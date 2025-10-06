Livepriset för Courage The Dog idag är 0.000401 USD.CCDOG börsvärdet är 401,000 USD. Följ prisuppdateringar för CCDOG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Courage The Dog idag är 0.000401 USD.CCDOG börsvärdet är 401,000 USD. Följ prisuppdateringar för CCDOG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Courage The Dog (CCDOG) idag är $ 0.000401, med en förändring på 4.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CCDOG till USD är$ 0.000401 per CCDOG.
Courage The Dog rankas för närvarande nr.2603 enligt marknadsvärde på $ 401.00K, med ett cirkulerande utbud på 1.00B CCDOG. Under de senaste 24 timmarna handlades CCDOG mellan $ 0.000364 (lägsta) och $ 0.000423 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.007338398743725209, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000171937390596114.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CCDOG med -0.99% under den senaste timmen och -21.84% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 26.46K.
Courage The Dog (CCDOG) Marknadsinformation
No.2603
$ 401.00K
$ 26.46K
$ 401.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Courage The Dog är $ 401.00K, med en 24h-handelsvolym på $ 26.46K. Det cirkulerande utbudet av CCDOG är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 401.00K.
Courage The Dog Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000364
lägsta under 24-timmar
$ 0.000423
högsta under 24-timmar
$ 0.000364
$ 0.000423
$ 0.007338398743725209
$ 0.000171937390596114
-0.99%
-4.29%
-21.84%
-21.84%
Courage The Dog (CCDOG) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Courage The Dog idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00001797
-4.29%
30 dagar
$ -0.000636
-61.34%
60 dagar
$ -0.001989
-83.23%
90 dagar
$ -0.004217
-91.32%
Courage The Dog Prisförändring idag
Idag registrerade CCDOG en förändring med $ -0.00001797 (-4.29%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Courage The Dog 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000636 (-61.34%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Courage The Dog 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CCDOG med $ -0.001989(-83.23%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Courage The Dog 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.004217 (-91.32%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Courage The Dog (CCDOG)?
AI-drivna insikter som analyserar Courage The Dog senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Courage The Dogs priser?
Several factors influence Courage The Dog (CCDOG) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Social media hype and community engagement 4. Utility and real-world use cases of the token 5. Overall crypto market trends and Bitcoin performance 6. Exchange listings and accessibility 7. Token supply mechanics and burn events 8. Partnership announcements and project developments 9. Regulatory news affecting meme coins 10. Whale activity and large holder movements
Varför vill folk veta Courage The Dogs pris idag?
People want to know Courage The Dog (CCDOG) price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, profit/loss calculations, market timing for buying or selling, investment planning, and staying updated on their holdings' value. Real-time pricing helps investors make informed decisions.
Prisförutsägelse för Courage The Dog
Courage The Dog (CCDOG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CCDOG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Courage The Dog (CCDOG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Courage The Dog potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Courage The Dog kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CCDOG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Courage The Dog Price Prediction.
Om Courage The Dog
CCDOG is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CCDOG's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of assets. The asset is commonly used in the broader crypto ecosystem for various purposes, including online purchases and remittances. Its decentralized nature provides users with financial autonomy, making it an integral part of the evolving digital economy.
Hur man köper och investerar Courage The Dog
Är du redo att komma igång med Courage The Dog? Att köpa CCDOG går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Courage The Dog. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Courage The Dog (CCDOG) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Courage The Dog krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Courage The Dog
Genom att äga Courage The Dog kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Courage The Dog (CCDOG) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!
Courage The Dog Resurs
För en mer djupgående förståelse av Courage The Dog kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Courage The Dog
Hur mycket kommer 1 Courage The Dog att vara värd år 2030?
Om Courage The Dog skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Courage The Dog-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Courage The Dog idag?
Priset för Courage The Dog är idag $ 0.000401. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Courage The Dog fortfarande en bra investering?
Courage The Dog förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CCDOG, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Courage The Dog?
Courage The Dog till ett värde av $ 26.46K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Courage The Dog?
Livepriset för CCDOG uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Courage The Dog i den valuta du föredrar, besök CCDOG Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Courage The Dog?
Priset på CCDOG påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CCDOG på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CCDOG/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Courage The Dogs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Courage The Dog-priset att stiga i år?
Courage The Dog priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Courage The Dog (CCDOG) för en mer djupgående analys.
