Flux AI Pris idag

Livepriset för Flux AI (FLUXAI) idag är $ 0.0000144, med en förändring på 10.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLUXAI till USD är$ 0.0000144 per FLUXAI.

Flux AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FLUXAI. Under de senaste 24 timmarna handlades FLUXAI mellan $ 0.0000133 (lägsta) och $ 0.000024 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLUXAI med -2.05% under den senaste timmen och -89.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 32.99K.

Flux AI (FLUXAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 32.99K$ 32.99K $ 32.99K Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

