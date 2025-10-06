Livepriset för Yooldo Games idag är 0.22208 USD.ESPORTS börsvärdet är 28,058,778.659199811232 USD. Följ prisuppdateringar för ESPORTS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Yooldo Games idag är 0.22208 USD.ESPORTS börsvärdet är 28,058,778.659199811232 USD. Följ prisuppdateringar för ESPORTS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Yooldo Games (ESPORTS) idag är $ 0.22208, med en förändring på 2.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ESPORTS till USD är$ 0.22208 per ESPORTS.
Yooldo Games rankas för närvarande nr.716 enligt marknadsvärde på $ 28.06M, med ett cirkulerande utbud på 126.35M ESPORTS. Under de senaste 24 timmarna handlades ESPORTS mellan $ 0.2009 (lägsta) och $ 0.23261 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.2733753195010742, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05189790997151288.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ESPORTS med +0.77% under den senaste timmen och -1.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 119.74K.
Yooldo Games (ESPORTS) Marknadsinformation
$ 28.06M
$ 119.74K
$ 199.87M
126.35M
900,000,000
899,999,999.9999992
14.03%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Yooldo Games är $ 28.06M, med en 24h-handelsvolym på $ 119.74K. Det cirkulerande utbudet av ESPORTS är 126.35M, med ett totalt utbud på 899999999.9999992. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 199.87M.
Yooldo Games Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.2009
lägsta under 24-timmar
$ 0.23261
högsta under 24-timmar
$ 0.2009
$ 0.23261
$ 0.2733753195010742
$ 0.05189790997151288
+0.77%
-2.13%
-1.16%
Yooldo Games (ESPORTS) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Yooldo Games idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0048337
-2.13%
30 dagar
$ +0.03107
+16.26%
60 dagar
$ +0.09437
+73.89%
90 dagar
$ +0.08202
+58.56%
Yooldo Games Prisförändring idag
Idag registrerade ESPORTS en förändring med $ -0.0048337 (-2.13%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Yooldo Games 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.03107 (+16.26%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Yooldo Games 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ESPORTS med $ +0.09437(+73.89%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Yooldo Games 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.08202 (+58.56%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Yooldo Games (ESPORTS)?
AI-drivna insikter som analyserar Yooldo Games senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Yooldo Gamess priser?
Several key factors influence Yooldo Games (ESPORTS) token prices:
Gaming Adoption: User growth on Yooldo's gaming platform and increased gameplay activity drive demand for ESPORTS tokens.
Token Utility: The token's use cases within games, including rewards, staking, and in-game purchases, affect its value proposition.
Partnership Announcements: Collaborations with gaming studios, blockchain projects, or major platforms can boost prices.
Competition: Performance relative to other GameFi and play-to-earn tokens influences investor preference.
Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets impact investor sentiment.
Technical Developments: Platform updates, new game releases, and technological improvements affect long-term value.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings contribute to price stability and growth potential.
Varför vill folk veta Yooldo Gamess pris idag?
People want to know Yooldo Games (ESPORTS) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.
Prisförutsägelse för Yooldo Games
Yooldo Games (ESPORTS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ESPORTS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Yooldo Games (ESPORTS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Yooldo Games potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Yooldo Games kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ESPORTS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Yooldo Games Price Prediction.
Om Yooldo Games
ESPORTS (ESPORTS) is a digital asset designed to serve as the primary currency within the online gaming and esports industry. Its primary function is to facilitate transactions, including the purchase of in-game items, betting on esports events, and rewarding players for their gaming achievements. Built on the Ethereum blockchain, ESPORTS uses the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with existing gaming platforms and services. The asset's issuance and supply model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain scarcity. ESPORTS aims to provide a decentralized, secure, and efficient means of value exchange in the rapidly growing global esports and online gaming ecosystem.
Hur man köper och investerar Yooldo Games
Är du redo att komma igång med Yooldo Games? Att köpa ESPORTS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Yooldo Games. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Yooldo Games (ESPORTS) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 126.35M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Yooldo Games krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Yooldo Games
Genom att äga Yooldo Games kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Yooldo Games (ESPORTS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Yooldo Games Resurs
För en mer djupgående förståelse av Yooldo Games kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Yooldo Games att vara värd år 2030?
Om Yooldo Games skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Yooldo Games-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Yooldo Games idag?
Priset för Yooldo Games är idag $ 0.22208. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Yooldo Games fortfarande en bra investering?
Yooldo Games förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ESPORTS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Yooldo Games?
Yooldo Games till ett värde av $ 119.74K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Yooldo Games?
Livepriset för ESPORTS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Yooldo Games i den valuta du föredrar, besök ESPORTS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Yooldo Games?
Priset på ESPORTS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,410.5
+0.68%
ETH
3,410.24
+0.99%
SOL
158.07
+0.88%
UCN
1,496.83
-0.01%
ZEC
608.66
+18.73%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ESPORTS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ESPORTS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Yooldo Gamess kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Yooldo Games-priset att stiga i år?
Yooldo Games priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Yooldo Games (ESPORTS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:18:52 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.