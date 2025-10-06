Livepriset för Roboton idag är 0.005578 USD.DCT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DCT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Roboton idag är 0.005578 USD.DCT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DCT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Roboton (DCT) idag är $ 0.005578, med en förändring på 0.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DCT till USD är$ 0.005578 per DCT.
Roboton rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DCT. Under de senaste 24 timmarna handlades DCT mellan $ 0.005513 (lägsta) och $ 0.005677 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DCT med +0.05% under den senaste timmen och +5.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 108.84K.
Roboton (DCT) Marknadsinformation
$ 108.84K
$ 278.90M
50,000,000,000
TRX
Det aktuella börsvärdet för Roboton är --, med en 24h-handelsvolym på $ 108.84K. Det cirkulerande utbudet av DCT är --, med ett totalt utbud på 50000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 278.90M.
Roboton Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.005513
lägsta under 24-timmar
$ 0.005677
högsta under 24-timmar
$ 0.005513
$ 0.005677
+0.05%
+0.32%
+5.08%
+5.08%
Roboton (DCT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Roboton idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00001779
+0.32%
30 dagar
$ -0.000615
-9.94%
60 dagar
$ +0.000284
+5.36%
90 dagar
$ +0.00017
+3.14%
Roboton Prisförändring idag
Idag registrerade DCT en förändring med $ +0.00001779 (+0.32%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Roboton 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000615 (-9.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Roboton 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DCT med $ +0.000284(+5.36%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Roboton 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00017 (+3.14%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Roboton (DCT)?
AI-drivna insikter som analyserar Roboton senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Robotons priser?
Several key factors influence Roboton (DCT) prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.
Technology Updates: Platform developments, new features, and technical improvements can drive price movements.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.
Competition: Performance relative to similar gaming/metaverse tokens affects positioning.
Community Activity: Active user base and social media engagement contribute to price stability.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price discovery.
Varför vill folk veta Robotons pris idag?
People want to know Roboton (DCT) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Profit/loss calculation - Accurate pricing is essential for determining gains or losses.
Market sentiment analysis - Price movements indicate community confidence and adoption trends.
Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit potential.
Real-time pricing information is crucial for making informed cryptocurrency investment decisions in the volatile digital asset market.
Prisförutsägelse för Roboton
Roboton (DCT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DCT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Roboton (DCT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Roboton potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Roboton kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DCT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Roboton Price Prediction.
Om Roboton
Decent (DCT) is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and distribution of digital content, with a focus on decentralization and security. The platform's native cryptocurrency, DCT, serves as the medium of exchange for transactions within the ecosystem. Decent employs a modified version of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is designed to provide scalability and efficiency. The platform's primary use case is to enable content creators to publish, sell, and distribute their own content directly to consumers, bypassing traditional intermediaries. This approach aims to reduce costs, increase creator profits, and enhance consumer access to a wider range of digital content.
Hur man köper och investerar Roboton
Är du redo att komma igång med Roboton? Att köpa DCT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Roboton. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Roboton (DCT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Roboton krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Roboton
Genom att äga Roboton kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Roboton (DCT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.
Roboton Resurs
För en mer djupgående förståelse av Roboton kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Roboton att vara värd år 2030?
Om Roboton skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Roboton-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Roboton idag?
Priset för Roboton är idag $ 0.005578. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Roboton fortfarande en bra investering?
Roboton förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DCT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Roboton?
Roboton till ett värde av $ 108.84K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Roboton?
Livepriset för DCT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Roboton i den valuta du föredrar, besök DCT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Roboton?
Priset på DCT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,390.63
+0.66%
ETH
3,410.4
+0.99%
SOL
158.11
+0.91%
UCN
1,496.83
-0.01%
ZEC
594.63
+15.99%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för DCT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret DCT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Robotons kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Roboton-priset att stiga i år?
Roboton priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Roboton (DCT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:15:01 (UTC+8)
Roboton (DCT) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
