Livepriset för Cypher idag är 0.06954 USD.CYPR börsvärdet är 6,594,746.83302 USD. Följ prisuppdateringar för CYPR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Cypher Logotyp

Cypher-kurs(CYPR)

1 CYPR-till-USD pris i realtid:

$0.06946
$0.06946
-1.61%1D
USD
Cypher (CYPR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:14:16 (UTC+8)

Cypher Pris idag

Livepriset för Cypher (CYPR) idag är $ 0.06954, med en förändring på 1.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CYPR till USD är$ 0.06954 per CYPR.

Cypher rankas för närvarande nr.1214 enligt marknadsvärde på $ 6.59M, med ett cirkulerande utbud på 94.83M CYPR. Under de senaste 24 timmarna handlades CYPR mellan $ 0.05025 (lägsta) och $ 0.0919 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.4680578929249782, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.028705042947441254.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CYPR med +0.49% under den senaste timmen och +31.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 292.84K.

Cypher (CYPR) Marknadsinformation

No.1214

$ 6.59M
$ 6.59M

$ 292.84K
$ 292.84K

$ 69.54M
$ 69.54M

94.83M
94.83M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

9.48%

BASE

Det aktuella börsvärdet för Cypher är $ 6.59M, med en 24h-handelsvolym på $ 292.84K. Det cirkulerande utbudet av CYPR är 94.83M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 69.54M.

Cypher Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05025
$ 0.05025
lägsta under 24-timmar
$ 0.0919
$ 0.0919
högsta under 24-timmar

$ 0.05025
$ 0.05025

$ 0.0919
$ 0.0919

$ 0.4680578929249782
$ 0.4680578929249782

$ 0.028705042947441254
$ 0.028705042947441254

+0.49%

-1.60%

+31.70%

+31.70%

Cypher (CYPR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Cypher idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0011366-1.60%
30 dagar$ -0.04016-36.61%
60 dagar$ -0.03046-30.46%
90 dagar$ -0.03046-30.46%
Cypher Prisförändring idag

Idag registrerade CYPR en förändring med $ -0.0011366 (-1.60%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Cypher 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.04016 (-36.61%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Cypher 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CYPR med $ -0.03046(-30.46%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Cypher 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.03046 (-30.46%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cypher (CYPR)?

Kolla in sidan Cypher Prishistorik nu.

AI-analys för Cypher

AI-drivna insikter som analyserar Cypher senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Cyphers priser?

Several key factors influence Cypher (CYPR) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact CYPR valuation.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.

Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and development progress affect investor interest.

Adoption Rate: Real-world usage and partnerships drive demand.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create market uncertainty.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, CYPR often follows Bitcoin's price movements.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burn mechanisms influence scarcity.

Varför vill folk veta Cyphers pris idag?

People want to know Cypher (CYPR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and execute strategic moves in the fast-moving crypto market.

Prisförutsägelse för Cypher

Cypher (CYPR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CYPR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cypher (CYPR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Cypher potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Cypher kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CYPR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cypher Price Prediction.

Om Cypher

CYPR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. As a cryptocurrency, CYPR's primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a decentralized manner. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. In addition to serving as a medium of exchange, CYPR also provides a platform for the development and execution of smart contracts, enabling users to create and enforce agreements without the need for a centralized authority. This makes CYPR a versatile tool in the world of decentralized finance, contributing to the broader ecosystem of blockchain-based solutions.

Hur man köper och investerar Cypher

Folk frågar också: Andra frågor om Cypher

Hur mycket kommer 1 Cypher att vara värd år 2030?
Om Cypher skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cypher-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:14:16 (UTC+8)

$0.06946
