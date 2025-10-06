Game X Pris idag

Livepriset för Game X (GXT) idag är $ 0.0012344, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GXT till USD är$ 0.0012344 per GXT.

Game X rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GXT. Under de senaste 24 timmarna handlades GXT mellan $ 0.001224 (lägsta) och $ 0.0012529 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GXT med 0.00% under den senaste timmen och -7.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 108.93K.

Game X (GXT) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 108.93K$ 108.93K $ 108.93K Marknadsvärde efter full utspädning $ 259.22M$ 259.22M $ 259.22M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Offentlig blockkedja SOL

