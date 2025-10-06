BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för EVAA Protocol idag är 2.076 USD.EVAA börsvärdet är 13,738,909.872 USD. Följ prisuppdateringar för EVAA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

EVAA Protocol-kurs(EVAA)

1 EVAA-till-USD pris i realtid:

$2.077
$2.077
-0.81%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:14 (UTC+8)

EVAA Protocol Pris idag

Livepriset för EVAA Protocol (EVAA) idag är $ 2.076, med en förändring på 0.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EVAA till USD är$ 2.076 per EVAA.

EVAA Protocol rankas för närvarande nr.891 enligt marknadsvärde på $ 13.74M, med ett cirkulerande utbud på 6.62M EVAA. Under de senaste 24 timmarna handlades EVAA mellan $ 2 (lägsta) och $ 2.66 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 13.61297177645488, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.4583095338977914.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EVAA med +0.33% under den senaste timmen och -71.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 696.51K.

EVAA Protocol (EVAA) Marknadsinformation

No.891

$ 13.74M
$ 13.74M

$ 696.51K
$ 696.51K

$ 103.80M
$ 103.80M

6.62M
6.62M

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

13.23%

BSC

Det aktuella börsvärdet för EVAA Protocol är $ 13.74M, med en 24h-handelsvolym på $ 696.51K. Det cirkulerande utbudet av EVAA är 6.62M, med ett totalt utbud på 50000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 103.80M.

EVAA Protocol Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 2
$ 2
lägsta under 24-timmar
$ 2.66
$ 2.66
högsta under 24-timmar

$ 2
$ 2

$ 2.66
$ 2.66

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914

+0.33%

-0.80%

-71.30%

-71.30%

EVAA Protocol (EVAA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för EVAA Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.01696-0.80%
30 dagar$ -1.259-37.76%
60 dagar$ +0.076+3.80%
90 dagar$ +0.076+3.80%
EVAA Protocol Prisförändring idag

Idag registrerade EVAA en förändring med $ -0.01696 (-0.80%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

EVAA Protocol 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -1.259 (-37.76%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

EVAA Protocol 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades EVAA med $ +0.076(+3.80%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

EVAA Protocol 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.076 (+3.80%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för EVAA Protocol (EVAA)?

Kolla in sidan EVAA Protocol Prishistorik nu.

AI-analys för EVAA Protocol

AI-drivna insikter som analyserar EVAA Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar EVAA Protocols priser?

EVAA Protocol token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact EVAA prices.

Protocol Adoption: User growth, total value locked (TVL), and platform usage directly affect token demand.

Utility & Governance: EVAA's role in protocol governance and staking rewards drives holding incentives.

DeFi Trends: Performance of the broader DeFi sector influences lending protocol tokens like EVAA.

Tokenomics: Supply mechanisms, inflation rates, and token distribution schedules affect price dynamics.

Competition: Performance relative to other lending protocols impacts investor preference.

Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and security improvements influence confidence.

Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance requirements affect institutional adoption.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings impact price stability and accessibility.

Varför vill folk veta EVAA Protocols pris idag?

People want to know EVAA Protocol price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor profits/losses, and assess market volatility. Investors use current prices to evaluate performance against other cryptocurrencies and make informed decisions about buying, selling, or holding their EVAA tokens.

Prisförutsägelse för EVAA Protocol

EVAA Protocol (EVAA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EVAA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
EVAA Protocol (EVAA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på EVAA Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som EVAA Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för EVAA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på EVAA Protocol Price Prediction.

Om EVAA Protocol

EVAA (EVA) is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within the EVA ecosystem. As an integral part of this decentralized platform, EVAA aims to provide a secure and efficient medium of exchange for users, enabling them to participate in various activities and services offered within the ecosystem. The asset operates on a blockchain, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. It is typically used for transactions within the EVA platform, including but not limited to, purchasing goods and services, participating in community voting, and earning rewards. The issuance of EVAA is predetermined and transparent, adhering to a set schedule that is publicly available.

Hur man köper och investerar EVAA Protocol

Är du redo att komma igång med EVAA Protocol? Att köpa EVAA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper EVAA Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din EVAA Protocol (EVAA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 6.62M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och EVAA Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper EVAA Protocol (EVAA) Guide

Vad kan du göra med EVAA Protocol

Genom att äga EVAA Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa EVAA Protocol (EVAA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol Resurs

För en mer djupgående förståelse av EVAA Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell EVAA Protocol webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om EVAA Protocol

Hur mycket kommer 1 EVAA Protocol att vara värd år 2030?
Om EVAA Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella EVAA Protocol-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:14 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$2.077
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2984

$0.000022140

$0.1415

$0.0019010

$0.00003273

$0.000000001909

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

1 EVAA = 2.076 USD