Whalebit Pris idag

Livepriset för Whalebit (CES) idag är $ 1.664, med en förändring på 0.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CES till USD är$ 1.664 per CES.

Whalebit rankas för närvarande nr.3915 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 CES. Under de senaste 24 timmarna handlades CES mellan $ 1.656 (lägsta) och $ 1.688 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 11.68679398493145, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08422316231675472.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CES med -0.07% under den senaste timmen och -13.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 143.89K.

Whalebit (CES) Marknadsinformation

Rank No.3915 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 143.89K$ 143.89K $ 143.89K Marknadsvärde efter full utspädning $ 702.83M$ 702.83M $ 702.83M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Totalt utbud 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja MATIC

Det aktuella börsvärdet för Whalebit är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 143.89K. Det cirkulerande utbudet av CES är 0.00, med ett totalt utbud på 422375579.421211. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 702.83M.