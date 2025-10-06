IXFI Pris idag

Livepriset för IXFI (IXFI) idag är $ 0.00714, med en förändring på 1.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IXFI till USD är$ 0.00714 per IXFI.

IXFI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- IXFI. Under de senaste 24 timmarna handlades IXFI mellan $ 0.00701 (lägsta) och $ 0.0099 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IXFI med -1.79% under den senaste timmen och -33.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 78.04K.

IXFI (IXFI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 78.04K$ 78.04K $ 78.04K Marknadsvärde efter full utspädning $ 35.70M$ 35.70M $ 35.70M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

