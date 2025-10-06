BörsDEX+
Livepriset för Elympics idag är 0.00341 USD.ELP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ELP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Elympics (ELP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:06 (UTC+8)

Elympics Pris idag

Livepriset för Elympics (ELP) idag är $ 0.00341, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ELP till USD är$ 0.00341 per ELP.

Elympics rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ELP. Under de senaste 24 timmarna handlades ELP mellan $ 0.003402 (lägsta) och $ 0.003442 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ELP med +0.05% under den senaste timmen och +6.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 983.11.

Elympics (ELP) Marknadsinformation

$ 983.11
$ 983.11$ 983.11

$ 11.94M
$ 11.94M$ 11.94M

3,500,000,000
3,500,000,000 3,500,000,000

ETH

Det aktuella börsvärdet för Elympics är --, med en 24h-handelsvolym på $ 983.11. Det cirkulerande utbudet av ELP är --, med ett totalt utbud på 3500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.94M.

Elympics Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.003402
$ 0.003402$ 0.003402
lägsta under 24-timmar
$ 0.003442
$ 0.003442$ 0.003442
högsta under 24-timmar

$ 0.003402
$ 0.003402$ 0.003402

$ 0.003442
$ 0.003442$ 0.003442

+0.05%

0.00%

+6.19%

+6.19%

Elympics (ELP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Elympics idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ +0.000466+15.82%
60 dagar$ -0.00114-25.06%
90 dagar$ -0.00059-14.75%
Elympics Prisförändring idag

Idag registrerade ELP en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Elympics 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.000466 (+15.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Elympics 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ELP med $ -0.00114(-25.06%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Elympics 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00059 (-14.75%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Elympics (ELP)?

Kolla in sidan Elympics Prishistorik nu.

AI-analys för Elympics

AI-drivna insikter som analyserar Elympics senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Elympicss priser?

Several key factors influence Elympics (ELP) token prices:

1. Gaming ecosystem adoption - User growth and game developer integration directly impact demand
2. Tournament activity - Higher participation in competitive gaming events increases token utility
3. Staking rewards - Attractive yield opportunities affect token holding patterns
4. Partnership announcements - Collaborations with gaming studios or platforms drive sentiment
5. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming sector performance
6. Token supply dynamics - Burning mechanisms and release schedules affect scarcity
7. Platform development - New features, updates, and roadmap progress influence investor confidence
8. Competition - Performance relative to other gaming and esports tokens

Varför vill folk veta Elympicss pris idag?

People want to know Elympics (ELP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor their holdings' current value and performance. Price movements indicate market sentiment and project developments. Many also track ELP to identify entry/exit points or assess the gaming token's adoption in the competitive esports ecosystem.

Prisförutsägelse för Elympics

Elympics (ELP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ELP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Elympics (ELP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Elympics potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Elympics

ELP is a digital asset that operates on its own native blockchain. It is designed to facilitate transactions and operations within the Ellipticoin network, a decentralized platform that uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. ELP's primary role is to act as the network's native currency, used for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. The asset's issuance model is based on mining, with a fixed supply limit set at the inception of the network. The Ellipticoin network and its ELP token are typically used in decentralized applications (dApps) and smart contracts, providing a secure and efficient environment for developers and users alike.

Hur man köper och investerar Elympics

Hur man köper Elympics (ELP) Guide

Vad kan du göra med Elympics

Vad är Elympics (ELP)

Elympics is multichain entertainment infrastructure designed to onboard millions of people to crypto by bridging brands & IP’s to web3 and enabling developers to easily build and deploy blockchain-enabled skill-based games distributed across popular superapps, social platforms and wallets.

Elympics Resurs

För en mer djupgående förståelse av Elympics kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Elympics webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Elympics

Hur mycket kommer 1 Elympics att vara värd år 2030?
Om Elympics skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Elympics-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:06 (UTC+8)

Elympics (ELP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

