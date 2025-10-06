BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för Cope idag är 0.0004184 USD.COPE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för COPE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Cope idag är 0.0004184 USD.COPE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för COPE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Cope Logotyp

Cope-kurs(COPE)

1 COPE-till-USD pris i realtid:

$0.0004184
$0.0004184
+1.97%1D
USD
Cope (COPE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:12:52 (UTC+8)

Cope Pris idag

Livepriset för Cope (COPE) idag är $ 0.0004184, med en förändring på 1.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COPE till USD är$ 0.0004184 per COPE.

Cope rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- COPE. Under de senaste 24 timmarna handlades COPE mellan $ 0.0003847 (lägsta) och $ 0.0004627 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COPE med +2.14% under den senaste timmen och +17.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.81K.

Cope (COPE) Marknadsinformation

$ 54.81K
$ 54.81K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

Det aktuella börsvärdet för Cope är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.81K. Det cirkulerande utbudet av COPE är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Cope Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
$ 0.0004627
$ 0.0004627
högsta under 24-timmar

+2.14%

+1.97%

+17.52%

+17.52%

Cope (COPE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Cope idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000008083+1.97%
30 dagar$ -0.0002516-37.56%
60 dagar$ -0.0012886-75.49%
90 dagar$ -0.0010816-72.11%
Cope Prisförändring idag

Idag registrerade COPE en förändring med $ +0.000008083 (+1.97%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Cope 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0002516 (-37.56%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Cope 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades COPE med $ -0.0012886(-75.49%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Cope 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0010816 (-72.11%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cope (COPE)?

Kolla in sidan Cope Prishistorik nu.

AI-analys för Cope

AI-drivna insikter som analyserar Cope senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Copes priser?

Several key factors influence COPE token prices:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect COPE valuations.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements create price volatility.

Development Progress: Project updates, partnerships, roadmap milestones, and technical improvements influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market accessibility.

Competition: Performance relative to similar projects affects relative valuation and market positioning.

Varför vill folk veta Copes pris idag?

People want to know Cope (COPE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Cope

Cope (COPE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COPE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cope (COPE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Cope potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Cope kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COPE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cope Price Prediction.

Om Cope

COPE is a cryptocurrency token that operates on the Solana blockchain. It was created by CryptoQuant trader SBF to incentivize correct predictions on the Crypto Twitter sentiment index, a tool that gauges the collective mood of cryptocurrency traders on Twitter. COPE's primary function is to reward users who accurately predict the sentiment index's direction, thereby fostering a community of informed and accurate predictors. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply of 1 billion tokens. COPE's use case extends to governance, with token holders having voting rights on the platform's future developments and updates.

Hur man köper och investerar Cope

Är du redo att komma igång med Cope? Att köpa COPE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Cope. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Cope (COPE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Cope krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Cope (COPE) Guide

Vad kan du göra med Cope

Genom att äga Cope kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Cope (COPE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Cope (COPE)

Cope har sitt ursprung i den självironiska internetmemen "cope", som utnyttjar självhån och marknadsföring av KOL för att generera uppmärksamhet.

Cope Resurs

För en mer djupgående förståelse av Cope kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Cope

Hur mycket kommer 1 Cope att vara värd år 2030?
Om Cope skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cope-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:12:52 (UTC+8)

Cope (COPE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

