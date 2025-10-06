IncomRWA Pris idag

Livepriset för IncomRWA (IRWA) idag är $ 0.01882, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IRWA till USD är$ 0.01882 per IRWA.

IncomRWA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- IRWA. Under de senaste 24 timmarna handlades IRWA mellan $ 0.01853 (lägsta) och $ 0.01886 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IRWA med +0.31% under den senaste timmen och +2.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 79.10K.

IncomRWA (IRWA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 79.10K$ 79.10K $ 79.10K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för IncomRWA är --, med en 24h-handelsvolym på $ 79.10K. Det cirkulerande utbudet av IRWA är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.