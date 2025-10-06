CROSS Pris idag

Livepriset för CROSS (CROSS) idag är $ 0.12817, med en förändring på 0.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CROSS till USD är$ 0.12817 per CROSS.

CROSS rankas för närvarande nr.453 enligt marknadsvärde på $ 42.97M, med ett cirkulerande utbud på 335.22M CROSS. Under de senaste 24 timmarna handlades CROSS mellan $ 0.12596 (lägsta) och $ 0.13306 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.4431755260236053, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04656997751656906.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CROSS med +0.07% under den senaste timmen och +0.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 61.17K.

CROSS (CROSS) Marknadsinformation

Rank No.453 Marknadsvärde $ 42.97M$ 42.97M $ 42.97M Volym (24H) $ 61.17K$ 61.17K $ 61.17K Marknadsvärde efter full utspädning $ 128.17M$ 128.17M $ 128.17M Cirkulationsutbud 335.22M 335.22M 335.22M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 33.52% Offentlig blockkedja BSC

