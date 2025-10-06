BörsDEX+
Livepriset för Lit Protocol idag är 0.07201 USD.LITKEY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LITKEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Lit Protocol idag är 0.07201 USD.LITKEY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LITKEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Lit Protocol Logotyp

Lit Protocol-kurs(LITKEY)

Lit Protocol (LITKEY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:41:30 (UTC+8)

Lit Protocol Pris idag

Livepriset för Lit Protocol (LITKEY) idag är $ 0.07201, med en förändring på 10.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LITKEY till USD är$ 0.07201 per LITKEY.

Lit Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LITKEY. Under de senaste 24 timmarna handlades LITKEY mellan $ 0.0648 (lägsta) och $ 0.0747 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LITKEY med +0.46% under den senaste timmen och -44.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 101.42K.

Lit Protocol (LITKEY) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Lit Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 101.42K. Det cirkulerande utbudet av LITKEY är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 72.01M.

Lit Protocol Prishistorik USD

Lit Protocol (LITKEY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Lit Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0066159+10.12%
30 dagar$ +0.02201+44.02%
60 dagar$ +0.02201+44.02%
90 dagar$ +0.02201+44.02%
Lit Protocol Prisförändring idag

Idag registrerade LITKEY en förändring med $ +0.0066159 (+10.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Lit Protocol 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.02201 (+44.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Lit Protocol 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LITKEY med $ +0.02201(+44.02%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Lit Protocol 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.02201 (+44.02%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lit Protocol (LITKEY)?

Kolla in sidan Lit Protocol Prishistorik nu.

AI-analys för Lit Protocol

AI-drivna insikter som analyserar Lit Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Lit Protocols priser?

Several key factors influence Lit Protocol (LIT) token prices:

Network Adoption: Growing usage of Lit's decentralized key management and access control services drives demand.

Developer Activity: Active development, protocol upgrades, and new features impact investor confidence.

Partnership Integration: Collaborations with DeFi protocols, NFT platforms, and Web3 applications increase utility.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor risk appetite affect price movements.

Token Utility: Staking rewards, governance participation, and network fees create demand pressure.

Competition: Performance relative to other infrastructure and privacy-focused blockchain projects.

Regulatory Environment: Policy changes affecting decentralized infrastructure and privacy tools.

Technical Metrics: Network usage statistics, total value secured, and transaction volumes.

Varför vill folk veta Lit Protocols pris idag?

People want to know Lit Protocol (LITKEY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors track daily prices to identify buying/selling opportunities and assess their holdings' value. Price movements indicate market sentiment and project adoption.

Prisförutsägelse för Lit Protocol

Lit Protocol (LITKEY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LITKEY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lit Protocol (LITKEY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Lit Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Genom att äga Lit Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av Lit Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Lit Protocol webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Lit Protocol

Hur mycket kommer 1 Lit Protocol att vara värd år 2030?
Om Lit Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lit Protocol-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:41:30 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

