Livepriset för Flux AI idag är 0.0000144 USD.FLUXAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FLUXAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Flux AI (FLUXAI) idag är $ 0.0000144, med en förändring på 10.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLUXAI till USD är$ 0.0000144 per FLUXAI.
Flux AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FLUXAI. Under de senaste 24 timmarna handlades FLUXAI mellan $ 0.0000133 (lägsta) och $ 0.000024 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FLUXAI med -2.05% under den senaste timmen och -89.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 32.99K.
Flux AI (FLUXAI) Marknadsinformation
$ 32.99K
$ 32.99K
$ 14.40K
$ 14.40K
1,000,000,000
1,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för Flux AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 32.99K. Det cirkulerande utbudet av FLUXAI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.40K.
Flux AI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000133
$ 0.0000133
lägsta under 24-timmar
$ 0.000024
$ 0.000024
högsta under 24-timmar
$ 0.0000133
$ 0.0000133
$ 0.000024
$ 0.000024
-2.05%
-10.97%
-89.08%
-89.08%
Flux AI (FLUXAI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Flux AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000001899
-10.97%
30 dagar
$ -0.0055406
-99.75%
60 dagar
$ -0.0009856
-98.56%
90 dagar
$ -0.0009856
-98.56%
Flux AI Prisförändring idag
Idag registrerade FLUXAI en förändring med $ -0.000001899 (-10.97%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Flux AI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0055406 (-99.75%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Flux AI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FLUXAI med $ -0.0009856(-98.56%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Flux AI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0009856 (-98.56%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Flux AI (FLUXAI)?
AI-drivna insikter som analyserar Flux AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Flux AIs priser?
Several key factors influence Flux AI (FLUXAI) token prices:
Technology Development: Progress in AI integration, platform updates, and new feature releases drive price movements.
Adoption Rate: Increased usage of Flux AI services and partnerships with other projects boost demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.
Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies affects market positioning.
Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.
Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create intrinsic value demand.
Varför vill folk veta Flux AIs pris idag?
People want to know Flux AI (FLUXAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Prisförutsägelse för Flux AI
Flux AI (FLUXAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FLUXAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Flux AI (FLUXAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Flux AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Flux AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FLUXAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Flux AI Price Prediction.
Om Flux AI
FLUXAI is a digital asset that operates within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. Its primary purpose is to facilitate the development and deployment of AI models on the blockchain, thereby democratizing access to AI technology. FLUXAI utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset is typically used by developers and data scientists who wish to leverage the benefits of AI in a decentralized and secure manner. By integrating AI with blockchain, FLUXAI aims to provide a platform where AI models can be built, shared, and monetized in a transparent and equitable ecosystem.
Hur man köper och investerar Flux AI
Är du redo att komma igång med Flux AI? Att köpa FLUXAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Flux AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Flux AI (FLUXAI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Flux AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Flux AI
Genom att äga Flux AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Flux AI (FLUXAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Flux AI att vara värd år 2030?
Om Flux AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Flux AI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Flux AI idag?
Priset för Flux AI är idag $ 0.0000144. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Flux AI fortfarande en bra investering?
Flux AI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FLUXAI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Flux AI?
Flux AI till ett värde av $ 32.99K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Flux AI?
Livepriset för FLUXAI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Flux AI i den valuta du föredrar, besök FLUXAI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Flux AI?
Priset på FLUXAI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för FLUXAI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret FLUXAI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Flux AIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Flux AI-priset att stiga i år?
Flux AI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Flux AI (FLUXAI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:20:33 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.