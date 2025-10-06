Livepriset för StablR Euro idag är 1.171 USD.EURR börsvärdet är 13,915,627.62345 USD. Följ prisuppdateringar för EURR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för StablR Euro idag är 1.171 USD.EURR börsvärdet är 13,915,627.62345 USD. Följ prisuppdateringar för EURR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för StablR Euro (EURR) idag är $ 1.171, med en förändring på 1.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EURR till USD är$ 1.171 per EURR.
StablR Euro rankas för närvarande nr.988 enligt marknadsvärde på $ 13.92M, med ett cirkulerande utbud på 11.88M EURR. Under de senaste 24 timmarna handlades EURR mellan $ 1.116 (lägsta) och $ 1.171 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.4634306829935808, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.0191650915551662.
I kortsiktigt resultat, rörde sig EURR med 0.00% under den senaste timmen och +3.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.82K.
StablR Euro (EURR) Marknadsinformation
No.988
$ 13.92M
$ 12.82K
$ 13.92M
11.88M
11,883,541.95
ETH
Det aktuella börsvärdet för StablR Euro är $ 13.92M, med en 24h-handelsvolym på $ 12.82K. Det cirkulerande utbudet av EURR är 11.88M, med ett totalt utbud på 11883541.95. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.92M.
StablR Euro Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.116
lägsta under 24-timmar
$ 1.171
högsta under 24-timmar
$ 1.116
$ 1.171
$ 1.4634306829935808
$ 1.0191650915551662
0.00%
+1.38%
+3.72%
+3.72%
StablR Euro (EURR) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för StablR Euro idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.01594
+1.38%
30 dagar
$ +0.013
+1.12%
60 dagar
$ +0.004
+0.34%
90 dagar
$ +0.021
+1.82%
StablR Euro Prisförändring idag
Idag registrerade EURR en förändring med $ +0.01594 (+1.38%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
StablR Euro 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.013 (+1.12%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
StablR Euro 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades EURR med $ +0.004(+0.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
StablR Euro 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.021 (+1.82%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för StablR Euro (EURR)?
AI-drivna insikter som analyserar StablR Euro senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar StablR Euros priser?
StablR Euro (EURR) prices are influenced by several key factors:
1. Euro exchange rate fluctuations against major currencies like USD 2. European Central Bank monetary policy and interest rate decisions 3. Eurozone economic indicators including inflation, GDP growth, and employment data 4. Market demand and supply for EURR tokens 5. Regulatory developments affecting stablecoins in Europe 6. Overall cryptocurrency market sentiment and volatility 7. Technical stability and trust in the StablR protocol 8. Competition from other Euro-pegged stablecoins 9. Liquidity levels on exchanges where EURR trades
Varför vill folk veta StablR Euros pris idag?
People want to know StablR Euro (EURR) price today for several key reasons: portfolio tracking and valuation, trading decisions and market timing, risk management and exposure assessment, compliance with tax reporting requirements, and general market awareness. As a stablecoin pegged to the Euro, EURR price monitoring helps users ensure proper stability, plan transactions, and make informed investment choices in the rapidly evolving cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för StablR Euro
StablR Euro (EURR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EURR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
StablR Euro (EURR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på StablR Euro potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som StablR Euro kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för EURR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på StablR Euro Price Prediction.
Om StablR Euro
EURR is a stablecoin that is pegged to the Euro, providing users with the ability to transact in a cryptocurrency that maintains a stable value relative to the Euro. It is designed to bridge the gap between traditional finance and the digital asset world, offering a digital representation of the Euro on the blockchain. As a stablecoin, EURR's primary use cases include serving as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value within the crypto ecosystem. It also provides a way for users to hedge against the volatility of other cryptocurrencies, and enables seamless transactions between crypto and traditional financial systems.
Hur man köper och investerar StablR Euro
Är du redo att komma igång med StablR Euro? Att köpa EURR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper StablR Euro. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din StablR Euro (EURR) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 11.88M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och StablR Euro krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med StablR Euro
Genom att äga StablR Euro kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa StablR Euro (EURR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR Euro Resurs
För en mer djupgående förståelse av StablR Euro kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 StablR Euro att vara värd år 2030?
Om StablR Euro skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella StablR Euro-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar StablR Euro idag?
Priset för StablR Euro är idag $ 1.171. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är StablR Euro fortfarande en bra investering?
StablR Euro förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i EURR, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för StablR Euro?
StablR Euro till ett värde av $ 12.82K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på StablR Euro?
Livepriset för EURR uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för StablR Euro i den valuta du föredrar, besök EURR Pris för mer information.
Vad påverkar priset för StablR Euro?
Priset på EURR påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för EURR på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret EURR/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om StablR Euros kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer StablR Euro-priset att stiga i år?
StablR Euro priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för StablR Euro (EURR) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:07 (UTC+8)
StablR Euro (EURR) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.