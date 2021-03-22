Dora Factory Pris idag

Livepriset för Dora Factory (DORAFACTORY) idag är $ 0.01223, med en förändring på 3.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DORAFACTORY till USD är$ 0.01223 per DORAFACTORY.

Dora Factory rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DORAFACTORY. Under de senaste 24 timmarna handlades DORAFACTORY mellan $ 0.0122 (lägsta) och $ 0.01271 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DORAFACTORY med -0.17% under den senaste timmen och -4.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.49K.

Dora Factory (DORAFACTORY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.23M$ 12.23M $ 12.23M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Utgivningsdatum 2021-03-22 00:00:00 Offentlig blockkedja NONE

Det aktuella börsvärdet för Dora Factory är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.49K. Det cirkulerande utbudet av DORAFACTORY är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.23M.