Courage The Dog Pris idag

Livepriset för Courage The Dog (CCDOG) idag är $ 0.000401, med en förändring på 4.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CCDOG till USD är$ 0.000401 per CCDOG.

Courage The Dog rankas för närvarande nr.2603 enligt marknadsvärde på $ 401.00K, med ett cirkulerande utbud på 1.00B CCDOG. Under de senaste 24 timmarna handlades CCDOG mellan $ 0.000364 (lägsta) och $ 0.000423 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.007338398743725209, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000171937390596114.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CCDOG med -0.99% under den senaste timmen och -21.84% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 26.46K.

Courage The Dog (CCDOG) Marknadsinformation

Rank No.2603 Marknadsvärde $ 401.00K$ 401.00K $ 401.00K Volym (24H) $ 26.46K$ 26.46K $ 26.46K Marknadsvärde efter full utspädning $ 401.00K$ 401.00K $ 401.00K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 100.00% Offentlig blockkedja ETH

