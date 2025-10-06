Cypher Pris idag

Livepriset för Cypher (CYPR) idag är $ 0.06954, med en förändring på 1.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CYPR till USD är$ 0.06954 per CYPR.

Cypher rankas för närvarande nr.1214 enligt marknadsvärde på $ 6.59M, med ett cirkulerande utbud på 94.83M CYPR. Under de senaste 24 timmarna handlades CYPR mellan $ 0.05025 (lägsta) och $ 0.0919 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.4680578929249782, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.028705042947441254.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CYPR med +0.49% under den senaste timmen och +31.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 292.84K.

Cypher (CYPR) Marknadsinformation

Rank No.1214 Marknadsvärde $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M Volym (24H) $ 292.84K$ 292.84K $ 292.84K Marknadsvärde efter full utspädning $ 69.54M$ 69.54M $ 69.54M Cirkulationsutbud 94.83M 94.83M 94.83M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 9.48% Offentlig blockkedja BASE

