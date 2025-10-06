LITAS Pris idag

Livepriset för LITAS (LITAS) idag är $ 0.291, med en förändring på 6.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LITAS till USD är$ 0.291 per LITAS.

LITAS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- LITAS. Under de senaste 24 timmarna handlades LITAS mellan $ 0.2901 (lägsta) och $ 0.3289 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LITAS med -2.39% under den senaste timmen och -7.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 83.52K.

LITAS (LITAS) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 83.52K$ 83.52K $ 83.52K Marknadsvärde efter full utspädning $ 29.10M$ 29.10M $ 29.10M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blockkedja ETH

