Ibiza Final Boss Pris idag

Livepriset för Ibiza Final Boss (BOSS) idag är $ 0.000217, med en förändring på 12.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOSS till USD är$ 0.000217 per BOSS.

Ibiza Final Boss rankas för närvarande nr.2778 enligt marknadsvärde på $ 201.89K, med ett cirkulerande utbud på 930.35M BOSS. Under de senaste 24 timmarna handlades BOSS mellan $ 0.0002018 (lägsta) och $ 0.00028 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04818861394228114, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000170877417044728.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOSS med +1.68% under den senaste timmen och -30.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.79K.

Ibiza Final Boss (BOSS) Marknadsinformation

Rank No.2778 Marknadsvärde $ 201.89K$ 201.89K $ 201.89K Volym (24H) $ 55.79K$ 55.79K $ 55.79K Marknadsvärde efter full utspädning $ 201.89K$ 201.89K $ 201.89K Cirkulationsutbud 930.35M 930.35M 930.35M Maxutbud 930,382,708.578407 930,382,708.578407 930,382,708.578407 Totalt utbud 930,349,908.870507 930,349,908.870507 930,349,908.870507 Cirkulationshastighet 99.99% Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Ibiza Final Boss är $ 201.89K, med en 24h-handelsvolym på $ 55.79K. Det cirkulerande utbudet av BOSS är 930.35M, med ett totalt utbud på 930349908.870507. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 201.89K.