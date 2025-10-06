BörsDEX+
Livepriset för Echo idag är 0.02797 USD.ECHO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ECHO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Echo Logotyp

Echo-kurs(ECHO)

1 ECHO-till-USD pris i realtid:

$0.02797
$0.02797$0.02797
+0.68%1D
USD
Echo (ECHO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:17:43 (UTC+8)

Echo Pris idag

Livepriset för Echo (ECHO) idag är $ 0.02797, med en förändring på 0.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ECHO till USD är$ 0.02797 per ECHO.

Echo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ECHO. Under de senaste 24 timmarna handlades ECHO mellan $ 0.02762 (lägsta) och $ 0.02987 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ECHO med +0.14% under den senaste timmen och -19.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 63.36K.

Echo (ECHO) Marknadsinformation

$ 63.36K
$ 63.36K$ 63.36K

$ 27.97M
$ 27.97M$ 27.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

APTOS

Det aktuella börsvärdet för Echo är --, med en 24h-handelsvolym på $ 63.36K. Det cirkulerande utbudet av ECHO är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 27.97M.

Echo Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02762
$ 0.02762$ 0.02762
lägsta under 24-timmar
$ 0.02987
$ 0.02987$ 0.02987
högsta under 24-timmar

$ 0.02762
$ 0.02762$ 0.02762

$ 0.02987
$ 0.02987$ 0.02987

+0.14%

+0.68%

-19.54%

-19.54%

Echo (ECHO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Echo idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0001889+0.68%
30 dagar$ -0.00723-20.54%
60 dagar$ -0.00583-17.25%
90 dagar$ +0.00298+11.92%
Echo Prisförändring idag

Idag registrerade ECHO en förändring med $ +0.0001889 (+0.68%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Echo 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00723 (-20.54%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Echo 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ECHO med $ -0.00583(-17.25%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Echo 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00298 (+11.92%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Echo (ECHO)?

Kolla in sidan Echo Prishistorik nu.

AI-analys för Echo

AI-drivna insikter som analyserar Echo senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Echos priser?

Several key factors influence Echo (ECHO) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ECHO pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically increases price volatility and liquidity.

Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price movements.

Adoption Rate: Increased usage of Echo's blockchain platform and services boosts demand.

Regulatory News: Government policies and regulations affecting cryptocurrencies impact investor behavior.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, ECHO often follows Bitcoin's price trends.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and circulating supply affect price pressure.

Partnership Announcements: Strategic alliances and integrations can create positive price momentum.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.

Economic Factors: Global economic conditions and inflation rates affect crypto investments overall.

Varför vill folk veta Echos pris idag?

People want to know Echo (ECHO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Echo

Echo (ECHO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ECHO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Echo (ECHO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Echo potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Echo kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ECHO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Echo Price Prediction.

Om Echo

ECHO is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and execution of smart contracts. It operates using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which aims to provide a balance of speed, security, and decentralization. ECHO's primary purpose is to enable developers to build decentralized applications (dApps) with high transaction speeds and robust security. It also supports the issuance of custom tokens, allowing for a wide range of potential uses within its ecosystem. The platform is built with a focus on scalability and interoperability, aiming to provide a foundation for a diverse range of blockchain applications and services.

Hur man köper och investerar Echo

Är du redo att komma igång med Echo? Att köpa ECHO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Echo. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Echo (ECHO) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Echo krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Echo (ECHO) Guide

Vad kan du göra med Echo

Genom att äga Echo kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Echo (ECHO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Echo (ECHO)

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Echo Resurs

För en mer djupgående förståelse av Echo kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Echo webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Echo

Hur mycket kommer 1 Echo att vara värd år 2030?
Om Echo skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Echo-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:17:43 (UTC+8)

Echo (ECHO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
$0.02797
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

