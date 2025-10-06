Livepriset för Game X idag är 0.0012344 USD.GXT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för GXT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Game X idag är 0.0012344 USD.GXT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för GXT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Game X (GXT) idag är $ 0.0012344, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GXT till USD är$ 0.0012344 per GXT.
Game X rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GXT. Under de senaste 24 timmarna handlades GXT mellan $ 0.001224 (lägsta) och $ 0.0012529 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GXT med 0.00% under den senaste timmen och -7.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 108.93K.
Game X (GXT) Marknadsinformation
--
----
$ 108.93K
$ 108.93K$ 108.93K
$ 259.22M
$ 259.22M$ 259.22M
--
----
210,000,000,000
210,000,000,000 210,000,000,000
SOL
Det aktuella börsvärdet för Game X är --, med en 24h-handelsvolym på $ 108.93K. Det cirkulerande utbudet av GXT är --, med ett totalt utbud på 210000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 259.22M.
Game X Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001224
$ 0.001224$ 0.001224
lägsta under 24-timmar
$ 0.0012529
$ 0.0012529$ 0.0012529
högsta under 24-timmar
$ 0.001224
$ 0.001224$ 0.001224
$ 0.0012529
$ 0.0012529$ 0.0012529
--
----
--
----
0.00%
+0.61%
-7.01%
-7.01%
Game X (GXT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Game X idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000007484
+0.61%
30 dagar
$ -0.0006525
-34.59%
60 dagar
$ -0.0005242
-29.81%
90 dagar
$ +0.0010444
+549.68%
Game X Prisförändring idag
Idag registrerade GXT en förändring med $ +0.000007484 (+0.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Game X 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0006525 (-34.59%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Game X 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GXT med $ -0.0005242(-29.81%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Game X 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0010444 (+549.68%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Game X (GXT)?
AI-drivna insikter som analyserar Game X senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Game Xs priser?
Several key factors influence Game X (GXT) token prices:
1. Gaming ecosystem adoption - User growth and engagement within Game X platform directly impacts demand 2. Token utility - In-game purchases, staking rewards, and governance functions drive usage 3. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming token sector performance 4. Partnership announcements - Collaborations with other gaming projects or platforms 5. Development milestones - Game updates, new features, and roadmap progress 6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges affect price stability 7. Tokenomics - Supply mechanics, burn events, and reward distributions 8. Competition - Performance relative to other gaming cryptocurrencies
Varför vill folk veta Game Xs pris idag?
People want to know Game X (GXT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps investors assess profit/loss, determine buying opportunities during dips, and evaluate overall investment performance in the gaming crypto sector.
Prisförutsägelse för Game X
Game X (GXT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GXT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Game X (GXT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Game X potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Game X kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GXT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Game X Price Prediction.
Om Game X
Global Xchange Token (GXT) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as the primary medium of exchange within the Global Xchange ecosystem, a digital platform that aims to provide a wide range of financial services including payment, remittance, and investment. GXT uses the proof-of-stake consensus mechanism, which enables holders to participate in network governance and earn rewards. The token's issuance model is based on a fixed supply, with a portion of tokens allocated for rewards and incentives to encourage user participation and ecosystem growth. GXT's primary use case is to facilitate transactions within the Global Xchange platform, thereby promoting a seamless and efficient financial ecosystem.
Global Xchange Token (GXT) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as the primary medium of exchange within the Global Xchange ecosystem, a digital platform that aims to provide a wide range of financial services including payment, remittance, and investment. GXT uses the proof-of-stake consensus mechanism, which enables holders to participate in network governance and earn rewards. The token's issuance model is based on a fixed supply, with a portion of tokens allocated for rewards and incentives to encourage user participation and ecosystem growth. GXT's primary use case is to facilitate transactions within the Global Xchange platform, thereby promoting a seamless and efficient financial ecosystem.
Hur man köper och investerar Game X
Är du redo att komma igång med Game X? Att köpa GXT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Game X. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Game X (GXT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Game X krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Game X
Genom att äga Game X kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Game X (GXT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om Game X skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Game X-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Game X idag?
Priset för Game X är idag $ 0.0012344. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Game X fortfarande en bra investering?
Game X förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i GXT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Game X?
Game X till ett värde av $ 108.93K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Game X?
Livepriset för GXT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Game X i den valuta du föredrar, besök GXT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Game X?
Priset på GXT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,308.65
+0.58%
ETH
3,403.11
+0.78%
SOL
157.84
+0.74%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
604.61
+17.94%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för GXT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret GXT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Game Xs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Game X-priset att stiga i år?
Game X priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Game X (GXT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:44 (UTC+8)
Game X (GXT) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.