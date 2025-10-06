Dragonswap Pris idag

Livepriset för Dragonswap (DRG) idag är $ 0.0355, med en förändring på 7.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DRG till USD är$ 0.0355 per DRG.

Dragonswap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DRG. Under de senaste 24 timmarna handlades DRG mellan $ 0.03247 (lägsta) och $ 0.03671 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DRG med 0.00% under den senaste timmen och -9.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 8.81K.

Dragonswap (DRG) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K Marknadsvärde efter full utspädning $ 35.50M$ 35.50M $ 35.50M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja SEIEVM

Det aktuella börsvärdet för Dragonswap är --, med en 24h-handelsvolym på $ 8.81K. Det cirkulerande utbudet av DRG är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.50M.