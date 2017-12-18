LightningBitcoin Pris idag

Livepriset för LightningBitcoin (LBTC1) idag är $ 0.05705, med en förändring på 0.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LBTC1 till USD är$ 0.05705 per LBTC1.

LightningBitcoin rankas för närvarande nr.6902 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 LBTC1. Under de senaste 24 timmarna handlades LBTC1 mellan $ 0.05169 (lägsta) och $ 0.05806 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,037.530029296875, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05135513457072038.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LBTC1 med -0.15% under den senaste timmen och +11.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.32K.

LightningBitcoin (LBTC1) Marknadsinformation

Rank No.6902 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 56.32K$ 56.32K $ 56.32K Marknadsvärde efter full utspädning $ 425.93K$ 425.93K $ 425.93K Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Totalt utbud 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Cirkulationshastighet 0.00% Utgivningsdatum 2017-12-18 00:00:00 Offentlig blockkedja LBTC

Det aktuella börsvärdet för LightningBitcoin är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 56.32K. Det cirkulerande utbudet av LBTC1 är 0.00, med ett totalt utbud på 7465926. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 425.93K.