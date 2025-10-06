BörsDEX+
Livepriset för LINEA idag är 0.01242 USD.LINEA börsvärdet är 192,288,276.297 USD. Följ prisuppdateringar för LINEA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

LINEA-kurs(LINEA)

1 LINEA-till-USD pris i realtid:

$0.01242
+1.22%1D
USD
LINEA (LINEA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:29:12 (UTC+8)

LINEA Pris idag

Livepriset för LINEA (LINEA) idag är $ 0.01242, med en förändring på 1.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LINEA till USD är$ 0.01242 per LINEA.

LINEA rankas för närvarande nr.182 enligt marknadsvärde på $ 192.29M, med ett cirkulerande utbud på 15.48B LINEA. Under de senaste 24 timmarna handlades LINEA mellan $ 0.01215 (lägsta) och $ 0.01409 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04657278430753583, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.007196492054667389.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LINEA med -0.64% under den senaste timmen och -15.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.58M.

LINEA (LINEA) Marknadsinformation

No.182

$ 192.29M
$ 3.58M
$ 894.36M
15.48B
72,009,990,000
72,009,990,000
21.50%

0.01%

LINEA

Det aktuella börsvärdet för LINEA är $ 192.29M, med en 24h-handelsvolym på $ 3.58M. Det cirkulerande utbudet av LINEA är 15.48B, med ett totalt utbud på 72009990000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 894.36M.

LINEA Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01215
lägsta under 24-timmar
$ 0.01409
högsta under 24-timmar

$ 0.01215
$ 0.01409
$ 0.04657278430753583
$ 0.007196492054667389
-0.64%

+1.22%

-15.74%

-15.74%

LINEA (LINEA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för LINEA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0001497+1.22%
30 dagar$ -0.01303-51.20%
60 dagar$ +0.00742+148.40%
90 dagar$ +0.00742+148.40%
LINEA Prisförändring idag

Idag registrerade LINEA en förändring med $ +0.0001497 (+1.22%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

LINEA 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01303 (-51.20%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

LINEA 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LINEA med $ +0.00742(+148.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

LINEA 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00742 (+148.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för LINEA (LINEA)?

Kolla in sidan LINEA Prishistorik nu.

AI-analys för LINEA

AI-drivna insikter som analyserar LINEA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar LINEAs priser?

LINEA token prices are influenced by several key factors:

Network Adoption: Usage of Linea's Layer 2 scaling solution affects demand for LINEA tokens.

Ethereum Ecosystem: As an Ethereum L2, LINEA correlates with ETH performance and network congestion.

DeFi Integration: Partnerships and integrations with DeFi protocols drive utility.

Varför vill folk veta LINEAs pris idag?

People want to know LINEA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Prisförutsägelse för LINEA

LINEA (LINEA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LINEA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
LINEA (LINEA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på LINEA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som LINEA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LINEA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på LINEA Price Prediction.

Om LINEA

LINEA is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is primarily used as a utility token within the Linea Network, a decentralized platform that aims to provide a comprehensive solution for data management and monetization. The network leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of data, offering a range of services including data storage, sharing, and analysis. LINEA tokens are used to facilitate transactions within the network, incentivize user participation, and govern the platform through a decentralized voting mechanism. The supply of LINEA tokens is fixed, with issuance occurring through a combination of public sales and reward mechanisms.

Hur man köper och investerar LINEA

Är du redo att komma igång med LINEA? Att köpa LINEA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper LINEA. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din LINEA (LINEA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 15.48B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och LINEA krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper LINEA (LINEA) Guide

Vad kan du göra med LINEA

Genom att äga LINEA kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa LINEA (LINEA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA Resurs

För en mer djupgående förståelse av LINEA kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell LINEA webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om LINEA

Hur mycket kommer 1 LINEA att vara värd år 2030?
Om LINEA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella LINEA-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:29:12 (UTC+8)

LINEA (LINEA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om LINEA

LINEA USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på LINEA med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av LINEA med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla LINEA (LINEA) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se LINEA-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
LINEA/USDC
$0.01241
$0.01241$0.01241
+1.30%
0.00% (USDT)
LINEA/USDT
$0.01242
$0.01242$0.01242
+1.30%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

