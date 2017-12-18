Livepriset för LightningBitcoin idag är 0.05705 USD.LBTC1 börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för LBTC1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för LightningBitcoin idag är 0.05705 USD.LBTC1 börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för LBTC1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för LightningBitcoin (LBTC1) idag är $ 0.05705, med en förändring på 0.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LBTC1 till USD är$ 0.05705 per LBTC1.
LightningBitcoin rankas för närvarande nr.6902 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 LBTC1. Under de senaste 24 timmarna handlades LBTC1 mellan $ 0.05169 (lägsta) och $ 0.05806 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,037.530029296875, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05135513457072038.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LBTC1 med -0.15% under den senaste timmen och +11.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.32K.
LightningBitcoin (LBTC1) Marknadsinformation
No.6902
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.32K
$ 56.32K$ 56.32K
$ 425.93K
$ 425.93K$ 425.93K
0.00
0.00 0.00
7,465,926
7,465,926 7,465,926
7,465,926
7,465,926 7,465,926
0.00%
2017-12-18 00:00:00
LBTC
Det aktuella börsvärdet för LightningBitcoin är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 56.32K. Det cirkulerande utbudet av LBTC1 är 0.00, med ett totalt utbud på 7465926. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 425.93K.
LightningBitcoin Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05169
$ 0.05169$ 0.05169
lägsta under 24-timmar
$ 0.05806
$ 0.05806$ 0.05806
högsta under 24-timmar
$ 0.05169
$ 0.05169$ 0.05169
$ 0.05806
$ 0.05806$ 0.05806
$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875
$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038
-0.15%
-0.88%
+11.77%
+11.77%
LightningBitcoin (LBTC1) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för LightningBitcoin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0005065
-0.88%
30 dagar
$ +0.00134
+2.40%
60 dagar
$ -0.00327
-5.43%
90 dagar
$ -0.03111
-35.29%
LightningBitcoin Prisförändring idag
Idag registrerade LBTC1 en förändring med $ -0.0005065 (-0.88%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
LightningBitcoin 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00134 (+2.40%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
LightningBitcoin 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LBTC1 med $ -0.00327(-5.43%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
LightningBitcoin 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.03111 (-35.29%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för LightningBitcoin (LBTC1)?
AI-drivna insikter som analyserar LightningBitcoin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar LightningBitcoins priser?
Several key factors influence LightningBitcoin (LBTC) prices:
1. Bitcoin correlation - LBTC often follows BTC price movements as a Bitcoin fork 2. Network adoption - Usage of Lightning Network features affects demand 3. Market sentiment - Overall crypto market conditions impact trading 4. Trading volume - Liquidity levels influence price stability 5. Exchange listings - Availability on major exchanges affects accessibility 6. Technical developments - Protocol upgrades and improvements 7. Regulatory news - Government policies toward cryptocurrencies 8. Competition - Performance relative to other Bitcoin forks and Layer 2 solutions
Varför vill folk veta LightningBitcoins pris idag?
People want to know LightningBitcoin (LBTC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Prisförutsägelse för LightningBitcoin
LightningBitcoin (LBTC1) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LBTC1 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
LightningBitcoin (LBTC1) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på LightningBitcoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som LightningBitcoin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LBTC1 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på LightningBitcoin Price Prediction.
Om LightningBitcoin
Litecoin Bitcoin (LBTC1) is a crypto asset that operates on a peer-to-peer basis, designed to facilitate digital transactions. It is a fork of the Bitcoin blockchain, aiming to offer faster transaction speeds and lower fees, while maintaining the robust security features of its parent chain. LBTC1 utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is generally considered more energy-efficient than the Proof-of-Work (PoW) model used by Bitcoin. The asset is typically used for online transactions, similar to how traditional currencies are used, and is also a part of broader digital asset trading and investment portfolios. It's important to note that while LBTC1 shares similarities with Bitcoin, it operates independently with its own unique features and benefits.
Litecoin Bitcoin (LBTC1) is a crypto asset that operates on a peer-to-peer basis, designed to facilitate digital transactions. It is a fork of the Bitcoin blockchain, aiming to offer faster transaction speeds and lower fees, while maintaining the robust security features of its parent chain. LBTC1 utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is generally considered more energy-efficient than the Proof-of-Work (PoW) model used by Bitcoin. The asset is typically used for online transactions, similar to how traditional currencies are used, and is also a part of broader digital asset trading and investment portfolios. It's important to note that while LBTC1 shares similarities with Bitcoin, it operates independently with its own unique features and benefits.
Hur man köper och investerar LightningBitcoin
Är du redo att komma igång med LightningBitcoin? Att köpa LBTC1 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper LightningBitcoin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din LightningBitcoin (LBTC1) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och LightningBitcoin krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med LightningBitcoin
Genom att äga LightningBitcoin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa LightningBitcoin (LBTC1) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.
Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.
LightningBitcoin Resurs
För en mer djupgående förståelse av LightningBitcoin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om LightningBitcoin
Hur mycket kommer 1 LightningBitcoin att vara värd år 2030?
Om LightningBitcoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella LightningBitcoin-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar LightningBitcoin idag?
Priset för LightningBitcoin är idag $ 0.05705. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är LightningBitcoin fortfarande en bra investering?
LightningBitcoin förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LBTC1, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för LightningBitcoin?
LightningBitcoin till ett värde av $ 56.32K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på LightningBitcoin?
Livepriset för LBTC1 uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för LightningBitcoin i den valuta du föredrar, besök LBTC1 Pris för mer information.
Vad påverkar priset för LightningBitcoin?
Priset på LBTC1 påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,448.78
+0.72%
ETH
3,408.32
+0.93%
SOL
158.29
+1.02%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
607.38
+18.48%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för LBTC1 på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret LBTC1/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om LightningBitcoins kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer LightningBitcoin-priset att stiga i år?
LightningBitcoin priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för LightningBitcoin (LBTC1) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:37 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.