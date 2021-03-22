Livepriset för Dora Factory idag är 0.01223 USD.DORAFACTORY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DORAFACTORY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Dora Factory idag är 0.01223 USD.DORAFACTORY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DORAFACTORY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Dora Factory (DORAFACTORY) idag är $ 0.01223, med en förändring på 3.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DORAFACTORY till USD är$ 0.01223 per DORAFACTORY.
Dora Factory rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DORAFACTORY. Under de senaste 24 timmarna handlades DORAFACTORY mellan $ 0.0122 (lägsta) och $ 0.01271 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DORAFACTORY med -0.17% under den senaste timmen och -4.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.49K.
Dora Factory (DORAFACTORY) Marknadsinformation
$ 56.49K
$ 56.49K$ 56.49K
$ 12.23M
$ 12.23M$ 12.23M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
2021-03-22 00:00:00
NONE
Det aktuella börsvärdet för Dora Factory är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.49K. Det cirkulerande utbudet av DORAFACTORY är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.23M.
Dora Factory Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0122
$ 0.0122$ 0.0122
lägsta under 24-timmar
$ 0.01271
$ 0.01271$ 0.01271
högsta under 24-timmar
$ 0.0122
$ 0.0122$ 0.0122
$ 0.01271
$ 0.01271$ 0.01271
-0.17%
-3.39%
-4.68%
-4.68%
Dora Factory (DORAFACTORY) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Dora Factory idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0004298
-3.39%
30 dagar
$ -0.00432
-26.11%
60 dagar
$ -0.00885
-41.99%
90 dagar
$ -0.0082
-40.14%
Dora Factory Prisförändring idag
Idag registrerade DORAFACTORY en förändring med $ -0.0004298 (-3.39%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Dora Factory 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00432 (-26.11%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Dora Factory 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DORAFACTORY med $ -0.00885(-41.99%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Dora Factory 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0082 (-40.14%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Dora Factory (DORAFACTORY)?
AI-drivna insikter som analyserar Dora Factory senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Dora Factorys priser?
Several key factors influence Dora Factory (DORA) prices:
Adoption & Usage: Growth in decentralized governance participation and platform utilization drives demand.
Partnerships: Strategic collaborations with DAOs and blockchain projects boost credibility and value.
Token Utility: DORA's role in governance voting, staking rewards, and ecosystem participation affects demand.
Development Progress: Platform updates, new features, and roadmap achievements influence investor confidence.
Regulatory Environment: Crypto regulations and DeFi policies impact trading and adoption.
Competition: Performance relative to other governance and DAO-focused tokens affects positioning.
Trading Volume: Liquidity and exchange listings influence price stability and accessibility.
Varför vill folk veta Dora Factorys pris idag?
People want to know Dora Factory (DORA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. As DORA is a governance token for decentralized funding, price movements reflect project adoption and community growth.
Prisförutsägelse för Dora Factory
Dora Factory (DORAFACTORY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DORAFACTORY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Dora Factory (DORAFACTORY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Dora Factory potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Dora Factory kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DORAFACTORY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Dora Factory Price Prediction.
Om Dora Factory
Dora Factory (DORAFACTORY) is a programmable, multi-chain infrastructure that aims to facilitate the growth of open networks for Web 3.0. It is designed to serve as a platform for building and managing decentralized autonomous organizations (DAOs), offering a suite of tools for on-chain governance, treasury management, and human-readable agreements. DORAFACTORY's ecosystem is built around the DORA token, which is used for governance voting and staking within the platform. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and decentralization. DORAFACTORY's primary goal is to democratize decision-making processes within DAOs, fostering a more transparent and collaborative environment.
Hur man köper och investerar Dora Factory
Är du redo att komma igång med Dora Factory? Att köpa DORAFACTORY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Dora Factory. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Dora Factory (DORAFACTORY) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Dora Factory krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Dora Factory
Genom att äga Dora Factory kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Dora Factory (DORAFACTORY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.
Dora Factory Resurs
För en mer djupgående förståelse av Dora Factory kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Dora Factory att vara värd år 2030?
Om Dora Factory skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Dora Factory-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Dora Factory idag?
Priset för Dora Factory är idag $ 0.01223. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Dora Factory fortfarande en bra investering?
Dora Factory förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DORAFACTORY, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Dora Factory?
Dora Factory till ett värde av $ 56.49K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Dora Factory?
Livepriset för DORAFACTORY uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Dora Factory i den valuta du föredrar, besök DORAFACTORY Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Dora Factory?
Priset på DORAFACTORY påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för DORAFACTORY på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret DORAFACTORY/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Dora Factorys kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Dora Factory-priset att stiga i år?
Dora Factory priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Dora Factory (DORAFACTORY) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:16 (UTC+8)
