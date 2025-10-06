LINEA Pris idag

Livepriset för LINEA (LINEA) idag är $ 0.01242, med en förändring på 1.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LINEA till USD är$ 0.01242 per LINEA.

LINEA rankas för närvarande nr.182 enligt marknadsvärde på $ 192.29M, med ett cirkulerande utbud på 15.48B LINEA. Under de senaste 24 timmarna handlades LINEA mellan $ 0.01215 (lägsta) och $ 0.01409 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04657278430753583, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.007196492054667389.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LINEA med -0.64% under den senaste timmen och -15.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.58M.

LINEA (LINEA) Marknadsinformation

Rank No.182 Marknadsvärde $ 192.29M$ 192.29M $ 192.29M Volym (24H) $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Marknadsvärde efter full utspädning $ 894.36M$ 894.36M $ 894.36M Cirkulationsutbud 15.48B 15.48B 15.48B Maxutbud 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Totalt utbud 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Cirkulationshastighet 21.50% Marknadsandel 0.01% Offentlig blockkedja LINEA

