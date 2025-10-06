LOOK Pris idag

Livepriset för LOOK (LOOK) idag är $ 0.03566, med en förändring på 7.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LOOK till USD är$ 0.03566 per LOOK.

LOOK rankas för närvarande nr.563 enligt marknadsvärde på $ 32.89M, med ett cirkulerande utbud på 922.38M LOOK. Under de senaste 24 timmarna handlades LOOK mellan $ 0.03454 (lägsta) och $ 0.04557 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.15508520063103612, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000165344904285249.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LOOK med -0.48% under den senaste timmen och -30.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 214.69K.

LOOK (LOOK) Marknadsinformation

Rank No.563 Marknadsvärde $ 32.89M$ 32.89M $ 32.89M Volym (24H) $ 214.69K$ 214.69K $ 214.69K Marknadsvärde efter full utspädning $ 32.89M$ 32.89M $ 32.89M Cirkulationsutbud 922.38M 922.38M 922.38M Maxutbud 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Totalt utbud 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Cirkulationshastighet 100.00% Offentlig blockkedja SOL

