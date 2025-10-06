Livepriset för LOOK idag är 0.03566 USD.LOOK börsvärdet är 32,891,922.84666 USD. Följ prisuppdateringar för LOOK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för LOOK idag är 0.03566 USD.LOOK börsvärdet är 32,891,922.84666 USD. Följ prisuppdateringar för LOOK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för LOOK (LOOK) idag är $ 0.03566, med en förändring på 7.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LOOK till USD är$ 0.03566 per LOOK.
LOOK rankas för närvarande nr.563 enligt marknadsvärde på $ 32.89M, med ett cirkulerande utbud på 922.38M LOOK. Under de senaste 24 timmarna handlades LOOK mellan $ 0.03454 (lägsta) och $ 0.04557 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.15508520063103612, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000165344904285249.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LOOK med -0.48% under den senaste timmen och -30.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 214.69K.
LOOK (LOOK) Marknadsinformation
No.563
$ 32.89M
$ 214.69K
$ 32.89M
922.38M
922,375,851
922,375,851
100.00%
SOL
Det aktuella börsvärdet för LOOK är $ 32.89M, med en 24h-handelsvolym på $ 214.69K. Det cirkulerande utbudet av LOOK är 922.38M, med ett totalt utbud på 922375851. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 32.89M.
LOOK Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03454
lägsta under 24-timmar
$ 0.04557
högsta under 24-timmar
$ 0.03454
$ 0.04557
$ 0.15508520063103612
$ 0.000165344904285249
-0.48%
-7.61%
-30.27%
-30.27%
LOOK (LOOK) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för LOOK idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0029364
-7.61%
30 dagar
$ -0.01693
-32.20%
60 dagar
$ +0.01566
+78.30%
90 dagar
$ +0.01566
+78.30%
LOOK Prisförändring idag
Idag registrerade LOOK en förändring med $ -0.0029364 (-7.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
LOOK 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01693 (-32.20%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
LOOK 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LOOK med $ +0.01566(+78.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
LOOK 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01566 (+78.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för LOOK (LOOK)?
AI-drivna insikter som analyserar LOOK senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar LOOKs priser?
LOOK token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.
Trading Volume: Higher activity on exchanges creates price volatility.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior.
Community Engagement: Social media buzz and community support influence market perception.
Varför vill folk veta LOOKs pris idag?
People want to know LOOK token price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. DeFi activities - Users need accurate pricing for lending, staking, or liquidity provision 6. Tax reporting - Updated valuations are essential for accurate record-keeping
Real-time price information is crucial for making informed decisions in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för LOOK
LOOK (LOOK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LOOK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
LOOK (LOOK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på LOOK potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som LOOK kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LOOK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på LOOK Price Prediction.
Om LOOK
LOOK (LookRev) is a peer-to-peer, decentralized marketplace that utilizes blockchain technology to enable creative professionals to showcase, share, and sell their work. The platform's native token, LOOK, serves as the primary medium of exchange, allowing users to purchase goods and services within the ecosystem. LookRev operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to ensure secure and transparent transactions. The platform aims to empower creators by providing a space where they can control the pricing and sale of their work, while also offering consumers unique, personalized products. LOOK tokens are issued through a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, aligning incentives between the platform and its users.
Hur man köper och investerar LOOK
Är du redo att komma igång med LOOK? Att köpa LOOK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper LOOK. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din LOOK (LOOK) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 922.38M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och LOOK krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med LOOK
Genom att äga LOOK kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa LOOK (LOOK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om LOOK skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella LOOK-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar LOOK idag?
Priset för LOOK är idag $ 0.03566. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är LOOK fortfarande en bra investering?
LOOK förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LOOK, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för LOOK?
LOOK till ett värde av $ 214.69K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på LOOK?
Livepriset för LOOK uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för LOOK i den valuta du föredrar, besök LOOK Pris för mer information.
Vad påverkar priset för LOOK?
Priset på LOOK påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,276.99
+0.55%
ETH
3,404.17
+0.81%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
607.3
+18.46%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för LOOK på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret LOOK/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om LOOKs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer LOOK-priset att stiga i år?
LOOK priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för LOOK (LOOK) för en mer djupgående analys.
LOOK (LOOK) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.