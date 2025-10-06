BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för KGEN idag är 0.2512 USD.KGEN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för KGEN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för KGEN idag är 0.2512 USD.KGEN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för KGEN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om KGEN

KGEN prisinformation

Vad är KGEN

KGEN whitepaper

KGEN officiell webbplats

KGEN tokenomics

KGEN Prisförutsägelse

KGEN historik

KGEN Köpguide

KGEN-till-fiat valutaomvandlare

KGEN spot

KGEN USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

KGEN Logotyp

KGEN-kurs(KGEN)

1 KGEN-till-USD pris i realtid:

$0.2512
$0.2512$0.2512
-2.86%1D
USD
KGEN (KGEN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:40:08 (UTC+8)

KGEN Pris idag

Livepriset för KGEN (KGEN) idag är $ 0.2512, med en förändring på 2.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KGEN till USD är$ 0.2512 per KGEN.

KGEN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- KGEN. Under de senaste 24 timmarna handlades KGEN mellan $ 0.249 (lägsta) och $ 0.2811 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KGEN med -4.16% under den senaste timmen och +1.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 267.44K.

KGEN (KGEN) Marknadsinformation

--
----

$ 267.44K
$ 267.44K$ 267.44K

$ 251.20M
$ 251.20M$ 251.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för KGEN är --, med en 24h-handelsvolym på $ 267.44K. Det cirkulerande utbudet av KGEN är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 251.20M.

KGEN Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.249
$ 0.249$ 0.249
lägsta under 24-timmar
$ 0.2811
$ 0.2811$ 0.2811
högsta under 24-timmar

$ 0.249
$ 0.249$ 0.249

$ 0.2811
$ 0.2811$ 0.2811

--
----

--
----

-4.16%

-2.86%

+1.57%

+1.57%

KGEN (KGEN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för KGEN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.007396-2.86%
30 dagar$ +0.0997+65.80%
60 dagar$ +0.0512+25.60%
90 dagar$ +0.0512+25.60%
KGEN Prisförändring idag

Idag registrerade KGEN en förändring med $ -0.007396 (-2.86%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

KGEN 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0997 (+65.80%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

KGEN 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KGEN med $ +0.0512(+25.60%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

KGEN 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0512 (+25.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för KGEN (KGEN)?

Kolla in sidan KGEN Prishistorik nu.

AI-analys för KGEN

AI-drivna insikter som analyserar KGEN senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar KGENs priser?

KGEN token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within the KGEN ecosystem
4. Partnership announcements and project developments
5. Regulatory news affecting the crypto space
6. Supply and demand dynamics
7. Community engagement and social media activity
8. Technical analysis patterns and whale movements

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Varför vill folk veta KGENs pris idag?

People want to know KGEN price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries/exits. Real-time price data helps investors assess current market sentiment, calculate potential profits/losses, and determine optimal buying or selling opportunities.

Prisförutsägelse för KGEN

KGEN (KGEN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KGEN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
KGEN (KGEN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på KGEN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som KGEN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KGEN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på KGEN Price Prediction.

Om KGEN

KGEN is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate a variety of functions, including payments, smart contracts, and governance. KGEN employs a consensus mechanism and chain design that is widely recognized and accepted within the crypto community. The asset's issuance model is based on a pre-determined supply, which is a common feature among many digital currencies. KGEN's primary use is within its native ecosystem, where it serves as the primary medium of exchange and is used to incentivize participation and reward contributions. It is important to note that like all cryptocurrencies, KGEN's value and utility are subject to market dynamics and technological advancements.

Hur man köper och investerar KGEN

Är du redo att komma igång med KGEN? Att köpa KGEN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper KGEN. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din KGEN (KGEN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och KGEN krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper KGEN (KGEN) Guide

Vad kan du göra med KGEN

Genom att äga KGEN kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa KGEN (KGEN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN Resurs

För en mer djupgående förståelse av KGEN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell KGEN webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om KGEN

Hur mycket kommer 1 KGEN att vara värd år 2030?
Om KGEN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella KGEN-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:40:08 (UTC+8)

KGEN (KGEN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om KGEN

KGEN USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på KGEN med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av KGEN med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla KGEN (KGEN) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se KGEN-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
KGEN/USDT
$0.2512
$0.2512$0.2512
-3.01%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2856
$0.2856$0.2856

+42.80%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1321
$0.1321$0.1321

+164.20%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0024314
$0.0024314$0.0024314

+247.34%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1321
$0.1321$0.1321

+164.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004758
$0.00004758$0.00004758

+141.52%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000017766
$0.0000017766$0.0000017766

+142.60%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001913
$0.000000001913$0.000000001913

+72.18%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för KGEN-till-USD

Belopp

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.2512 USD