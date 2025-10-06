BörsDEX+
Livepriset för DMCC idag är 0.01042 USD.DMCC börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DMCC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

DMCC-kurs(DMCC)

1 DMCC-till-USD pris i realtid:

$0.01042
+0.57%1D
USD
DMCC (DMCC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:01 (UTC+8)

DMCC Pris idag

Livepriset för DMCC (DMCC) idag är $ 0.01042, med en förändring på 0.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DMCC till USD är$ 0.01042 per DMCC.

DMCC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DMCC. Under de senaste 24 timmarna handlades DMCC mellan $ 0.00997 (lägsta) och $ 0.0105 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DMCC med 0.00% under den senaste timmen och +68.06% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 20.14K.

DMCC (DMCC) Marknadsinformation

$ 20.14K
$ 20.84M
2,000,000,000
ETH

Det aktuella börsvärdet för DMCC är --, med en 24h-handelsvolym på $ 20.14K. Det cirkulerande utbudet av DMCC är --, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.84M.

DMCC Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00997
lägsta under 24-timmar
$ 0.0105
högsta under 24-timmar

$ 0.00997
$ 0.0105
--
--
0.00%

+0.57%

+68.06%

+68.06%

DMCC (DMCC) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för DMCC idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000591+0.57%
30 dagar$ -0.0043-29.22%
60 dagar$ -0.01473-58.57%
90 dagar$ -0.00458-30.54%
DMCC Prisförändring idag

Idag registrerade DMCC en förändring med $ +0.0000591 (+0.57%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

DMCC 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0043 (-29.22%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

DMCC 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DMCC med $ -0.01473(-58.57%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

DMCC 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00458 (-30.54%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DMCC (DMCC)?

Kolla in sidan DMCC Prishistorik nu.

AI-analys för DMCC

AI-drivna insikter som analyserar DMCC senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar DMCCs priser?

DMCC token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and social media discussions affect buying/selling pressure.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand.

Regulatory Changes: Government policies on cryptocurrency can cause significant price volatility.

Bitcoin Correlation: Most altcoins follow Bitcoin's price trends.

Development Updates: Technical improvements, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Exchange Listings: New exchange listings typically increase accessibility and trading volume.

Varför vill folk veta DMCCs pris idag?

People want to know DMCC price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Prisförutsägelse för DMCC

DMCC (DMCC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DMCC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DMCC (DMCC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på DMCC potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som DMCC kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DMCC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DMCC Price Prediction.

Om DMCC

DMCC is a digital asset that operates on a blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging the benefits of decentralization and cryptography. DMCC's general purpose is to provide a secure and efficient medium of exchange, enabling peer-to-peer transactions without the need for intermediaries. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. Typical uses of DMCC include online payments, remittances, and as a store of value. As a part of the broader cryptocurrency ecosystem, DMCC contributes to the ongoing evolution of financial systems and the digital economy.

Hur man köper och investerar DMCC

Är du redo att komma igång med DMCC? Att köpa DMCC går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DMCC. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DMCC (DMCC) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DMCC krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper DMCC (DMCC) Guide

Vad kan du göra med DMCC

Genom att äga DMCC kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa DMCC (DMCC) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är DMCC (DMCC)

DMCC is a blockchain-powered music ecosystem where creators can produce AI-generated music using DAIM, distribute it through platforms like MyTube, and engage directly with fans who can support artists by sending DMCC tokens. It enables a decentralized, creator-driven economy for music production, sharing, and reward.

DMCC Resurs

För en mer djupgående förståelse av DMCC kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om DMCC

Hur mycket kommer 1 DMCC att vara värd år 2030?
Om DMCC skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DMCC-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:01 (UTC+8)

DMCC (DMCC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

