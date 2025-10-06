BörsDEX+
Livepriset för Game X idag är 0.0012344 USD.GXT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för GXT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Game X (GXT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:44 (UTC+8)

Game X Pris idag

Livepriset för Game X (GXT) idag är $ 0.0012344, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GXT till USD är$ 0.0012344 per GXT.

Game X rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GXT. Under de senaste 24 timmarna handlades GXT mellan $ 0.001224 (lägsta) och $ 0.0012529 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GXT med 0.00% under den senaste timmen och -7.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 108.93K.

Game X (GXT) Marknadsinformation

$ 108.93K
$ 108.93K$ 108.93K

$ 259.22M
$ 259.22M$ 259.22M

210,000,000,000
210,000,000,000 210,000,000,000

SOL

Det aktuella börsvärdet för Game X är --, med en 24h-handelsvolym på $ 108.93K. Det cirkulerande utbudet av GXT är --, med ett totalt utbud på 210000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 259.22M.

Game X Prishistorik USD

0.00%

+0.61%

-7.01%

-7.01%

Game X (GXT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Game X idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000007484+0.61%
30 dagar$ -0.0006525-34.59%
60 dagar$ -0.0005242-29.81%
90 dagar$ +0.0010444+549.68%
Game X Prisförändring idag

Idag registrerade GXT en förändring med $ +0.000007484 (+0.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Game X 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0006525 (-34.59%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Game X 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GXT med $ -0.0005242(-29.81%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Game X 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0010444 (+549.68%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Game X (GXT)?

Kolla in sidan Game X Prishistorik nu.

AI-analys för Game X

AI-drivna insikter som analyserar Game X senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Game Xs priser?

Several key factors influence Game X (GXT) token prices:

1. Gaming ecosystem adoption - User growth and engagement within Game X platform directly impacts demand
2. Token utility - In-game purchases, staking rewards, and governance functions drive usage
3. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming token sector performance
4. Partnership announcements - Collaborations with other gaming projects or platforms
5. Development milestones - Game updates, new features, and roadmap progress
6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges affect price stability
7. Tokenomics - Supply mechanics, burn events, and reward distributions
8. Competition - Performance relative to other gaming cryptocurrencies

Varför vill folk veta Game Xs pris idag?

People want to know Game X (GXT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps investors assess profit/loss, determine buying opportunities during dips, and evaluate overall investment performance in the gaming crypto sector.

Prisförutsägelse för Game X

Game X (GXT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GXT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Game X (GXT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Game X potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Game X kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GXT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Game X Price Prediction.

Om Game X

Global Xchange Token (GXT) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as the primary medium of exchange within the Global Xchange ecosystem, a digital platform that aims to provide a wide range of financial services including payment, remittance, and investment. GXT uses the proof-of-stake consensus mechanism, which enables holders to participate in network governance and earn rewards. The token's issuance model is based on a fixed supply, with a portion of tokens allocated for rewards and incentives to encourage user participation and ecosystem growth. GXT's primary use case is to facilitate transactions within the Global Xchange platform, thereby promoting a seamless and efficient financial ecosystem.

Hur man köper och investerar Game X

Är du redo att komma igång med Game X? Att köpa GXT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Game X. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Game X (GXT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Game X krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Game X (GXT) Guide

Vad kan du göra med Game X

Genom att äga Game X kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är Game X (GXT)

GameX's proprietary token used within its Web3 gaming ecosystem.

Game X Resurs

För en mer djupgående förståelse av Game X kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Game X webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Game X

Hur mycket kommer 1 Game X att vara värd år 2030?
Om Game X skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Game X-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:44 (UTC+8)

Game X (GXT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

