KLK Foundation Pris idag

Livepriset för KLK Foundation (KLK) idag är $ 0.4361, med en förändring på 1.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KLK till USD är$ 0.4361 per KLK.

KLK Foundation rankas för närvarande nr.538 enligt marknadsvärde på $ 43.61M, med ett cirkulerande utbud på 100.00M KLK. Under de senaste 24 timmarna handlades KLK mellan $ 0.4294 (lägsta) och $ 0.4481 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.631953236889443, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.35187983578947896.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KLK med +0.78% under den senaste timmen och -6.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 461.46K.

KLK Foundation (KLK) Marknadsinformation

Rank No.538 Marknadsvärde $ 43.61M$ 43.61M $ 43.61M Volym (24H) $ 461.46K$ 461.46K $ 461.46K Marknadsvärde efter full utspädning $ 436.10M$ 436.10M $ 436.10M Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Cirkulationshastighet 10.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för KLK Foundation är $ 43.61M, med en 24h-handelsvolym på $ 461.46K. Det cirkulerande utbudet av KLK är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 436.10M.