MBG, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för MultiBank Group?
MultiBank Group till ett värde av $ 13.02M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på MultiBank Group?
Livepriset för MBG uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för MultiBank Group i den valuta du föredrar, besök MBG Pris för mer information.
Vad påverkar priset för MultiBank Group?
Priset på MBG påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,314.17
+0.59%
ETH
3,404.47
+0.82%
SOL
157.89
+0.77%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
607.5
+18.50%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MBG på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MBG/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om MultiBank Groups kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer MultiBank Group-priset att stiga i år?
MultiBank Group priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för MultiBank Group (MBG) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:41 (UTC+8)
MultiBank Group (MBG) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.