Livepriset för StablR Euro idag är 1.171 USD.EURR börsvärdet är 13,915,627.62345 USD. Följ prisuppdateringar för EURR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

StablR Euro Logotyp

StablR Euro-kurs(EURR)

1 EURR-till-USD pris i realtid:

StablR Euro (EURR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:07 (UTC+8)

StablR Euro Pris idag

Livepriset för StablR Euro (EURR) idag är $ 1.171, med en förändring på 1.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EURR till USD är$ 1.171 per EURR.

StablR Euro rankas för närvarande nr.988 enligt marknadsvärde på $ 13.92M, med ett cirkulerande utbud på 11.88M EURR. Under de senaste 24 timmarna handlades EURR mellan $ 1.116 (lägsta) och $ 1.171 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.4634306829935808, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.0191650915551662.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EURR med 0.00% under den senaste timmen och +3.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.82K.

StablR Euro (EURR) Marknadsinformation

No.988

ETH

Det aktuella börsvärdet för StablR Euro är $ 13.92M, med en 24h-handelsvolym på $ 12.82K. Det cirkulerande utbudet av EURR är 11.88M, med ett totalt utbud på 11883541.95. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.92M.

StablR Euro Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
0.00%

+1.38%

+3.72%

+3.72%

StablR Euro (EURR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för StablR Euro idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.01594+1.38%
30 dagar$ +0.013+1.12%
60 dagar$ +0.004+0.34%
90 dagar$ +0.021+1.82%
StablR Euro Prisförändring idag

Idag registrerade EURR en förändring med $ +0.01594 (+1.38%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

StablR Euro 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.013 (+1.12%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

StablR Euro 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades EURR med $ +0.004(+0.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

StablR Euro 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.021 (+1.82%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för StablR Euro (EURR)?

Kolla in sidan StablR Euro Prishistorik nu.

AI-analys för StablR Euro

AI-drivna insikter som analyserar StablR Euro senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar StablR Euros priser?

StablR Euro (EURR) prices are influenced by several key factors:

1. Euro exchange rate fluctuations against major currencies like USD
2. European Central Bank monetary policy and interest rate decisions
3. Eurozone economic indicators including inflation, GDP growth, and employment data
4. Market demand and supply for EURR tokens
5. Regulatory developments affecting stablecoins in Europe
6. Overall cryptocurrency market sentiment and volatility
7. Technical stability and trust in the StablR protocol
8. Competition from other Euro-pegged stablecoins
9. Liquidity levels on exchanges where EURR trades

Varför vill folk veta StablR Euros pris idag?

People want to know StablR Euro (EURR) price today for several key reasons: portfolio tracking and valuation, trading decisions and market timing, risk management and exposure assessment, compliance with tax reporting requirements, and general market awareness. As a stablecoin pegged to the Euro, EURR price monitoring helps users ensure proper stability, plan transactions, and make informed investment choices in the rapidly evolving cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för StablR Euro

StablR Euro (EURR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EURR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
StablR Euro (EURR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på StablR Euro potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om StablR Euro

EURR is a stablecoin that is pegged to the Euro, providing users with the ability to transact in a cryptocurrency that maintains a stable value relative to the Euro. It is designed to bridge the gap between traditional finance and the digital asset world, offering a digital representation of the Euro on the blockchain. As a stablecoin, EURR's primary use cases include serving as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value within the crypto ecosystem. It also provides a way for users to hedge against the volatility of other cryptocurrencies, and enables seamless transactions between crypto and traditional financial systems.

Hur man köper och investerar StablR Euro

Är du redo att komma igång med StablR Euro? Att köpa EURR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper StablR Euro. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din StablR Euro (EURR) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 11.88M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och StablR Euro krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper StablR Euro (EURR) Guide

Vad kan du göra med StablR Euro

Genom att äga StablR Euro kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa StablR Euro (EURR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro Resurs

För en mer djupgående förståelse av StablR Euro kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell StablR Euro webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om StablR Euro

Hur mycket kommer 1 StablR Euro att vara värd år 2030?
Om StablR Euro skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella StablR Euro-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:07 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

