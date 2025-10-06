DMCC Pris idag

Livepriset för DMCC (DMCC) idag är $ 0.01042, med en förändring på 0.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DMCC till USD är$ 0.01042 per DMCC.

DMCC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DMCC. Under de senaste 24 timmarna handlades DMCC mellan $ 0.00997 (lägsta) och $ 0.0105 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DMCC med 0.00% under den senaste timmen och +68.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 20.14K.

DMCC (DMCC) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för DMCC är --, med en 24h-handelsvolym på $ 20.14K. Det cirkulerande utbudet av DMCC är --, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.84M.