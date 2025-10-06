DiemLibre Pris idag

Livepriset för DiemLibre (DLB) idag är $ 0.0000658, med en förändring på 0.91% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DLB till USD är$ 0.0000658 per DLB.

DiemLibre rankas för närvarande nr.4315 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 DLB. Under de senaste 24 timmarna handlades DLB mellan $ 0.0000636 (lägsta) och $ 0.0000663 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.003024412360517025, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DLB med 0.00% under den senaste timmen och +4.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 51.71K.

DiemLibre (DLB) Marknadsinformation

Rank No.4315 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 51.71K$ 51.71K $ 51.71K Marknadsvärde efter full utspädning $ 321.04K$ 321.04K $ 321.04K Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 Totalt utbud 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BSC

