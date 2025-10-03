EDU Coin (EDU) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om EDU Coin(EDU), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:59:38 (UTC+8)
EDU Coin (EDU) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för EDU Coin(EDU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 85.18M
$ 85.18M$ 85.18M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 593.20M
$ 593.20M$ 593.20M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 143.60M
$ 143.60M$ 143.60M
Högsta någonsin:
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54
Lägsta någonsin:
$ 0.09420856728557322
$ 0.09420856728557322$ 0.09420856728557322
Aktuellt pris:
$ 0.1436
$ 0.1436$ 0.1436

EDU Coin (EDU) Information

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

Officiell webbplats:
https://www.opencampus.xyz/
Whitepaper:
https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639

EDU Coin (EDU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i EDU Coin (EDU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet EDU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många EDU-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår EDU:s tokenomics, utforska EDU-tokens pris i realtid!

Hur man köper EDU

Är du intresserad av att lägga till EDU Coin(EDU) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa EDU, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

EDU Coin (EDU) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för EDU hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för EDU

Vill du veta vart EDU kan vara på väg? På EDU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

