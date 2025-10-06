BörsDEX+
Livepriset för Robinhood xStock idag är 131.22 USD.HOODX börsvärdet är 4,067,799.7245377634 USD. Följ prisuppdateringar för HOODX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Robinhood xStock Logotyp

Robinhood xStock-kurs(HOODX)

1 HOODX-till-USD pris i realtid:

$131.2
+0.30%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:44:20 (UTC+8)

Robinhood xStock Pris idag

Livepriset för Robinhood xStock (HOODX) idag är $ 131.22, med en förändring på 0.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOODX till USD är$ 131.22 per HOODX.

Robinhood xStock rankas för närvarande nr.1496 enligt marknadsvärde på $ 4.07M, med ett cirkulerande utbud på 31.00K HOODX. Under de senaste 24 timmarna handlades HOODX mellan $ 130.6 (lägsta) och $ 132.65 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 153.08036045849482, medan det lägsta priset någonsin var $ 91.00407335090168.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOODX med -0.35% under den senaste timmen och -10.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 67.26K.

Robinhood xStock (HOODX) Marknadsinformation

No.1496

$ 4.07M
$ 67.26K
$ 4.07M
31.00K
--
30,999.84548497
SOL

Det aktuella börsvärdet för Robinhood xStock är $ 4.07M, med en 24h-handelsvolym på $ 67.26K. Det cirkulerande utbudet av HOODX är 31.00K, med ett totalt utbud på 30999.84548497. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.07M.

Robinhood xStock Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 130.6
lägsta under 24-timmar
$ 132.65
högsta under 24-timmar

$ 130.6
$ 132.65
$ 153.08036045849482
$ 91.00407335090168
-0.35%

+0.30%

-10.93%

-10.93%

Robinhood xStock (HOODX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Robinhood xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.3924+0.30%
30 dagar$ -21.31-13.98%
60 dagar$ +13.33+11.30%
90 dagar$ +16.47+14.35%
Robinhood xStock Prisförändring idag

Idag registrerade HOODX en förändring med $ +0.3924 (+0.30%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Robinhood xStock 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -21.31 (-13.98%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Robinhood xStock 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades HOODX med $ +13.33(+11.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Robinhood xStock 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +16.47 (+14.35%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Robinhood xStock (HOODX)?

Kolla in sidan Robinhood xStock Prishistorik nu.

AI-analys för Robinhood xStock

AI-drivna insikter som analyserar Robinhood xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Robinhood xStocks priser?

Several key factors influence Robinhood's stock (HOOD) price:

1. User growth and trading volume - More active users typically boost revenue
2. Market volatility - Higher volatility increases trading activity and fees
3. Regulatory changes - New rules affecting retail trading impact operations
4. Competition from other brokers
5. Interest rates - Affect cash sweep revenue
6. Crypto market performance - Crypto trading generates significant revenue
7. Payment for order flow income
8. Overall market sentiment toward fintech stocks
9. Company earnings and guidance
10. Economic conditions affecting retail investor activity

Varför vill folk veta Robinhood xStocks pris idag?

People want to know Robinhood xStock (HOODX) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing, and risk management. Traders need current pricing to buy/sell at optimal moments. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and adjust holdings accordingly.

Prisförutsägelse för Robinhood xStock

Robinhood xStock (HOODX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HOODX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Robinhood xStock (HOODX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Robinhood xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Robinhood xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HOODX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Robinhood xStock Price Prediction.

Om Robinhood xStock

HOODX is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, providing users with a means of conducting secure, anonymous transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HOODX is typically used within its own ecosystem for a variety of purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, staking, and participating in network governance. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time.

Hur man köper och investerar Robinhood xStock

Är du redo att komma igång med Robinhood xStock? Att köpa HOODX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Robinhood xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Robinhood xStock (HOODX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 31.00K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Robinhood xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Robinhood xStock (HOODX) Guide

Vad kan du göra med Robinhood xStock

Genom att äga Robinhood xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Robinhood xStock (HOODX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock Resurs

För en mer djupgående förståelse av Robinhood xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Robinhood xStock webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Robinhood xStock

Hur mycket kommer 1 Robinhood xStock att vara värd år 2030?
Om Robinhood xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Robinhood xStock-priser och förväntad avkastning.
Robinhood xStock (HOODX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Robinhood xStock

HOODX USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på HOODX med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av HOODX med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Robinhood xStock (HOODX) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Robinhood xStock-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
HOODX/USDT
$131.2
+0.34%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för HOODX-till-USD

Belopp

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 131.22 USD