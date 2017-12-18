BörsDEX+
Livepriset för LightningBitcoin idag är 0.05705 USD.LBTC1 börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för LBTC1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om LBTC1

LBTC1 prisinformation

Vad är LBTC1

LBTC1 whitepaper

LBTC1 officiell webbplats

LBTC1 tokenomics

LBTC1 Prisförutsägelse

LBTC1 historik

LBTC1 Köpguide

LightningBitcoin Logotyp

LightningBitcoin-kurs(LBTC1)

1 LBTC1-till-USD pris i realtid:

$0.05705
-0.88%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:37 (UTC+8)

LightningBitcoin Pris idag

Livepriset för LightningBitcoin (LBTC1) idag är $ 0.05705, med en förändring på 0.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LBTC1 till USD är$ 0.05705 per LBTC1.

LightningBitcoin rankas för närvarande nr.6902 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 LBTC1. Under de senaste 24 timmarna handlades LBTC1 mellan $ 0.05169 (lägsta) och $ 0.05806 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,037.530029296875, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05135513457072038.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LBTC1 med -0.15% under den senaste timmen och +11.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.32K.

LightningBitcoin (LBTC1) Marknadsinformation

No.6902

$ 0.00
$ 56.32K
$ 425.93K
0.00
7,465,926
7,465,926
0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

Det aktuella börsvärdet för LightningBitcoin är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 56.32K. Det cirkulerande utbudet av LBTC1 är 0.00, med ett totalt utbud på 7465926. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 425.93K.

LightningBitcoin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05169
lägsta under 24-timmar
$ 0.05806
högsta under 24-timmar

$ 0.05169
$ 0.05806
$ 1,037.530029296875
$ 0.05135513457072038
-0.15%

-0.88%

+11.77%

+11.77%

LightningBitcoin (LBTC1) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för LightningBitcoin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0005065-0.88%
30 dagar$ +0.00134+2.40%
60 dagar$ -0.00327-5.43%
90 dagar$ -0.03111-35.29%
LightningBitcoin Prisförändring idag

Idag registrerade LBTC1 en förändring med $ -0.0005065 (-0.88%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

LightningBitcoin 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00134 (+2.40%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

LightningBitcoin 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LBTC1 med $ -0.00327(-5.43%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

LightningBitcoin 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.03111 (-35.29%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för LightningBitcoin (LBTC1)?

Kolla in sidan LightningBitcoin Prishistorik nu.

AI-analys för LightningBitcoin

AI-drivna insikter som analyserar LightningBitcoin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar LightningBitcoins priser?

Several key factors influence LightningBitcoin (LBTC) prices:

1. Bitcoin correlation - LBTC often follows BTC price movements as a Bitcoin fork
2. Network adoption - Usage of Lightning Network features affects demand
3. Market sentiment - Overall crypto market conditions impact trading
4. Trading volume - Liquidity levels influence price stability
5. Exchange listings - Availability on major exchanges affects accessibility
6. Technical developments - Protocol upgrades and improvements
7. Regulatory news - Government policies toward cryptocurrencies
8. Competition - Performance relative to other Bitcoin forks and Layer 2 solutions

Varför vill folk veta LightningBitcoins pris idag?

People want to know LightningBitcoin (LBTC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för LightningBitcoin

LightningBitcoin (LBTC1) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LBTC1 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
LightningBitcoin (LBTC1) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på LightningBitcoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som LightningBitcoin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LBTC1 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på LightningBitcoin Price Prediction.

Om LightningBitcoin

Litecoin Bitcoin (LBTC1) is a crypto asset that operates on a peer-to-peer basis, designed to facilitate digital transactions. It is a fork of the Bitcoin blockchain, aiming to offer faster transaction speeds and lower fees, while maintaining the robust security features of its parent chain. LBTC1 utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is generally considered more energy-efficient than the Proof-of-Work (PoW) model used by Bitcoin. The asset is typically used for online transactions, similar to how traditional currencies are used, and is also a part of broader digital asset trading and investment portfolios. It's important to note that while LBTC1 shares similarities with Bitcoin, it operates independently with its own unique features and benefits.

Hur man köper och investerar LightningBitcoin

Är du redo att komma igång med LightningBitcoin? Att köpa LBTC1 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper LightningBitcoin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din LightningBitcoin (LBTC1) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och LightningBitcoin krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper LightningBitcoin (LBTC1) Guide

Vad kan du göra med LightningBitcoin

Genom att äga LightningBitcoin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa LightningBitcoin (LBTC1) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin Resurs

För en mer djupgående förståelse av LightningBitcoin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell LightningBitcoin webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om LightningBitcoin

Hur mycket kommer 1 LightningBitcoin att vara värd år 2030?
Om LightningBitcoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella LightningBitcoin-priser och förväntad avkastning.
LightningBitcoin (LBTC1) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Utforska mer om LightningBitcoin

LBTC1 USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på LBTC1 med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av LBTC1 med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla LightningBitcoin (LBTC1) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se LightningBitcoin-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
LBTC1/USDT
$0.05705
-0.73%
0.00% (USDT)

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

