Blue Chip Blitz
Livepriset för IXFI idag är 0.00714 USD.IXFI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för IXFI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

IXFI-kurs(IXFI)

1 IXFI-till-USD pris i realtid:

$0.00714
$0.00714$0.00714
-1.10%1D
USD
IXFI (IXFI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:06 (UTC+8)

IXFI Pris idag

Livepriset för IXFI (IXFI) idag är $ 0.00714, med en förändring på 1.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IXFI till USD är$ 0.00714 per IXFI.

IXFI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- IXFI. Under de senaste 24 timmarna handlades IXFI mellan $ 0.00701 (lägsta) och $ 0.0099 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IXFI med -1.79% under den senaste timmen och -33.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 78.04K.

IXFI (IXFI) Marknadsinformation

--
----

$ 78.04K
$ 78.04K$ 78.04K

$ 35.70M
$ 35.70M$ 35.70M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för IXFI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 78.04K. Det cirkulerande utbudet av IXFI är --, med ett totalt utbud på 5000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.70M.

IXFI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00701
$ 0.00701$ 0.00701
lägsta under 24-timmar
$ 0.0099
$ 0.0099$ 0.0099
högsta under 24-timmar

$ 0.00701
$ 0.00701$ 0.00701

$ 0.0099
$ 0.0099$ 0.0099

--
----

--
----

-1.79%

-1.09%

-33.89%

-33.89%

IXFI (IXFI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för IXFI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000794-1.09%
30 dagar$ -0.00414-36.71%
60 dagar$ -0.00844-54.18%
90 dagar$ -0.00286-28.60%
IXFI Prisförändring idag

Idag registrerade IXFI en förändring med $ -0.0000794 (-1.09%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

IXFI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00414 (-36.71%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

IXFI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades IXFI med $ -0.00844(-54.18%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

IXFI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00286 (-28.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för IXFI (IXFI)?

Kolla in sidan IXFI Prishistorik nu.

AI-analys för IXFI

AI-drivna insikter som analyserar IXFI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar IXFIs priser?

IXFI token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and token circulation directly impact price movements.

Exchange Performance: IXFI platform's user growth, trading fees revenue, and new feature launches affect token utility and demand.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly influence IXFI pricing.

Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments impact exchange tokens like IXFI.

Competition: Performance relative to other exchange tokens and trading platforms affects market positioning.

Token Utility: Staking rewards, fee discounts, and governance rights drive demand for IXFI tokens.

Varför vill folk veta IXFIs pris idag?

People want to know IXFI price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders identify market trends, evaluate profit/loss positions, and determine optimal entry/exit points.

Prisförutsägelse för IXFI

IXFI (IXFI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för IXFI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
IXFI (IXFI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på IXFI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som IXFI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för IXFI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på IXFI Price Prediction.

Om IXFI

IXFI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for peer-to-peer transactions. It is designed with the aim of offering a secure, efficient, and scalable solution for digital transactions, with a focus on privacy and user control. The asset utilizes a consensus algorithm for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. It is typically used in the context of digital commerce, enabling users to transact directly without the need for intermediaries. The supply and issuance model of IXFI is designed to be deflationary, with a decreasing rate of new token creation over time.

Hur man köper och investerar IXFI

Är du redo att komma igång med IXFI? Att köpa IXFI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper IXFI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din IXFI (IXFI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och IXFI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper IXFI (IXFI) Guide

Vad kan du göra med IXFI

Genom att äga IXFI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa IXFI (IXFI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är IXFI (IXFI)

IXFI launched its native $IXFI token as the utility layer within a global cryptocurrency ecosystem that began in 2021. The token supports a range of ecosystem activities, including fee discounts, staking, and access to exclusive programs such as a launchpad and cashback rewards.

IXFI Resurs

För en mer djupgående förståelse av IXFI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell IXFI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om IXFI

Hur mycket kommer 1 IXFI att vara värd år 2030?
Om IXFI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella IXFI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:45:06 (UTC+8)

Utforska mer om IXFI

IXFI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på IXFI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av IXFI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla IXFI (IXFI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se IXFI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
IXFI/USDT
$0.00714
$0.00714$0.00714
-1.24%
0.00% (USDT)

