Roboton Pris idag

Livepriset för Roboton (DCT) idag är $ 0.005578, med en förändring på 0.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DCT till USD är$ 0.005578 per DCT.

Roboton rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DCT. Under de senaste 24 timmarna handlades DCT mellan $ 0.005513 (lägsta) och $ 0.005677 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DCT med +0.05% under den senaste timmen och +5.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 108.84K.

Roboton (DCT) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 108.84K$ 108.84K $ 108.84K Marknadsvärde efter full utspädning $ 278.90M$ 278.90M $ 278.90M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Offentlig blockkedja TRX

Det aktuella börsvärdet för Roboton är --, med en 24h-handelsvolym på $ 108.84K. Det cirkulerande utbudet av DCT är --, med ett totalt utbud på 50000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 278.90M.