Livepriset för Bitlayer idag är 0.05976 USD.BTR börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BTR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Bitlayer idag är 0.05976 USD.BTR börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BTR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Bitlayer (BTR) idag är $ 0.05976, med en förändring på 3.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTR till USD är$ 0.05976 per BTR.
Bitlayer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BTR. Under de senaste 24 timmarna handlades BTR mellan $ 0.05735 (lägsta) och $ 0.06252 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BTR med +0.60% under den senaste timmen och -5.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 255.57K.
Bitlayer (BTR) Marknadsinformation
$ 255.57K
$ 59.76M
1,000,000,000
BITLAYER
Det aktuella börsvärdet för Bitlayer är --, med en 24h-handelsvolym på $ 255.57K. Det cirkulerande utbudet av BTR är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 59.76M.
Bitlayer Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
+0.60%
+3.69%
-5.31%
-5.31%
Bitlayer (BTR) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Bitlayer idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0021274
+3.69%
30 dagar
$ -0.01282
-17.67%
60 dagar
$ -0.01556
-20.66%
90 dagar
$ -0.00274
-4.39%
Bitlayer Prisförändring idag
Idag registrerade BTR en förändring med $ +0.0021274 (+3.69%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Bitlayer 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01282 (-17.67%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Bitlayer 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BTR med $ -0.01556(-20.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Bitlayer 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00274 (-4.39%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bitlayer (BTR)?
AI-drivna insikter som analyserar Bitlayer senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Bitlayers priser?
Several key factors influence Bitlayer (BTR) prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Bitcoin price movements, as layer-2 solutions often correlate with Bitcoin 3. Adoption rate and usage of Bitlayer's scaling solutions 4. Technical developments and protocol upgrades 5. Partnership announcements and ecosystem growth 6. Trading volume and liquidity on exchanges 7. Regulatory news affecting Bitcoin layer-2 projects 8. Competition from other scaling solutions 9. Investor confidence in the project's roadmap 10. General economic conditions and risk appetite
Varför vill folk veta Bitlayers pris idag?
People want to know Bitlayer (BTR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Current price data helps traders execute strategies effectively.
Prisförutsägelse för Bitlayer
Bitlayer (BTR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BTR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bitlayer (BTR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Bitlayer potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Bitlayer kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BTR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bitlayer Price Prediction.
Om Bitlayer
Bitrue Coin (BTR) is a utility token native to the Bitrue exchange platform. It is primarily used to pay for transaction fees on the platform, participate in special events, and gain access to premium features. BTR operates on a deflationary model where a portion of the tokens used for transaction fees are burned periodically to reduce the overall supply and potentially increase the value of remaining tokens. The token is built on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 standard, which ensures compatibility with a wide range of wallets and other Ethereum-based tokens. As part of the Bitrue ecosystem, BTR plays a crucial role in facilitating and incentivizing user engagement on the platform.
Hur man köper och investerar Bitlayer
Är du redo att komma igång med Bitlayer? Att köpa BTR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Bitlayer. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Bitlayer (BTR) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Bitlayer krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Bitlayer
Genom att äga Bitlayer kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Bitlayer (BTR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.
Bitlayer Resurs
För en mer djupgående förståelse av Bitlayer kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Bitlayer att vara värd år 2030?
Om Bitlayer skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bitlayer-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Bitlayer idag?
Priset för Bitlayer är idag $ 0.05976. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Bitlayer fortfarande en bra investering?
Bitlayer förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BTR, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Bitlayer?
Bitlayer till ett värde av $ 255.57K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Bitlayer?
Livepriset för BTR uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Bitlayer i den valuta du föredrar, besök BTR Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Bitlayer?
Priset på BTR påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,300.01
+0.57%
ETH
3,401.98
+0.75%
SOL
157.74
+0.67%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
613.21
+19.61%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BTR på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BTR/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Bitlayers kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Bitlayer-priset att stiga i år?
Bitlayer priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Bitlayer (BTR) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:59 (UTC+8)
Bitlayer (BTR) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.