Livepriset för DiemLibre idag är 0.0000658 USD.DLB börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för DLB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

DiemLibre Logotyp

DiemLibre-kurs(DLB)

1 DLB-till-USD pris i realtid:

DiemLibre (DLB) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:59 (UTC+8)

DiemLibre Pris idag

Livepriset för DiemLibre (DLB) idag är $ 0.0000658, med en förändring på 0.91% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DLB till USD är$ 0.0000658 per DLB.

DiemLibre rankas för närvarande nr.4315 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 DLB. Under de senaste 24 timmarna handlades DLB mellan $ 0.0000636 (lägsta) och $ 0.0000663 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.003024412360517025, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DLB med 0.00% under den senaste timmen och +4.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 51.71K.

DiemLibre (DLB) Marknadsinformation

No.4315

BSC

Det aktuella börsvärdet för DiemLibre är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 51.71K. Det cirkulerande utbudet av DLB är 0.00, med ett totalt utbud på 4878987373. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 321.04K.

DiemLibre Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
0.00%

+0.91%

+4.11%

+4.11%

DiemLibre (DLB) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för DiemLibre idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000000594+0.91%
30 dagar$ -0.0000506-43.48%
60 dagar$ -0.000056-45.98%
90 dagar$ -0.0002181-76.83%
DiemLibre Prisförändring idag

Idag registrerade DLB en förändring med $ +0.000000594 (+0.91%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

DiemLibre 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000506 (-43.48%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

DiemLibre 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DLB med $ -0.000056(-45.98%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

DiemLibre 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0002181 (-76.83%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DiemLibre (DLB)?

Kolla in sidan DiemLibre Prishistorik nu.

AI-analys för DiemLibre

AI-drivna insikter som analyserar DiemLibre senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar DiemLibres priser?

DiemLibre (DLB) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

Adoption rate: Real-world usage and merchant acceptance drive value.

Regulatory news: Government policies on stablecoins impact investor confidence.

Market sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology.

Technology updates: Protocol improvements and security enhancements.

Competition: Performance relative to other stablecoins like USDT, USDC.

Economic conditions: Global financial stability and inflation rates.

Varför vill folk veta DiemLibres pris idag?

People want to know DiemLibre (DLB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för DiemLibre

DiemLibre (DLB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DLB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DiemLibre (DLB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på DiemLibre potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som DiemLibre kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DLB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DiemLibre Price Prediction.

Om DiemLibre

DLB is a digital asset that operates on a decentralized network, with the goal of providing a secure and efficient means of transferring digital assets. It is designed to facilitate transactions between parties in a secure and private manner, making it a popular choice for those looking to engage in financial transactions without the need for a central authority. The DLB network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. This crypto asset is typically used in the context of peer-to-peer transactions, with its primary role being to provide a medium of exchange within the digital economy.

Hur man köper och investerar DiemLibre

Är du redo att komma igång med DiemLibre? Att köpa DLB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DiemLibre. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DiemLibre (DLB) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DiemLibre krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper DiemLibre (DLB) Guide

Vad kan du göra med DiemLibre

Genom att äga DiemLibre kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa DiemLibre (DLB) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är DiemLibre (DLB)

Simplify your finances and grow your business with AI. Choose us for accuracy, reliability, personalized service, proactive guidance, innovative solutions.

DiemLibre Resurs

För en mer djupgående förståelse av DiemLibre kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell DiemLibre webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om DiemLibre

Hur mycket kommer 1 DiemLibre att vara värd år 2030?
Om DiemLibre skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DiemLibre-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:59 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

