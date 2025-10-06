Livepriset för Cosplay Token idag är 0.001847 USD.COT börsvärdet är 728,381.399919 USD. Följ prisuppdateringar för COT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Cosplay Token idag är 0.001847 USD.COT börsvärdet är 728,381.399919 USD. Följ prisuppdateringar för COT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Cosplay Token (COT) idag är $ 0.001847, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COT till USD är$ 0.001847 per COT.
Cosplay Token rankas för närvarande nr.2295 enligt marknadsvärde på $ 728.38K, med ett cirkulerande utbud på 394.36M COT. Under de senaste 24 timmarna handlades COT mellan $ 0.001786 (lägsta) och $ 0.001895 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.20071997640034067, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001063216445440777.
I kortsiktigt resultat, rörde sig COT med -0.11% under den senaste timmen och -5.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 8.83K.
Cosplay Token (COT) Marknadsinformation
No.2295
$ 728.38K
$ 8.83K
$ 1.85M
394.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.43%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Cosplay Token är $ 728.38K, med en 24h-handelsvolym på $ 8.83K. Det cirkulerande utbudet av COT är 394.36M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.85M.
Cosplay Token Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001786
lägsta under 24-timmar
$ 0.001895
högsta under 24-timmar
$ 0.001786
$ 0.001895
$ 0.20071997640034067
$ 0.001063216445440777
-0.11%
-0.58%
-5.82%
-5.82%
Cosplay Token (COT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Cosplay Token idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00001083
-0.58%
30 dagar
$ -0.00035
-15.94%
60 dagar
$ -0.000255
-12.14%
90 dagar
$ -0.000132
-6.68%
Cosplay Token Prisförändring idag
Idag registrerade COT en förändring med $ -0.00001083 (-0.58%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Cosplay Token 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00035 (-15.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Cosplay Token 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades COT med $ -0.000255(-12.14%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Cosplay Token 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000132 (-6.68%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cosplay Token (COT)?
AI-drivna insikter som analyserar Cosplay Token senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Cosplay Tokens priser?
Several key factors influence Cosplay Token (COT) prices:
Market Demand: User adoption within the cosplay community and platform usage directly affects token value.
Utility: COT's functionality for purchasing digital assets, NFTs, and platform services drives demand.
Partnerships: Collaborations with cosplay influencers, events, and gaming platforms boost visibility.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect all altcoins including COT.
Platform Development: New features, technical improvements, and roadmap progress influence investor interest.
Varför vill folk veta Cosplay Tokens pris idag?
People want to know Cosplay Token (COT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and evaluate potential profits or losses. Daily price monitoring is essential for active traders managing risk and maximizing returns in the volatile crypto market.
Prisförutsägelse för Cosplay Token
Cosplay Token (COT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cosplay Token (COT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Cosplay Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Cosplay Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cosplay Token Price Prediction.
Om Cosplay Token
CoTrader (COT) is a blockchain-based platform that aims to democratize the investment funds industry. It operates on the Ethereum network and uses smart contracts to manage and execute trades on behalf of its users. The COT token serves as the native currency within the CoTrader ecosystem, used for transaction fees and incentivizing participation. CoTrader's primary function is to provide a decentralized platform where investors can select fund managers based on their performance history, and fund managers can earn a percentage of the profits they generate. The platform is designed to bring transparency, security, and ease-of-use to the investment funds market, while also offering interoperability with other major exchanges.
Hur man köper och investerar Cosplay Token
Är du redo att komma igång med Cosplay Token? Att köpa COT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Cosplay Token. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Cosplay Token (COT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 394.36M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Cosplay Token krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Cosplay Token
Genom att äga Cosplay Token kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Cosplay Token (COT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.
Cosplay Token Resurs
För en mer djupgående förståelse av Cosplay Token kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Cosplay Token att vara värd år 2030?
Om Cosplay Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cosplay Token-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Cosplay Token idag?
Priset för Cosplay Token är idag $ 0.001847. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Cosplay Token fortfarande en bra investering?
Cosplay Token förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i COT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Cosplay Token?
Cosplay Token till ett värde av $ 8.83K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Cosplay Token?
Livepriset för COT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Cosplay Token i den valuta du föredrar, besök COT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Cosplay Token?
Priset på COT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,426.21
+0.70%
ETH
3,410.12
+0.99%
SOL
158.1
+0.90%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
592.85
+15.64%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för COT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret COT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Cosplay Tokens kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Cosplay Token-priset att stiga i år?
Cosplay Token priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Cosplay Token (COT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:13:06 (UTC+8)
Cosplay Token (COT) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
