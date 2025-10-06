BörsDEX+
Livepriset för Whalebit idag är 1.664 USD.CES börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för CES till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Whalebit (CES) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:11:33 (UTC+8)

Whalebit Pris idag

Livepriset för Whalebit (CES) idag är $ 1.664, med en förändring på 0.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CES till USD är$ 1.664 per CES.

Whalebit rankas för närvarande nr.3915 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 CES. Under de senaste 24 timmarna handlades CES mellan $ 1.656 (lägsta) och $ 1.688 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 11.68679398493145, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08422316231675472.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CES med -0.07% under den senaste timmen och -13.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 143.89K.

Whalebit (CES) Marknadsinformation

No.3915

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 143.89K
$ 143.89K$ 143.89K

$ 702.83M
$ 702.83M$ 702.83M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

Det aktuella börsvärdet för Whalebit är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 143.89K. Det cirkulerande utbudet av CES är 0.00, med ett totalt utbud på 422375579.421211. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 702.83M.

Whalebit Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.656
$ 1.656$ 1.656
lägsta under 24-timmar
$ 1.688
$ 1.688$ 1.688
högsta under 24-timmar

$ 1.656
$ 1.656$ 1.656

$ 1.688
$ 1.688$ 1.688

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

-0.07%

-0.16%

-13.25%

-13.25%

Whalebit (CES) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Whalebit idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00283-0.16%
30 dagar$ -0.678-28.95%
60 dagar$ -0.836-33.44%
90 dagar$ -0.836-33.44%
Whalebit Prisförändring idag

Idag registrerade CES en förändring med $ -0.00283 (-0.16%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Whalebit 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.678 (-28.95%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Whalebit 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CES med $ -0.836(-33.44%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Whalebit 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.836 (-33.44%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Whalebit (CES)?

Kolla in sidan Whalebit Prishistorik nu.

AI-analys för Whalebit

AI-drivna insikter som analyserar Whalebit senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Whalebits priser?

Several key factors influence Whalebit (CES) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact CES pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential growth.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and user adoption affect scarcity and value.

Platform Development: Updates, new features, and technological improvements drive investor interest.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost credibility and usage.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market uncertainty or confidence.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, CES often follows Bitcoin's price movements.

Community Growth: Active user base and social media presence influence market perception.

Varför vill folk veta Whalebits pris idag?

People want to know Whalebit (CES) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Prisförutsägelse för Whalebit

Whalebit (CES) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CES $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Whalebit (CES) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Whalebit potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Whalebit kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CES prisförutsägelser för åren 2025-2026.

Om Whalebit

CES is a digital asset that operates on a blockchain platform. Its primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, providing a medium of exchange between participants. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring security and transparency. CES is typically used in applications such as payments and smart contracts, playing a crucial role in the operation and governance of its native platform. Its issuance model is designed to maintain a balanced supply, contributing to the stability of the asset. As a crypto asset, CES embodies the key characteristics of blockchain technology, including decentralization, immutability, and transparency.

Hur man köper och investerar Whalebit

Är du redo att komma igång med Whalebit? Att köpa CES går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Whalebit.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Whalebit krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad är Whalebit (CES)

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit Resurs

För en mer djupgående förståelse av Whalebit kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Whalebit webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Whalebit

Hur mycket kommer 1 Whalebit att vara värd år 2030?
Om Whalebit skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Whalebit-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:11:33 (UTC+8)

Whalebit (CES) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

