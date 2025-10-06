Livepriset för Lit Protocol idag är 0.07201 USD.LITKEY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LITKEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Lit Protocol idag är 0.07201 USD.LITKEY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LITKEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Lit Protocol (LITKEY) idag är $ 0.07201, med en förändring på 10.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LITKEY till USD är$ 0.07201 per LITKEY.
Lit Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LITKEY. Under de senaste 24 timmarna handlades LITKEY mellan $ 0.0648 (lägsta) och $ 0.0747 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LITKEY med +0.46% under den senaste timmen och -44.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 101.42K.
Lit Protocol (LITKEY) Marknadsinformation
$ 101.42K
$ 72.01M
1,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för Lit Protocol är --, med en 24h-handelsvolym på $ 101.42K. Det cirkulerande utbudet av LITKEY är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 72.01M.
Lit Protocol Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0648
lägsta under 24-timmar
$ 0.0747
högsta under 24-timmar
$ 0.0648
$ 0.0747
+0.46%
+10.12%
-44.74%
-44.74%
Lit Protocol (LITKEY) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Lit Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0066159
+10.12%
30 dagar
$ +0.02201
+44.02%
60 dagar
$ +0.02201
+44.02%
90 dagar
$ +0.02201
+44.02%
Lit Protocol Prisförändring idag
Idag registrerade LITKEY en förändring med $ +0.0066159 (+10.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Lit Protocol 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.02201 (+44.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Lit Protocol 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LITKEY med $ +0.02201(+44.02%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Lit Protocol 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.02201 (+44.02%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lit Protocol (LITKEY)?
AI-drivna insikter som analyserar Lit Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Lit Protocols priser?
Several key factors influence Lit Protocol (LIT) token prices:
Network Adoption: Growing usage of Lit's decentralized key management and access control services drives demand.
Developer Activity: Active development, protocol upgrades, and new features impact investor confidence.
Partnership Integration: Collaborations with DeFi protocols, NFT platforms, and Web3 applications increase utility.
Competition: Performance relative to other infrastructure and privacy-focused blockchain projects.
Regulatory Environment: Policy changes affecting decentralized infrastructure and privacy tools.
Technical Metrics: Network usage statistics, total value secured, and transaction volumes.
Varför vill folk veta Lit Protocols pris idag?
People want to know Lit Protocol (LITKEY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors track daily prices to identify buying/selling opportunities and assess their holdings' value. Price movements indicate market sentiment and project adoption.
Prisförutsägelse för Lit Protocol
Lit Protocol (LITKEY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LITKEY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lit Protocol (LITKEY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Lit Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Lit Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LITKEY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lit Protocol Price Prediction.
Hur man köper och investerar Lit Protocol
Är du redo att komma igång med Lit Protocol? Att köpa LITKEY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Lit Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Lit Protocol (LITKEY) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Lit Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Lit Protocol
Genom att äga Lit Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Lit Protocol (LITKEY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.
Lit Protocol Resurs
För en mer djupgående förståelse av Lit Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Lit Protocol att vara värd år 2030?
Om Lit Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lit Protocol-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Lit Protocol idag?
Priset för Lit Protocol är idag $ 0.07201. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Lit Protocol fortfarande en bra investering?
Lit Protocol förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LITKEY, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Lit Protocol?
Lit Protocol till ett värde av $ 101.42K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Lit Protocol?
Livepriset för LITKEY uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Lit Protocol i den valuta du föredrar, besök LITKEY Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Lit Protocol?
Priset på LITKEY påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,635.2
-0.07%
ETH
3,365.23
-0.33%
SOL
155.69
-0.63%
UCN
1,496.97
0.00%
USDC
1.0001
0.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för LITKEY på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret LITKEY/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Lit Protocols kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Lit Protocol-priset att stiga i år?
Lit Protocol priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Lit Protocol (LITKEY) för en mer djupgående analys.
