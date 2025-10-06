Livepriset för IncomRWA idag är 0.01882 USD.IRWA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för IRWA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för IncomRWA idag är 0.01882 USD.IRWA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för IRWA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för IncomRWA (IRWA) idag är $ 0.01882, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IRWA till USD är$ 0.01882 per IRWA.
IncomRWA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- IRWA. Under de senaste 24 timmarna handlades IRWA mellan $ 0.01853 (lägsta) och $ 0.01886 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig IRWA med +0.31% under den senaste timmen och +2.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 79.10K.
IncomRWA (IRWA) Marknadsinformation
$ 79.10K
$ 0.00
BASE
Det aktuella börsvärdet för IncomRWA är --, med en 24h-handelsvolym på $ 79.10K. Det cirkulerande utbudet av IRWA är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
IncomRWA Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01853
lägsta under 24-timmar
$ 0.01886
högsta under 24-timmar
$ 0.01853
$ 0.01886
--
--
+0.31%
+0.26%
+2.61%
+2.61%
IncomRWA (IRWA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för IncomRWA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000488
+0.26%
30 dagar
$ +0.00091
+5.08%
60 dagar
$ +0.00289
+18.14%
90 dagar
$ +0.01382
+276.40%
IncomRWA Prisförändring idag
Idag registrerade IRWA en förändring med $ +0.0000488 (+0.26%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
IncomRWA 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00091 (+5.08%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
IncomRWA 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades IRWA med $ +0.00289(+18.14%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
IncomRWA 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01382 (+276.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för IncomRWA (IRWA)?
AI-drivna insikter som analyserar IncomRWA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar IncomRWAs priser?
Several key factors influence IncomRWA (IRWA) token prices:
1. Real-world asset backing - The value and performance of underlying physical assets directly impact token valuation
2. Market demand and supply - Trading volume, investor interest, and token circulation affect price movements
3. Regulatory environment - Changes in RWA tokenization regulations can significantly influence investor confidence
4. Asset quality and diversification - The creditworthiness and variety of backing assets determine stability
5. Platform adoption - Increased usage of the IncomRWA ecosystem drives demand
6. Overall crypto market sentiment - Broader market trends affect all digital assets including IRWA
7. Interest rates - Changes in traditional finance rates impact RWA token attractiveness
8. Liquidity levels - Higher liquidity typically reduces price volatility
These factors combine to create IRWA's market price through complex interactions between traditional asset markets and cryptocurrency dynamics.
Varför vill folk veta IncomRWAs pris idag?
People want to know IncomRWA (IRWA) price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.
Prisförutsägelse för IncomRWA
IncomRWA (IRWA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för IRWA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
IncomRWA (IRWA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på IncomRWA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som IncomRWA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för IRWA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på IncomRWA Price Prediction.
Om IncomRWA
IRWA is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate secure and private transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with a focus on providing a decentralized solution for online transactions. IRWA employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the currency. IRWA's ecosystem is built with the intention of fostering a community of users who value privacy and security in their online transactions, making it a significant player in the realm of privacy-focused cryptocurrencies.
Hur man köper och investerar IncomRWA
Är du redo att komma igång med IncomRWA? Att köpa IRWA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper IncomRWA. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din IncomRWA (IRWA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och IncomRWA krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med IncomRWA
Genom att äga IncomRWA kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa IncomRWA (IRWA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.
IncomRWA Resurs
För en mer djupgående förståelse av IncomRWA kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 IncomRWA att vara värd år 2030?
Om IncomRWA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella IncomRWA-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar IncomRWA idag?
Priset för IncomRWA är idag $ 0.01882. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är IncomRWA fortfarande en bra investering?
IncomRWA förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i IRWA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för IncomRWA?
IncomRWA till ett värde av $ 79.10K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på IncomRWA?
Livepriset för IRWA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för IncomRWA i den valuta du föredrar, besök IRWA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för IncomRWA?
Priset på IRWA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,277.48
+0.55%
ETH
3,401.55
+0.73%
SOL
157.74
+0.67%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
607.03
+18.41%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för IRWA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret IRWA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om IncomRWAs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer IncomRWA-priset att stiga i år?
IncomRWA priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för IncomRWA (IRWA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:44:55 (UTC+8)
IncomRWA (IRWA) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.