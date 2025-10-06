BörsDEX+
Livepriset för Clash idag är 0.041695 USD.CLASH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CLASH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Clash idag är 0.041695 USD.CLASH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för CLASH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:37:51 (UTC+8)

Clash Pris idag

Livepriset för Clash (CLASH) idag är $ 0.041695, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CLASH till USD är$ 0.041695 per CLASH.

Clash rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CLASH. Under de senaste 24 timmarna handlades CLASH mellan $ 0.039979 (lägsta) och $ 0.051999 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CLASH med -0.07% under den senaste timmen och -12.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 87.96K.

Clash (CLASH) Marknadsinformation

$ 87.96K
$ 0.00
Det aktuella börsvärdet för Clash är --, med en 24h-handelsvolym på $ 87.96K. Det cirkulerande utbudet av CLASH är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Clash Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.07%

-0.22%

-12.26%

-12.26%

Clash (CLASH) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Clash idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00009613-0.22%
30 dagar$ -0.008722-17.30%
60 dagar$ +0.038195+1,091.28%
90 dagar$ +0.038195+1,091.28%
Clash Prisförändring idag

Idag registrerade CLASH en förändring med $ -0.00009613 (-0.22%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Clash 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.008722 (-17.30%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Clash 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CLASH med $ +0.038195(+1,091.28%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Clash 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.038195 (+1,091.28%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Clash (CLASH)?

Kolla in sidan Clash Prishistorik nu.

AI-analys för Clash

AI-drivna insikter som analyserar Clash senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Clashs priser?

Several key factors influence Clash (CLASH) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact CLASH pricing.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.

Technical Development: Updates, new features, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto space affect all tokens.

Competition: Performance relative to similar gaming/DeFi tokens impacts market position.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Varför vill folk veta Clashs pris idag?

People want to know Clash (CLASH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, market trend analysis, and profit/loss calculations. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Clash

Clash (CLASH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CLASH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Clash (CLASH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Clash potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Clash kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CLASH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Clash Price Prediction.

Om Clash

CLASH is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem, designed to facilitate transactions and interactions within gaming environments. The primary role of CLASH is to serve as an in-game currency, allowing users to purchase virtual goods, participate in online tournaments, and access exclusive content. It employs a decentralized consensus mechanism, ensuring secure and transparent transactions. The supply of CLASH tokens is predetermined and issued through a process known as mining, similar to many other cryptocurrencies. As part of the broader blockchain gaming industry, CLASH aims to provide a seamless, decentralized solution for in-game transactions and to enhance the overall gaming experience.

Hur man köper och investerar Clash

Är du redo att komma igång med Clash? Att köpa CLASH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Clash. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Clash (CLASH) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Clash krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Clash (CLASH) Guide

Vad kan du göra med Clash

Genom att äga Clash kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Clash (CLASH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Clash Resurs

För en mer djupgående förståelse av Clash kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Clash

Hur mycket kommer 1 Clash att vara värd år 2030?
Om Clash skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Clash-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:37:51 (UTC+8)

Clash (CLASH) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

