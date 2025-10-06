Livepriset för CROSS idag är 0.12817 USD.CROSS börsvärdet är 42,965,517.8113 USD. Följ prisuppdateringar för CROSS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för CROSS idag är 0.12817 USD.CROSS börsvärdet är 42,965,517.8113 USD. Följ prisuppdateringar för CROSS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för CROSS (CROSS) idag är $ 0.12817, med en förändring på 0.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CROSS till USD är$ 0.12817 per CROSS.
CROSS rankas för närvarande nr.453 enligt marknadsvärde på $ 42.97M, med ett cirkulerande utbud på 335.22M CROSS. Under de senaste 24 timmarna handlades CROSS mellan $ 0.12596 (lägsta) och $ 0.13306 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.4431755260236053, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04656997751656906.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CROSS med +0.07% under den senaste timmen och +0.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 61.17K.
CROSS (CROSS) Marknadsinformation
No.453
$ 42.97M
$ 61.17K
$ 128.17M
335.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.52%
BSC
Det aktuella börsvärdet för CROSS är $ 42.97M, med en 24h-handelsvolym på $ 61.17K. Det cirkulerande utbudet av CROSS är 335.22M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 128.17M.
CROSS Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.12596
lägsta under 24-timmar
$ 0.13306
högsta under 24-timmar
$ 0.12596
$ 0.13306
$ 0.4431755260236053
$ 0.04656997751656906
+0.07%
+0.28%
+0.46%
+0.46%
CROSS (CROSS) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för CROSS idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0003579
+0.28%
30 dagar
$ -0.08381
-39.54%
60 dagar
$ -0.08812
-40.75%
90 dagar
$ -0.18867
-59.55%
CROSS Prisförändring idag
Idag registrerade CROSS en förändring med $ +0.0003579 (+0.28%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
CROSS 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.08381 (-39.54%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
CROSS 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CROSS med $ -0.08812(-40.75%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
CROSS 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.18867 (-59.55%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för CROSS (CROSS)?
AI-drivna insikter som analyserar CROSS senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar CROSSs priser?
Several key factors influence CROSS token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume directly impact price movements.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and community engagement affect CROSS valuation.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform development, and ecosystem growth drive long-term value.
Partnerships: Strategic alliances, exchange listings, and institutional backing can boost price appreciation.
Regulatory Environment: Government policies and compliance developments influence investor sentiment and market access.
Varför vill folk veta CROSSs pris idag?
People want to know CROSS token price today for several key reasons:
Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.
Portfolio Management: Investors track daily prices to monitor their investment performance and make rebalancing decisions.
Market Analysis: Price movements help identify trends, support/resistance levels, and potential entry/exit points for future trades.
Risk Assessment: Current pricing helps evaluate portfolio risk exposure and implement appropriate risk management strategies.
Profit/Loss Calculation: Real-time prices enable accurate calculation of unrealized gains or losses on existing positions.
Market Sentiment: Daily price action reflects overall market sentiment and adoption trends for the CROSS project.
Investment Planning: Price information helps investors determine optimal timing for increasing or decreasing their positions.
Comparative Analysis: Current prices allow comparison with other cryptocurrencies and traditional assets for diversification purposes.
Understanding today's CROSS price is essential for making informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för CROSS
CROSS (CROSS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CROSS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
CROSS (CROSS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på CROSS potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som CROSS kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CROSS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på CROSS Price Prediction.
Om CROSS
CROSS (CROSS) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate cross-chain transactions, allowing for the seamless transfer of various cryptocurrencies between different blockchain networks. This interoperability aims to solve the problem of isolated blockchain ecosystems, enabling a more connected and efficient crypto environment. The CROSS network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. Typical uses of CROSS include facilitating decentralized finance (DeFi) transactions, enabling cross-chain asset swaps, and powering decentralized applications (dApps) that require interaction with multiple blockchains.
Hur man köper och investerar CROSS
Är du redo att komma igång med CROSS? Att köpa CROSS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper CROSS. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din CROSS (CROSS) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 335.22M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och CROSS krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med CROSS
Genom att äga CROSS kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa CROSS (CROSS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.
CROSS Resurs
För en mer djupgående förståelse av CROSS kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om CROSS skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella CROSS-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar CROSS idag?
Priset för CROSS är idag $ 0.12817. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är CROSS fortfarande en bra investering?
CROSS förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CROSS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för CROSS?
CROSS till ett värde av $ 61.17K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på CROSS?
Livepriset för CROSS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för CROSS i den valuta du föredrar, besök CROSS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för CROSS?
Priset på CROSS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,426.21
+0.70%
ETH
3,410.58
+1.00%
SOL
158.11
+0.91%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
592
+15.48%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CROSS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CROSS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om CROSSs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer CROSS-priset att stiga i år?
CROSS priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för CROSS (CROSS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:13:40 (UTC+8)
CROSS (CROSS) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.