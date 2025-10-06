Lit Protocol Pris idag

Livepriset för Lit Protocol (LITKEY) idag är $ 0.07201, med en förändring på 10.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LITKEY till USD är$ 0.07201 per LITKEY.

Lit Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LITKEY. Under de senaste 24 timmarna handlades LITKEY mellan $ 0.0648 (lägsta) och $ 0.0747 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LITKEY med +0.46% under den senaste timmen och -44.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 101.42K.

Lit Protocol (LITKEY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 101.42K$ 101.42K $ 101.42K Marknadsvärde efter full utspädning $ 72.01M$ 72.01M $ 72.01M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

