EVAA Protocol Pris idag

Livepriset för EVAA Protocol (EVAA) idag är $ 2.076, med en förändring på 0.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EVAA till USD är$ 2.076 per EVAA.

EVAA Protocol rankas för närvarande nr.891 enligt marknadsvärde på $ 13.74M, med ett cirkulerande utbud på 6.62M EVAA. Under de senaste 24 timmarna handlades EVAA mellan $ 2 (lägsta) och $ 2.66 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 13.61297177645488, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.4583095338977914.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EVAA med +0.33% under den senaste timmen och -71.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 696.51K.

EVAA Protocol (EVAA) Marknadsinformation

Rank No.891 Marknadsvärde $ 13.74M$ 13.74M $ 13.74M Volym (24H) $ 696.51K$ 696.51K $ 696.51K Marknadsvärde efter full utspädning $ 103.80M$ 103.80M $ 103.80M Cirkulationsutbud 6.62M 6.62M 6.62M Maxutbud 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Totalt utbud 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Cirkulationshastighet 13.23% Offentlig blockkedja BSC

