Livepriset för Dust idag är 0.00152 USD.DUST börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DUST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Dust idag är 0.00152 USD.DUST börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DUST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Dust

Dust-kurs(DUST)

1 DUST-till-USD pris i realtid:

$0.001526
$0.001526
-7.06%1D
USD
Dust (DUST) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:17:23 (UTC+8)

Dust Pris idag

Livepriset för Dust (DUST) idag är $ 0.00152, med en förändring på 7.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DUST till USD är$ 0.00152 per DUST.

Dust rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DUST. Under de senaste 24 timmarna handlades DUST mellan $ 0.001504 (lägsta) och $ 0.00198 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DUST med -5.60% under den senaste timmen och +0.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.35K.

Dust (DUST) Marknadsinformation

$ 69.35K
$ 69.35K

$ 0.00
$ 0.00

BSC

Det aktuella börsvärdet för Dust är --, med en 24h-handelsvolym på $ 69.35K. Det cirkulerande utbudet av DUST är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Dust Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001504
$ 0.001504
lägsta under 24-timmar
$ 0.00198
$ 0.00198
högsta under 24-timmar

$ 0.001504
$ 0.001504

$ 0.00198
$ 0.00198

--
--

--
--

-5.60%

-7.06%

+0.19%

+0.19%

Dust (DUST) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Dust idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00011592-7.06%
30 dagar$ -0.005928-79.60%
60 dagar$ -0.00048-24.00%
90 dagar$ -0.00048-24.00%
Dust Prisförändring idag

Idag registrerade DUST en förändring med $ -0.00011592 (-7.06%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Dust 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.005928 (-79.60%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Dust 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DUST med $ -0.00048(-24.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Dust 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00048 (-24.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Dust (DUST)?

Kolla in sidan Dust Prishistorik nu.

AI-analys för Dust

AI-drivna insikter som analyserar Dust senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Dusts priser?

Several key factors influence Dust (DUST) token prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz affect DUST valuations.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and ecosystem development drive long-term value.

Regulatory News: Government policies and compliance requirements can cause significant price volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades, partnerships, and roadmap milestones influence investor interest.

Whale Activity: Large holder transactions can create substantial price swings due to relatively low market cap.

Varför vill folk veta Dusts pris idag?

People want to know Dust (DUST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Active traders need real-time prices to execute profitable buy/sell orders. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves. Price movements indicate market sentiment and potential opportunities. Some monitor for arbitrage chances across exchanges. Others simply want to stay updated on their investment's current worth for financial planning purposes.

Prisförutsägelse för Dust

Dust (DUST) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DUST $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Dust (DUST) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Dust potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Dust kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DUST prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Dust Price Prediction.

Om Dust

DUST (DUST) is a unique type of crypto asset that is primarily used within the Binance Smart Chain (BSC) ecosystem. It operates as a social experiment and a meme coin, with the primary purpose of being transferred between wallets as a form of micro-tipping. DUST is not mined or staked like traditional cryptocurrencies; instead, it is 'farmed' by users who interact with each other on various social platforms supported by the BSC. The more a user interacts, the more DUST they accumulate. This innovative approach to crypto asset distribution encourages active participation within the BSC ecosystem, fostering a sense of community among users.

Hur man köper och investerar Dust

Är du redo att komma igång med Dust? Att köpa DUST går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Dust. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Dust (DUST) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Dust krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Dust (DUST) Guide

Vad kan du göra med Dust

Genom att äga Dust kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

--
Vad är Dust (DUST)

DUST personifierar "dust/sprite" som maskot och likviditetskatalysator för Aster-ekosystemet, och förvandlar en "liten, förbisedd roll" till en drivkraft.

Dust Resurs

För en mer djupgående förståelse av Dust kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Dust

Hur mycket kommer 1 Dust att vara värd år 2030?
Om Dust skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Dust-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:17:23 (UTC+8)

$0.001526
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2985

$0.000021567

$0.1885

$0.0018202

$0.00003325

$0.000000001880

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

