Fleek Pris idag

Livepriset för Fleek (FLK) idag är $ 0.1501, med en förändring på 1.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLK till USD är$ 0.1501 per FLK.

Fleek rankas för närvarande nr.1627 enligt marknadsvärde på $ 3.00M, med ett cirkulerande utbud på 20.00M FLK. Under de senaste 24 timmarna handlades FLK mellan $ 0.1482 (lägsta) och $ 0.1661 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.6289933396082115, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.11349214572806128.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLK med -0.86% under den senaste timmen och -6.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 80.52K.

Fleek (FLK) Marknadsinformation

Rank No.1627 Marknadsvärde $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Volym (24H) $ 80.52K$ 80.52K $ 80.52K Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.01M$ 15.01M $ 15.01M Cirkulationsutbud 20.00M 20.00M 20.00M Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Cirkulationshastighet 20.00% Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för Fleek är $ 3.00M, med en 24h-handelsvolym på $ 80.52K. Det cirkulerande utbudet av FLK är 20.00M, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.01M.