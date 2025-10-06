BörsDEX+
Livepriset för Fleek idag är 0.1501 USD.FLK börsvärdet är 3,002,000 USD. Följ prisuppdateringar för FLK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Fleek-kurs(FLK)

1 FLK-till-USD pris i realtid:

$0.1501
-1.11%1D
USD
Fleek (FLK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:37:38 (UTC+8)

Fleek Pris idag

Livepriset för Fleek (FLK) idag är $ 0.1501, med en förändring på 1.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLK till USD är$ 0.1501 per FLK.

Fleek rankas för närvarande nr.1627 enligt marknadsvärde på $ 3.00M, med ett cirkulerande utbud på 20.00M FLK. Under de senaste 24 timmarna handlades FLK mellan $ 0.1482 (lägsta) och $ 0.1661 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.6289933396082115, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.11349214572806128.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLK med -0.86% under den senaste timmen och -6.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 80.52K.

Fleek (FLK) Marknadsinformation

No.1627

$ 3.00M
$ 80.52K
$ 15.01M
20.00M
100,000,000
100,000,000
20.00%

BASE

Det aktuella börsvärdet för Fleek är $ 3.00M, med en 24h-handelsvolym på $ 80.52K. Det cirkulerande utbudet av FLK är 20.00M, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.01M.

Fleek Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1482
lägsta under 24-timmar
$ 0.1661
högsta under 24-timmar

$ 0.1482
$ 0.1661
$ 0.6289933396082115
$ 0.11349214572806128
-0.86%

-1.11%

-6.43%

-6.43%

Fleek (FLK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Fleek idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.001685-1.11%
30 dagar$ -0.0999-39.96%
60 dagar$ -0.0999-39.96%
90 dagar$ -0.0999-39.96%
Fleek Prisförändring idag

Idag registrerade FLK en förändring med $ -0.001685 (-1.11%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Fleek 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0999 (-39.96%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Fleek 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FLK med $ -0.0999(-39.96%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Fleek 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0999 (-39.96%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Fleek (FLK)?

Kolla in sidan Fleek Prishistorik nu.

AI-analys för Fleek

AI-drivna insikter som analyserar Fleek senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Fleeks priser?

Several key factors influence Fleek (FLK) token prices:

Market Demand: User adoption of Fleek's decentralized web hosting and storage services drives token utility and demand.

Platform Growth: Number of websites hosted, storage usage, and developer activity on the Fleek network.

Token Utility: FLK's use for payments, staking, and governance within the ecosystem.

Competition: Performance against other decentralized hosting platforms like IPFS-based services.

Partnerships: Integrations with Web3 projects and blockchain networks.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence in decentralized web infrastructure.

Technology Updates: Platform improvements, new features, and scalability enhancements.

Varför vill folk veta Fleeks pris idag?

People want to know Fleek (FLK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Active traders need real-time prices to execute profitable buy/sell orders. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make informed decisions about position sizing. Price movements indicate market sentiment and potential opportunities. Additionally, understanding current prices helps evaluate project fundamentals and compare FLK against other cryptocurrencies for diversification strategies.

Prisförutsägelse för Fleek

Fleek (FLK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FLK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Fleek (FLK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Fleek potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Fleek kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FLK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Fleek Price Prediction.

Hur man köper och investerar Fleek

Är du redo att komma igång med Fleek? Att köpa FLK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Fleek. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Fleek (FLK) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 20.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Fleek krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Fleek (FLK) Guide

Vad kan du göra med Fleek

Genom att äga Fleek kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Fleek (FLK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Vad är Fleek (FLK)

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek Resurs

För en mer djupgående förståelse av Fleek kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Fleek webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Fleek

Hur mycket kommer 1 Fleek att vara värd år 2030?
Om Fleek skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Fleek-priser och förväntad avkastning.
Fleek (FLK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

