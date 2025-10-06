Contentos Pris idag

Livepriset för Contentos (COS) idag är $ 0.001893, med en förändring på 2.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COS till USD är$ 0.001893 per COS.

Contentos rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- COS. Under de senaste 24 timmarna handlades COS mellan $ 0.001828 (lägsta) och $ 0.00213 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COS med -0.06% under den senaste timmen och -3.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 67.04K.

Contentos (COS) Marknadsinformation

Marknadsvärde -- Volym (24H) $ 67.04K Marknadsvärde efter full utspädning $ 18.74M Cirkulationsutbud -- Totalt utbud 9,900,474,904 Offentlig blockkedja ETH

