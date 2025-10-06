Livepriset för Elympics idag är 0.00341 USD.ELP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ELP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Elympics idag är 0.00341 USD.ELP börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ELP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Elympics (ELP) idag är $ 0.00341, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ELP till USD är$ 0.00341 per ELP.
Elympics rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ELP. Under de senaste 24 timmarna handlades ELP mellan $ 0.003402 (lägsta) och $ 0.003442 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ELP med +0.05% under den senaste timmen och +6.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 983.11.
Elympics (ELP) Marknadsinformation
$ 983.11
$ 983.11$ 983.11
$ 11.94M
$ 11.94M$ 11.94M
--
3,500,000,000
3,500,000,000 3,500,000,000
ETH
Det aktuella börsvärdet för Elympics är --, med en 24h-handelsvolym på $ 983.11. Det cirkulerande utbudet av ELP är --, med ett totalt utbud på 3500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.94M.
Elympics Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
+0.05%
0.00%
+6.19%
+6.19%
Elympics (ELP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Elympics idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
0.00%
30 dagar
$ +0.000466
+15.82%
60 dagar
$ -0.00114
-25.06%
90 dagar
$ -0.00059
-14.75%
Elympics Prisförändring idag
Idag registrerade ELP en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Elympics 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.000466 (+15.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Elympics 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ELP med $ -0.00114(-25.06%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Elympics 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00059 (-14.75%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Elympics (ELP)?
AI-drivna insikter som analyserar Elympics senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Elympicss priser?
Several key factors influence Elympics (ELP) token prices:
1. Gaming ecosystem adoption - User growth and game developer integration directly impact demand 2. Tournament activity - Higher participation in competitive gaming events increases token utility 3. Staking rewards - Attractive yield opportunities affect token holding patterns 4. Partnership announcements - Collaborations with gaming studios or platforms drive sentiment 5. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming sector performance 6. Token supply dynamics - Burning mechanisms and release schedules affect scarcity 7. Platform development - New features, updates, and roadmap progress influence investor confidence 8. Competition - Performance relative to other gaming and esports tokens
Varför vill folk veta Elympicss pris idag?
People want to know Elympics (ELP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor their holdings' current value and performance. Price movements indicate market sentiment and project developments. Many also track ELP to identify entry/exit points or assess the gaming token's adoption in the competitive esports ecosystem.
Prisförutsägelse för Elympics
Elympics (ELP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ELP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Elympics (ELP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Elympics potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Elympics kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ELP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Elympics Price Prediction.
Om Elympics
ELP is a digital asset that operates on its own native blockchain. It is designed to facilitate transactions and operations within the Ellipticoin network, a decentralized platform that uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. ELP's primary role is to act as the network's native currency, used for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. The asset's issuance model is based on mining, with a fixed supply limit set at the inception of the network. The Ellipticoin network and its ELP token are typically used in decentralized applications (dApps) and smart contracts, providing a secure and efficient environment for developers and users alike.
Hur man köper och investerar Elympics
Är du redo att komma igång med Elympics? Att köpa ELP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Elympics. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Elympics (ELP) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Elympics krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Elympics
Genom att äga Elympics kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Elympics (ELP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Elympics is multichain entertainment infrastructure designed to onboard millions of people to crypto by bridging brands & IP’s to web3 and enabling developers to easily build and deploy blockchain-enabled skill-based games distributed across popular superapps, social platforms and wallets.
Elympics Resurs
För en mer djupgående förståelse av Elympics kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Elympics att vara värd år 2030?
Om Elympics skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Elympics-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Elympics idag?
Priset för Elympics är idag $ 0.00341. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Elympics fortfarande en bra investering?
Elympics förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ELP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Elympics?
Elympics till ett värde av $ 983.11 handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Elympics?
Livepriset för ELP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Elympics i den valuta du föredrar, besök ELP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Elympics?
Priset på ELP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
