Dust Pris idag

Livepriset för Dust (DUST) idag är $ 0.00152, med en förändring på 7.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DUST till USD är$ 0.00152 per DUST.

Dust rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DUST. Under de senaste 24 timmarna handlades DUST mellan $ 0.001504 (lägsta) och $ 0.00198 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DUST med -5.60% under den senaste timmen och +0.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.35K.

Dust (DUST) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 69.35K$ 69.35K $ 69.35K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja BSC

