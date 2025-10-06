BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för Roboton idag är 0.005578 USD.DCT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DCT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Roboton-kurs(DCT)

$0.005578
+0.32%1D
Roboton (DCT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:15:01 (UTC+8)

Roboton Pris idag

Livepriset för Roboton (DCT) idag är $ 0.005578, med en förändring på 0.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DCT till USD är$ 0.005578 per DCT.

Roboton rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DCT. Under de senaste 24 timmarna handlades DCT mellan $ 0.005513 (lägsta) och $ 0.005677 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DCT med +0.05% under den senaste timmen och +5.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 108.84K.

Roboton (DCT) Marknadsinformation

$ 108.84K
$ 278.90M
50,000,000,000
TRX

Det aktuella börsvärdet för Roboton är --, med en 24h-handelsvolym på $ 108.84K. Det cirkulerande utbudet av DCT är --, med ett totalt utbud på 50000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 278.90M.

Roboton Prishistorik USD

$ 0.005513
lägsta under 24-timmar
$ 0.005677
högsta under 24-timmar

$ 0.005513
$ 0.005677
+0.05%

+0.32%

+5.08%

+5.08%

Roboton (DCT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Roboton idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00001779+0.32%
30 dagar$ -0.000615-9.94%
60 dagar$ +0.000284+5.36%
90 dagar$ +0.00017+3.14%
Roboton Prisförändring idag

Idag registrerade DCT en förändring med $ +0.00001779 (+0.32%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Roboton 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000615 (-9.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Roboton 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DCT med $ +0.000284(+5.36%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Roboton 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00017 (+3.14%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Roboton (DCT)?

Kolla in sidan Roboton Prishistorik nu.

AI-analys för Roboton

AI-drivna insikter som analyserar Roboton senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Robotons priser?

Several key factors influence Roboton (DCT) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DCT pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, new features, and technical improvements can drive price movements.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.

Competition: Performance relative to similar gaming/metaverse tokens affects positioning.

Community Activity: Active user base and social media engagement contribute to price stability.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price discovery.

Varför vill folk veta Robotons pris idag?

People want to know Roboton (DCT) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Profit/loss calculation - Accurate pricing is essential for determining gains or losses.

Market sentiment analysis - Price movements indicate community confidence and adoption trends.

Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit potential.

Real-time pricing information is crucial for making informed cryptocurrency investment decisions in the volatile digital asset market.

Prisförutsägelse för Roboton

Roboton (DCT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DCT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Roboton (DCT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Roboton potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Roboton kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DCT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Roboton Price Prediction.

Om Roboton

Decent (DCT) is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and distribution of digital content, with a focus on decentralization and security. The platform's native cryptocurrency, DCT, serves as the medium of exchange for transactions within the ecosystem. Decent employs a modified version of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is designed to provide scalability and efficiency. The platform's primary use case is to enable content creators to publish, sell, and distribute their own content directly to consumers, bypassing traditional intermediaries. This approach aims to reduce costs, increase creator profits, and enhance consumer access to a wider range of digital content.

Hur man köper och investerar Roboton

Är du redo att komma igång med Roboton? Att köpa DCT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Roboton. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Roboton (DCT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Roboton krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Roboton (DCT) Guide

Vad kan du göra med Roboton

Genom att äga Roboton kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Roboton (DCT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Roboton (DCT)

Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.

Roboton Resurs

För en mer djupgående förståelse av Roboton kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Roboton webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Roboton

Hur mycket kommer 1 Roboton att vara värd år 2030?
Om Roboton skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Roboton-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:15:01 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

