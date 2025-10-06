Clash Pris idag

Livepriset för Clash (CLASH) idag är $ 0.041695, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CLASH till USD är$ 0.041695 per CLASH.

Clash rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CLASH. Under de senaste 24 timmarna handlades CLASH mellan $ 0.039979 (lägsta) och $ 0.051999 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CLASH med -0.07% under den senaste timmen och -12.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 87.96K.

Clash (CLASH) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 87.96K$ 87.96K $ 87.96K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Clash är --, med en 24h-handelsvolym på $ 87.96K. Det cirkulerande utbudet av CLASH är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.