Livepriset för Flux AI idag är 0.0000144 USD.FLUXAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FLUXAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Flux AI Logotyp

Flux AI-kurs(FLUXAI)

1 FLUXAI-till-USD pris i realtid:

$0.0000154
$0.0000154
-10.98%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:20:33 (UTC+8)

Flux AI Pris idag

Livepriset för Flux AI (FLUXAI) idag är $ 0.0000144, med en förändring på 10.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLUXAI till USD är$ 0.0000144 per FLUXAI.

Flux AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FLUXAI. Under de senaste 24 timmarna handlades FLUXAI mellan $ 0.0000133 (lägsta) och $ 0.000024 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLUXAI med -2.05% under den senaste timmen och -89.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 32.99K.

Flux AI (FLUXAI) Marknadsinformation

$ 32.99K
$ 32.99K

$ 14.40K
$ 14.40K

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för Flux AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 32.99K. Det cirkulerande utbudet av FLUXAI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.40K.

Flux AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-2.05%

-10.97%

-89.08%

-89.08%

Flux AI (FLUXAI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Flux AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000001899-10.97%
30 dagar$ -0.0055406-99.75%
60 dagar$ -0.0009856-98.56%
90 dagar$ -0.0009856-98.56%
Flux AI Prisförändring idag

Idag registrerade FLUXAI en förändring med $ -0.000001899 (-10.97%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Flux AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0055406 (-99.75%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Flux AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FLUXAI med $ -0.0009856(-98.56%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Flux AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0009856 (-98.56%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Flux AI (FLUXAI)?

Kolla in sidan Flux AI Prishistorik nu.

AI-analys för Flux AI

AI-drivna insikter som analyserar Flux AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Flux AIs priser?

Several key factors influence Flux AI (FLUXAI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact FLUXAI pricing.

Technology Development: Progress in AI integration, platform updates, and new feature releases drive price movements.

Adoption Rate: Increased usage of Flux AI services and partnerships with other projects boost demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies affects market positioning.

Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.

Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create intrinsic value demand.

Varför vill folk veta Flux AIs pris idag?

People want to know Flux AI (FLUXAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Prisförutsägelse för Flux AI

Flux AI (FLUXAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FLUXAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Flux AI (FLUXAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Flux AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Flux AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FLUXAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Flux AI Price Prediction.

Om Flux AI

FLUXAI is a digital asset that operates within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. Its primary purpose is to facilitate the development and deployment of AI models on the blockchain, thereby democratizing access to AI technology. FLUXAI utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset is typically used by developers and data scientists who wish to leverage the benefits of AI in a decentralized and secure manner. By integrating AI with blockchain, FLUXAI aims to provide a platform where AI models can be built, shared, and monetized in a transparent and equitable ecosystem.

Hur man köper och investerar Flux AI

Är du redo att komma igång med Flux AI? Att köpa FLUXAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Flux AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Flux AI (FLUXAI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Flux AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Flux AI (FLUXAI) Guide

Vad kan du göra med Flux AI

Genom att äga Flux AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av Flux AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Flux AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Flux AI

Hur mycket kommer 1 Flux AI att vara värd år 2030?
Om Flux AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Flux AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:20:33 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

