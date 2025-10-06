Livepriset för Fleek idag är 0.1501 USD.FLK börsvärdet är 3,002,000 USD. Följ prisuppdateringar för FLK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Fleek idag är 0.1501 USD.FLK börsvärdet är 3,002,000 USD. Följ prisuppdateringar för FLK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Fleek (FLK) idag är $ 0.1501, med en förändring på 1.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLK till USD är$ 0.1501 per FLK.
Fleek rankas för närvarande nr.1627 enligt marknadsvärde på $ 3.00M, med ett cirkulerande utbud på 20.00M FLK. Under de senaste 24 timmarna handlades FLK mellan $ 0.1482 (lägsta) och $ 0.1661 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.6289933396082115, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.11349214572806128.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FLK med -0.86% under den senaste timmen och -6.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 80.52K.
Fleek (FLK) Marknadsinformation
No.1627
$ 3.00M
$ 80.52K
$ 15.01M
20.00M
100,000,000
100,000,000
20.00%
BASE
Det aktuella börsvärdet för Fleek är $ 3.00M, med en 24h-handelsvolym på $ 80.52K. Det cirkulerande utbudet av FLK är 20.00M, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.01M.
Fleek Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.1482
lägsta under 24-timmar
$ 0.1661
högsta under 24-timmar
$ 0.1482
$ 0.1661
$ 0.6289933396082115
$ 0.11349214572806128
-0.86%
-1.11%
-6.43%
-6.43%
Fleek (FLK) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Fleek idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.001685
-1.11%
30 dagar
$ -0.0999
-39.96%
60 dagar
$ -0.0999
-39.96%
90 dagar
$ -0.0999
-39.96%
Fleek Prisförändring idag
Idag registrerade FLK en förändring med $ -0.001685 (-1.11%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Fleek 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0999 (-39.96%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Fleek 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FLK med $ -0.0999(-39.96%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Fleek 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0999 (-39.96%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Fleek (FLK)?
AI-drivna insikter som analyserar Fleek senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Fleeks priser?
Several key factors influence Fleek (FLK) token prices:
Market Demand: User adoption of Fleek's decentralized web hosting and storage services drives token utility and demand.
Platform Growth: Number of websites hosted, storage usage, and developer activity on the Fleek network.
Token Utility: FLK's use for payments, staking, and governance within the ecosystem.
Competition: Performance against other decentralized hosting platforms like IPFS-based services.
Partnerships: Integrations with Web3 projects and blockchain networks.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence in decentralized web infrastructure.
Technology Updates: Platform improvements, new features, and scalability enhancements.
Varför vill folk veta Fleeks pris idag?
People want to know Fleek (FLK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Active traders need real-time prices to execute profitable buy/sell orders. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make informed decisions about position sizing. Price movements indicate market sentiment and potential opportunities. Additionally, understanding current prices helps evaluate project fundamentals and compare FLK against other cryptocurrencies for diversification strategies.
Prisförutsägelse för Fleek
Fleek (FLK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FLK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Fleek (FLK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Fleek potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Fleek kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FLK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Fleek Price Prediction.
Hur man köper och investerar Fleek
Är du redo att komma igång med Fleek? Att köpa FLK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Fleek. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Fleek (FLK) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 20.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Fleek krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Fleek
Genom att äga Fleek kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Fleek (FLK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.
Fleek Resurs
För en mer djupgående förståelse av Fleek kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Fleek skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Fleek-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Fleek idag?
Priset för Fleek är idag $ 0.1501. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Fleek fortfarande en bra investering?
Fleek förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FLK, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Fleek?
Fleek till ett värde av $ 80.52K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Fleek?
Livepriset för FLK uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Fleek i den valuta du föredrar, besök FLK Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Fleek?
Priset på FLK påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för FLK på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret FLK/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Fleeks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Fleek-priset att stiga i år?
Fleek priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Fleek (FLK) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:37:38 (UTC+8)
Fleek (FLK) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.