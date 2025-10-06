BörsDEX+
Livepriset för LOOK idag är 0.03566 USD.LOOK börsvärdet är 32,891,922.84666 USD. Följ prisuppdateringar för LOOK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för LOOK idag är 0.03566 USD.LOOK börsvärdet är 32,891,922.84666 USD. Följ prisuppdateringar för LOOK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

LOOK-kurs(LOOK)

1 LOOK-till-USD pris i realtid:

$0.03565
-7.61%1D
USD
LOOK (LOOK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:46:04 (UTC+8)

LOOK Pris idag

Livepriset för LOOK (LOOK) idag är $ 0.03566, med en förändring på 7.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LOOK till USD är$ 0.03566 per LOOK.

LOOK rankas för närvarande nr.563 enligt marknadsvärde på $ 32.89M, med ett cirkulerande utbud på 922.38M LOOK. Under de senaste 24 timmarna handlades LOOK mellan $ 0.03454 (lägsta) och $ 0.04557 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.15508520063103612, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000165344904285249.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LOOK med -0.48% under den senaste timmen och -30.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 214.69K.

LOOK (LOOK) Marknadsinformation

No.563

$ 32.89M
$ 214.69K
$ 32.89M
922.38M
922,375,851
922,375,851
100.00%

SOL

Det aktuella börsvärdet för LOOK är $ 32.89M, med en 24h-handelsvolym på $ 214.69K. Det cirkulerande utbudet av LOOK är 922.38M, med ett totalt utbud på 922375851. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 32.89M.

LOOK Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03454
lägsta under 24-timmar
$ 0.04557
högsta under 24-timmar

$ 0.03454
$ 0.04557
$ 0.15508520063103612
$ 0.000165344904285249
-0.48%

-7.61%

-30.27%

-30.27%

LOOK (LOOK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för LOOK idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0029364-7.61%
30 dagar$ -0.01693-32.20%
60 dagar$ +0.01566+78.30%
90 dagar$ +0.01566+78.30%
LOOK Prisförändring idag

Idag registrerade LOOK en förändring med $ -0.0029364 (-7.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

LOOK 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01693 (-32.20%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

LOOK 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LOOK med $ +0.01566(+78.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

LOOK 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01566 (+78.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för LOOK (LOOK)?

Kolla in sidan LOOK Prishistorik nu.

AI-analys för LOOK

AI-drivna insikter som analyserar LOOK senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar LOOKs priser?

LOOK token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and Bitcoin's performance influence LOOK prices.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Trading Volume: Higher activity on exchanges creates price volatility.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior.

Community Engagement: Social media buzz and community support influence market perception.

Varför vill folk veta LOOKs pris idag?

People want to know LOOK token price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. DeFi activities - Users need accurate pricing for lending, staking, or liquidity provision
6. Tax reporting - Updated valuations are essential for accurate record-keeping

Real-time price information is crucial for making informed decisions in the volatile cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för LOOK

LOOK (LOOK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LOOK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
LOOK (LOOK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på LOOK potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som LOOK kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LOOK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på LOOK Price Prediction.

Om LOOK

LOOK (LookRev) is a peer-to-peer, decentralized marketplace that utilizes blockchain technology to enable creative professionals to showcase, share, and sell their work. The platform's native token, LOOK, serves as the primary medium of exchange, allowing users to purchase goods and services within the ecosystem. LookRev operates on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to ensure secure and transparent transactions. The platform aims to empower creators by providing a space where they can control the pricing and sale of their work, while also offering consumers unique, personalized products. LOOK tokens are issued through a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, aligning incentives between the platform and its users.

Hur man köper och investerar LOOK

Är du redo att komma igång med LOOK? Att köpa LOOK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper LOOK. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din LOOK (LOOK) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 922.38M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och LOOK krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper LOOK (LOOK) Guide

Vad kan du göra med LOOK

Genom att äga LOOK kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa LOOK (LOOK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är LOOK (LOOK)

All it takes is just one LOOK.

LOOK Resurs

För en mer djupgående förståelse av LOOK kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell LOOK webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om LOOK

Hur mycket kommer 1 LOOK att vara värd år 2030?
Om LOOK skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella LOOK-priser och förväntad avkastning.
LOOK (LOOK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om LOOK

LOOK USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på LOOK med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av LOOK med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla LOOK (LOOK) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se LOOK-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
LOOK/USDT
$0.03565
$0.03565$0.03565
-7.61%
0.00% (USDT)

Friskrivning

