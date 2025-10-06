Elympics Pris idag

Livepriset för Elympics (ELP) idag är $ 0.00341, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ELP till USD är$ 0.00341 per ELP.

Elympics rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ELP. Under de senaste 24 timmarna handlades ELP mellan $ 0.003402 (lägsta) och $ 0.003442 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ELP med +0.05% under den senaste timmen och +6.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 983.11.

Elympics (ELP) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 983.11$ 983.11 $ 983.11 Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.94M$ 11.94M $ 11.94M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Elympics är --, med en 24h-handelsvolym på $ 983.11. Det cirkulerande utbudet av ELP är --, med ett totalt utbud på 3500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.94M.