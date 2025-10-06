Livepriset för Ibiza Final Boss idag är 0.000217 USD.BOSS börsvärdet är 201,885.930224900019 USD. Följ prisuppdateringar för BOSS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Ibiza Final Boss idag är 0.000217 USD.BOSS börsvärdet är 201,885.930224900019 USD. Följ prisuppdateringar för BOSS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Ibiza Final Boss (BOSS) idag är $ 0.000217, med en förändring på 12.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOSS till USD är$ 0.000217 per BOSS.
Ibiza Final Boss rankas för närvarande nr.2778 enligt marknadsvärde på $ 201.89K, med ett cirkulerande utbud på 930.35M BOSS. Under de senaste 24 timmarna handlades BOSS mellan $ 0.0002018 (lägsta) och $ 0.00028 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04818861394228114, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000170877417044728.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BOSS med +1.68% under den senaste timmen och -30.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.79K.
Ibiza Final Boss (BOSS) Marknadsinformation
No.2778
$ 201.89K
$ 201.89K$ 201.89K
$ 55.79K
$ 55.79K$ 55.79K
$ 201.89K
$ 201.89K$ 201.89K
930.35M
930.35M 930.35M
930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407
930,349,908.870507
930,349,908.870507 930,349,908.870507
99.99%
SOL
Det aktuella börsvärdet för Ibiza Final Boss är $ 201.89K, med en 24h-handelsvolym på $ 55.79K. Det cirkulerande utbudet av BOSS är 930.35M, med ett totalt utbud på 930349908.870507. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 201.89K.
Ibiza Final Boss Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0002018
$ 0.0002018$ 0.0002018
lägsta under 24-timmar
$ 0.00028
$ 0.00028$ 0.00028
högsta under 24-timmar
$ 0.0002018
$ 0.0002018$ 0.0002018
$ 0.00028
$ 0.00028$ 0.00028
$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114
$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728
+1.68%
-12.13%
-30.90%
-30.90%
Ibiza Final Boss (BOSS) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Ibiza Final Boss idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000029887
-12.13%
30 dagar
$ -0.000823
-79.14%
60 dagar
$ -0.002151
-90.84%
90 dagar
$ -0.009383
-97.74%
Ibiza Final Boss Prisförändring idag
Idag registrerade BOSS en förändring med $ -0.000029887 (-12.13%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Ibiza Final Boss 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000823 (-79.14%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Ibiza Final Boss 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOSS med $ -0.002151(-90.84%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Ibiza Final Boss 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.009383 (-97.74%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Ibiza Final Boss (BOSS)?
AI-drivna insikter som analyserar Ibiza Final Boss senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Ibiza Final Bosss priser?
Several key factors influence Ibiza Final Boss (BOSS) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BOSS pricing.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential growth.
Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor perception and token value.
Community Engagement: Active social media presence and community support drive adoption and demand.
Utility and Use Cases: Real-world applications and token functionality within the Ibiza ecosystem influence long-term value.
Supply Mechanics: Token distribution, burning mechanisms, and circulation supply directly affect scarcity and pricing.
Exchange Listings: New exchange availability increases accessibility and trading opportunities.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor confidence.
Market Competition: Performance relative to similar gaming or entertainment tokens affects positioning.
Whale Activity: Large holder transactions can create significant price movements due to relatively smaller market cap.
These factors interact dynamically, creating complex price movements that reflect both fundamental project value and speculative trading behavior in the cryptocurrency market.
Varför vill folk veta Ibiza Final Bosss pris idag?
People want to know Ibiza Final Boss (BOSS) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Active traders need real-time pricing to execute buy/sell orders effectively. Investors monitor daily fluctuations to assess performance.
Prisförutsägelse för Ibiza Final Boss
Ibiza Final Boss (BOSS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOSS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ibiza Final Boss (BOSS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Ibiza Final Boss potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Ibiza Final Boss kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOSS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ibiza Final Boss Price Prediction.
Om Ibiza Final Boss
BOSS Token (BOSS) is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a utility token within the Boss Gaming ecosystem, a decentralized platform that aims to revolutionize the online gaming industry. BOSS is used for transactions, rewards, and incentives within the ecosystem, promoting a more engaging and interactive gaming experience. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply of BOSS tokens is capped, creating a deflationary model that aims to maintain the token's value over time.
BOSS Token (BOSS) is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a utility token within the Boss Gaming ecosystem, a decentralized platform that aims to revolutionize the online gaming industry. BOSS is used for transactions, rewards, and incentives within the ecosystem, promoting a more engaging and interactive gaming experience. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply of BOSS tokens is capped, creating a deflationary model that aims to maintain the token's value over time.
Hur man köper och investerar Ibiza Final Boss
Är du redo att komma igång med Ibiza Final Boss? Att köpa BOSS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Ibiza Final Boss. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Ibiza Final Boss (BOSS) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 930.35M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Ibiza Final Boss krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Ibiza Final Boss
Genom att äga Ibiza Final Boss kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Ibiza Final Boss (BOSS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
BOSS har sitt ursprung i en dansvideo av den brittiska turisten Jack Kay på en nattklubb i Ibiza, Spanien, där han använde "BOSS/Final Boss" för att skapa en berättelse som blandar auktoritet med en festlig atmosfär.
BOSS har sitt ursprung i en dansvideo av den brittiska turisten Jack Kay på en nattklubb i Ibiza, Spanien, där han använde "BOSS/Final Boss" för att skapa en berättelse som blandar auktoritet med en festlig atmosfär.
Ibiza Final Boss Resurs
För en mer djupgående förståelse av Ibiza Final Boss kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Ibiza Final Boss
Hur mycket kommer 1 Ibiza Final Boss att vara värd år 2030?
Om Ibiza Final Boss skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ibiza Final Boss-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Ibiza Final Boss idag?
Priset för Ibiza Final Boss är idag $ 0.000217. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Ibiza Final Boss fortfarande en bra investering?
Ibiza Final Boss förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BOSS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Ibiza Final Boss?
Ibiza Final Boss till ett värde av $ 55.79K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Ibiza Final Boss?
Livepriset för BOSS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Ibiza Final Boss i den valuta du föredrar, besök BOSS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Ibiza Final Boss?
Priset på BOSS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,300
+0.57%
ETH
3,400.35
+0.70%
SOL
157.74
+0.67%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
615.49
+20.06%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BOSS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BOSS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Ibiza Final Bosss kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Ibiza Final Boss-priset att stiga i år?
Ibiza Final Boss priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Ibiza Final Boss (BOSS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:36:31 (UTC+8)
Ibiza Final Boss (BOSS) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.