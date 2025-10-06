Mastercard Pris idag

Livepriset för Mastercard (MAON) idag är $ 555.08, med en förändring på 0.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAON till USD är$ 555.08 per MAON.

Mastercard rankas för närvarande nr.2073 enligt marknadsvärde på $ 1.12M, med ett cirkulerande utbud på 2.03K MAON. Under de senaste 24 timmarna handlades MAON mellan $ 547.86 (lägsta) och $ 555.54 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 604.8777949802613, medan det lägsta priset någonsin var $ 541.1678571329096.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAON med -0.06% under den senaste timmen och -0.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.05K.

Mastercard (MAON) Marknadsinformation

Rank No.2073 Marknadsvärde $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volym (24H) $ 56.05K$ 56.05K $ 56.05K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Cirkulationsutbud 2.03K 2.03K 2.03K Totalt utbud 2,025.82135796 2,025.82135796 2,025.82135796 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Mastercard är $ 1.12M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.05K. Det cirkulerande utbudet av MAON är 2.03K, med ett totalt utbud på 2025.82135796. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.12M.