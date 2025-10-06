BörsDEX+
Livepriset för Mastercard idag är 555.08 USD.MAON börsvärdet är 1,124,492.9193764368 USD. Följ prisuppdateringar för MAON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mastercard-kurs(MAON)

$555.06
+0.96%1D
Mastercard (MAON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:34 (UTC+8)

Mastercard Pris idag

Livepriset för Mastercard (MAON) idag är $ 555.08, med en förändring på 0.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAON till USD är$ 555.08 per MAON.

Mastercard rankas för närvarande nr.2073 enligt marknadsvärde på $ 1.12M, med ett cirkulerande utbud på 2.03K MAON. Under de senaste 24 timmarna handlades MAON mellan $ 547.86 (lägsta) och $ 555.54 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 604.8777949802613, medan det lägsta priset någonsin var $ 541.1678571329096.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAON med -0.06% under den senaste timmen och -0.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.05K.

Mastercard (MAON) Marknadsinformation

No.2073

$ 1.12M
$ 56.05K
$ 1.12M
2.03K
2,025.82135796
Det aktuella börsvärdet för Mastercard är $ 1.12M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.05K. Det cirkulerande utbudet av MAON är 2.03K, med ett totalt utbud på 2025.82135796. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.12M.

Mastercard Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 547.86
lägsta under 24-timmar
$ 555.54
högsta under 24-timmar

$ 547.86
$ 555.54
$ 604.8777949802613
$ 541.1678571329096
-0.06%

+0.96%

-0.45%

-0.45%

Mastercard (MAON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Mastercard idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +5.2779+0.96%
30 dagar$ -11.73-2.07%
60 dagar$ -28.32-4.86%
90 dagar$ +5.08+0.92%
Mastercard Prisförändring idag

Idag registrerade MAON en förändring med $ +5.2779 (+0.96%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Mastercard 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -11.73 (-2.07%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Mastercard 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MAON med $ -28.32(-4.86%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Mastercard 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +5.08 (+0.92%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Mastercard (MAON)?

Kolla in sidan Mastercard Prishistorik nu.

AI-analys för Mastercard

AI-drivna insikter som analyserar Mastercard senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Mastercards priser?

Several key factors influence Mastercard (MA) stock prices:

1. Transaction volume growth - Higher payment volumes drive revenue increases
2. Digital payment adoption - Shift from cash to electronic payments boosts business
3. Cross-border transaction trends - International travel and commerce impact fees
4. Interest rate environment - Affects consumer spending and credit usage
5. Economic conditions - GDP growth, employment levels influence payment activity
6. Competition from fintech companies and digital wallets
7. Regulatory changes in payment processing
8. Currency exchange rate fluctuations for international operations
9. Consumer confidence and spending patterns
10. Quarterly earnings performance and guidance

Varför vill folk veta Mastercards pris idag?

People want to know Mastercard (MA) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance, and evaluate market trends. Day traders need real-time pricing for short-term strategies.

Prisförutsägelse för Mastercard

Mastercard (MAON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MAON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mastercard (MAON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Mastercard potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Mastercard kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MAON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Mastercard Price Prediction.

Om Mastercard

MAON is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure, efficient, and cost-effective manner. MAON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's supply and issuance model is based on a fixed supply, which helps to maintain its value and prevent inflation. MAON is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, highlighting its utility and versatility within the digital economy. Its decentralized nature ensures that it is not controlled by any central authority, promoting transparency and fairness within the network.

Hur man köper och investerar Mastercard

Är du redo att komma igång med Mastercard? Att köpa MAON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Mastercard. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Mastercard (MAON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 2.03K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Mastercard krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Mastercard

Genom att äga Mastercard kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Mastercard (MAON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Mastercard (MAON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Mastercard Resurs

Folk frågar också: Andra frågor om Mastercard

Hur mycket kommer 1 Mastercard att vara värd år 2030?
Om Mastercard skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Mastercard-priser och förväntad avkastning.
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

