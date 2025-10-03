BSCS (BSCS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BSCS(BSCS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 10:48:41 (UTC+8)
USD

BSCS (BSCS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BSCS(BSCS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 585.27K
Totalt utbud:
$ 392.54M
Cirkulerande utbud
$ 269.96M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.08M
Högsta någonsin:
$ 0.5435
Lägsta någonsin:
$ 0.001852045416657116
Aktuellt pris:
$ 0.002168
BSCS (BSCS) Information

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

Officiell webbplats:
https://www.bscs.finance/
Whitepaper:
https://docs.bscs.finance/
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d

BSCS (BSCS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BSCS (BSCS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BSCS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BSCS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BSCS:s tokenomics, utforska BSCS-tokens pris i realtid!

Hur man köper BSCS

Är du intresserad av att lägga till BSCS(BSCS) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa BSCS, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

BSCS (BSCS) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för BSCS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för BSCS

Vill du veta vart BSCS kan vara på väg? På BSCS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Friskrivning

