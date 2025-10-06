Livepriset för BluWhale AI idag är 0.01415 USD.BLUAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BLUAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för BluWhale AI idag är 0.01415 USD.BLUAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BLUAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för BluWhale AI (BLUAI) idag är $ 0.01415, med en förändring på 0.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLUAI till USD är$ 0.01415 per BLUAI.
BluWhale AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLUAI. Under de senaste 24 timmarna handlades BLUAI mellan $ 0.01401 (lägsta) och $ 0.01565 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BLUAI med -2.08% under den senaste timmen och -34.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 442.36K.
BluWhale AI (BLUAI) Marknadsinformation
--
----
$ 442.36K
$ 442.36K$ 442.36K
$ 141.50M
$ 141.50M$ 141.50M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
SUI
Det aktuella börsvärdet för BluWhale AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 442.36K. Det cirkulerande utbudet av BLUAI är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 141.50M.
BluWhale AI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01401
$ 0.01401$ 0.01401
lägsta under 24-timmar
$ 0.01565
$ 0.01565$ 0.01565
högsta under 24-timmar
$ 0.01401
$ 0.01401$ 0.01401
$ 0.01565
$ 0.01565$ 0.01565
--
----
--
----
-2.08%
-0.21%
-34.98%
-34.98%
BluWhale AI (BLUAI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för BluWhale AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000298
-0.21%
30 dagar
$ +0.00915
+183.00%
60 dagar
$ +0.00915
+183.00%
90 dagar
$ +0.00915
+183.00%
BluWhale AI Prisförändring idag
Idag registrerade BLUAI en förändring med $ -0.0000298 (-0.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
BluWhale AI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00915 (+183.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
BluWhale AI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BLUAI med $ +0.00915(+183.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
BluWhale AI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00915 (+183.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BluWhale AI (BLUAI)?
AI-drivna insikter som analyserar BluWhale AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar BluWhale AIs priser?
BluWhale AI (BLUAI) token prices are influenced by several key factors:
Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.
Development Updates: Product launches, platform upgrades, and roadmap progress impact investor confidence.
Liquidity: Exchange listings and trading volume availability influence price stability and accessibility.
Varför vill folk veta BluWhale AIs pris idag?
People want to know BluWhale AI (BLUAI) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Profit/loss calculation - Real-time data shows immediate gains or losses on investments.
Market sentiment - Price trends indicate community confidence and project momentum.
DeFi activities - Accurate pricing is essential for lending, staking, and yield farming.
Tax reporting - Current values needed for accurate financial record-keeping and compliance.
Prisförutsägelse för BluWhale AI
BluWhale AI (BLUAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BLUAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BluWhale AI (BLUAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på BluWhale AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som BluWhale AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BLUAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BluWhale AI Price Prediction.
Hur man köper och investerar BluWhale AI
Är du redo att komma igång med BluWhale AI? Att köpa BLUAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper BluWhale AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din BluWhale AI (BLUAI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och BluWhale AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med BluWhale AI
Genom att äga BluWhale AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa BluWhale AI (BLUAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.
BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.
BluWhale AI Resurs
För en mer djupgående förståelse av BluWhale AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 BluWhale AI att vara värd år 2030?
Om BluWhale AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BluWhale AI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar BluWhale AI idag?
Priset för BluWhale AI är idag $ 0.01415. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är BluWhale AI fortfarande en bra investering?
BluWhale AI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BLUAI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för BluWhale AI?
BluWhale AI till ett värde av $ 442.36K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på BluWhale AI?
Livepriset för BLUAI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för BluWhale AI i den valuta du föredrar, besök BLUAI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för BluWhale AI?
Priset på BLUAI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,595.46
-0.11%
ETH
3,367.66
-0.26%
SOL
155.9
-0.49%
UCN
1,496.97
0.00%
USDC
1.0002
0.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BLUAI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BLUAI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om BluWhale AIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer BluWhale AI-priset att stiga i år?
BluWhale AI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för BluWhale AI (BLUAI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:33:20 (UTC+8)
BluWhale AI (BLUAI) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.