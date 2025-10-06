BörsDEX+
Livepriset för LITAS idag är 0.291 USD.LITAS börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för LITAS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

LITAS-kurs(LITAS)

1 LITAS-till-USD pris i realtid:

$0.2942
$0.2942
-6.86%1D
USD
LITAS (LITAS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:29:33 (UTC+8)

LITAS Pris idag

Livepriset för LITAS (LITAS) idag är $ 0.291, med en förändring på 6.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LITAS till USD är$ 0.291 per LITAS.

LITAS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LITAS. Under de senaste 24 timmarna handlades LITAS mellan $ 0.2901 (lägsta) och $ 0.3289 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LITAS med -2.39% under den senaste timmen och -7.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 83.52K.

LITAS (LITAS) Marknadsinformation

--
----

$ 83.52K
$ 83.52K

$ 29.10M
$ 29.10M

--
----

100,000,000
100,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för LITAS är --, med en 24h-handelsvolym på $ 83.52K. Det cirkulerande utbudet av LITAS är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.10M.

LITAS Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.2901
$ 0.2901
lägsta under 24-timmar
$ 0.3289
$ 0.3289
högsta under 24-timmar

$ 0.2901
$ 0.2901

$ 0.3289
$ 0.3289

--
----

--
----

-2.39%

-6.85%

-7.95%

-7.95%

LITAS (LITAS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för LITAS idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.021669-6.85%
30 dagar$ +0.05+20.74%
60 dagar$ +0.0417+16.72%
90 dagar$ +0.0682+30.61%
LITAS Prisförändring idag

Idag registrerade LITAS en förändring med $ -0.021669 (-6.85%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

LITAS 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.05 (+20.74%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

LITAS 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LITAS med $ +0.0417(+16.72%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

LITAS 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0682 (+30.61%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för LITAS (LITAS)?

Kolla in sidan LITAS Prishistorik nu.

AI-analys för LITAS

AI-drivna insikter som analyserar LITAS senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar LITASs priser?

LITAS cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates impact valuation. Overall crypto market trends influence LITAS performance.

Varför vill folk veta LITASs pris idag?

People want to know LITAS price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders execute timely transactions and maximize profits.

Prisförutsägelse för LITAS

LITAS (LITAS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LITAS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
LITAS (LITAS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på LITAS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som LITAS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LITAS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på LITAS Price Prediction.

Om LITAS

LITAS is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, with a primary focus on facilitating secure and efficient transactions. The digital asset employs a consensus mechanism that is widely recognized for its robustness and reliability, ensuring the integrity of transactions within its network. LITAS is often used in various digital ecosystems for transactions, payments, and as a medium of exchange, highlighting its versatility and adaptability. Its issuance and supply model is designed to maintain a balance between demand and supply, thereby providing stability to its users. The overarching goal of LITAS is to streamline digital transactions, making them faster, more secure, and more accessible to users worldwide.

Hur man köper och investerar LITAS

Är du redo att komma igång med LITAS? Att köpa LITAS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper LITAS. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din LITAS (LITAS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och LITAS krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper LITAS (LITAS) Guide

Vad kan du göra med LITAS

Genom att äga LITAS kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa LITAS (LITAS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS Resurs

För en mer djupgående förståelse av LITAS kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell LITAS webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om LITAS

Hur mycket kommer 1 LITAS att vara värd år 2030?
Om LITAS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella LITAS-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:29:33 (UTC+8)

$0.2942
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2984

$0.000020401

$0.0020242

$0.1157

$0.00003420

$0.03809

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

