Cosplay Token Pris idag

Livepriset för Cosplay Token (COT) idag är $ 0.001847, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COT till USD är$ 0.001847 per COT.

Cosplay Token rankas för närvarande nr.2295 enligt marknadsvärde på $ 728.38K, med ett cirkulerande utbud på 394.36M COT. Under de senaste 24 timmarna handlades COT mellan $ 0.001786 (lägsta) och $ 0.001895 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.20071997640034067, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001063216445440777.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COT med -0.11% under den senaste timmen och -5.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 8.83K.

Cosplay Token (COT) Marknadsinformation

Rank No.2295 Marknadsvärde $ 728.38K$ 728.38K $ 728.38K Volym (24H) $ 8.83K$ 8.83K $ 8.83K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Cirkulationsutbud 394.36M 394.36M 394.36M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 39.43% Offentlig blockkedja ETH

