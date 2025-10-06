Bitlayer Pris idag

Livepriset för Bitlayer (BTR) idag är $ 0.05976, med en förändring på 3.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTR till USD är$ 0.05976 per BTR.

Bitlayer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BTR. Under de senaste 24 timmarna handlades BTR mellan $ 0.05735 (lägsta) och $ 0.06252 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BTR med +0.60% under den senaste timmen och -5.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 255.57K.

Bitlayer (BTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 255.57K$ 255.57K $ 255.57K Marknadsvärde efter full utspädning $ 59.76M$ 59.76M $ 59.76M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BITLAYER

