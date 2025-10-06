Yooldo Games Pris idag

Livepriset för Yooldo Games (ESPORTS) idag är $ 0.22208, med en förändring på 2.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ESPORTS till USD är$ 0.22208 per ESPORTS.

Yooldo Games rankas för närvarande nr.716 enligt marknadsvärde på $ 28.06M, med ett cirkulerande utbud på 126.35M ESPORTS. Under de senaste 24 timmarna handlades ESPORTS mellan $ 0.2009 (lägsta) och $ 0.23261 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.2733753195010742, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05189790997151288.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ESPORTS med +0.77% under den senaste timmen och -1.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 119.74K.

Yooldo Games (ESPORTS) Marknadsinformation

Rank No.716 Marknadsvärde $ 28.06M$ 28.06M $ 28.06M Volym (24H) $ 119.74K$ 119.74K $ 119.74K Marknadsvärde efter full utspädning $ 199.87M$ 199.87M $ 199.87M Cirkulationsutbud 126.35M 126.35M 126.35M Maxutbud 900,000,000 900,000,000 900,000,000 Totalt utbud 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 Cirkulationshastighet 14.03% Offentlig blockkedja BSC

