Livepriset för KLK Foundation idag är 0.4361 USD.KLK börsvärdet är 43,610,000 USD. Följ prisuppdateringar för KLK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för KLK Foundation idag är 0.4361 USD.KLK börsvärdet är 43,610,000 USD. Följ prisuppdateringar för KLK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för KLK Foundation (KLK) idag är $ 0.4361, med en förändring på 1.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KLK till USD är$ 0.4361 per KLK.
KLK Foundation rankas för närvarande nr.538 enligt marknadsvärde på $ 43.61M, med ett cirkulerande utbud på 100.00M KLK. Under de senaste 24 timmarna handlades KLK mellan $ 0.4294 (lägsta) och $ 0.4481 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.631953236889443, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.35187983578947896.
I kortsiktigt resultat, rörde sig KLK med +0.78% under den senaste timmen och -6.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 461.46K.
KLK Foundation (KLK) Marknadsinformation
No.538
$ 43.61M
$ 43.61M$ 43.61M
$ 461.46K
$ 461.46K$ 461.46K
$ 436.10M
$ 436.10M$ 436.10M
100.00M
100.00M 100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
10.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för KLK Foundation är $ 43.61M, med en 24h-handelsvolym på $ 461.46K. Det cirkulerande utbudet av KLK är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 436.10M.
KLK Foundation Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.4294
$ 0.4294$ 0.4294
lägsta under 24-timmar
$ 0.4481
$ 0.4481$ 0.4481
högsta under 24-timmar
$ 0.4294
$ 0.4294$ 0.4294
$ 0.4481
$ 0.4481$ 0.4481
$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443
$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896
+0.78%
+1.30%
-6.80%
-6.80%
KLK Foundation (KLK) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för KLK Foundation idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00559
+1.30%
30 dagar
$ -0.0292
-6.28%
60 dagar
$ -0.021
-4.60%
90 dagar
$ -0.0559
-11.37%
KLK Foundation Prisförändring idag
Idag registrerade KLK en förändring med $ +0.00559 (+1.30%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
KLK Foundation 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0292 (-6.28%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
KLK Foundation 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KLK med $ -0.021(-4.60%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
KLK Foundation 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0559 (-11.37%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för KLK Foundation (KLK)?
AI-drivna insikter som analyserar KLK Foundation senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar KLK Foundations priser?
KLK Foundation token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly affect price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem development drive demand.
Regulatory News: Government policies and compliance updates can cause price volatility.
Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation, and institutional investment trends impact crypto markets generally.
Varför vill folk veta KLK Foundations pris idag?
People want to know KLK Foundation (KLK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.
Prisförutsägelse för KLK Foundation
KLK Foundation (KLK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KLK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
KLK Foundation (KLK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på KLK Foundation potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som KLK Foundation kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KLK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på KLK Foundation Price Prediction.
Om KLK Foundation
KLK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions, making it suitable for everyday use in online and offline purchases. The KLK blockchain uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on staking, where holders can earn additional KLK by participating in network validation. In the broader cryptocurrency ecosystem, KLK is recognized for its focus on usability and accessibility, aiming to make digital payments more convenient and inclusive for users around the world.
KLK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions, making it suitable for everyday use in online and offline purchases. The KLK blockchain uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on staking, where holders can earn additional KLK by participating in network validation. In the broader cryptocurrency ecosystem, KLK is recognized for its focus on usability and accessibility, aiming to make digital payments more convenient and inclusive for users around the world.
Hur man köper och investerar KLK Foundation
Är du redo att komma igång med KLK Foundation? Att köpa KLK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper KLK Foundation. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din KLK Foundation (KLK) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 100.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och KLK Foundation krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med KLK Foundation
Genom att äga KLK Foundation kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa KLK Foundation (KLK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.
The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.
KLK Foundation Resurs
För en mer djupgående förståelse av KLK Foundation kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 KLK Foundation att vara värd år 2030?
Om KLK Foundation skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella KLK Foundation-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar KLK Foundation idag?
Priset för KLK Foundation är idag $ 0.4361. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är KLK Foundation fortfarande en bra investering?
KLK Foundation förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i KLK, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för KLK Foundation?
KLK Foundation till ett värde av $ 461.46K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på KLK Foundation?
Livepriset för KLK uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för KLK Foundation i den valuta du föredrar, besök KLK Pris för mer information.
Vad påverkar priset för KLK Foundation?
Priset på KLK påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,437.93
+0.71%
ETH
3,408.2
+0.93%
SOL
158.24
+0.99%
UCN
1,496.83
-0.01%
ZEC
607.04
+18.41%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för KLK på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret KLK/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om KLK Foundations kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer KLK Foundation-priset att stiga i år?
KLK Foundation priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för KLK Foundation (KLK) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:27:54 (UTC+8)
KLK Foundation (KLK) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.