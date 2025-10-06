Cope Pris idag

Livepriset för Cope (COPE) idag är $ 0.0004184, med en förändring på 1.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COPE till USD är$ 0.0004184 per COPE.

Cope rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- COPE. Under de senaste 24 timmarna handlades COPE mellan $ 0.0003847 (lägsta) och $ 0.0004627 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COPE med +2.14% under den senaste timmen och +17.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.81K.

Cope (COPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 54.81K$ 54.81K $ 54.81K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

