BluWhale AI Pris idag

Livepriset för BluWhale AI (BLUAI) idag är $ 0.01415, med en förändring på 0.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLUAI till USD är$ 0.01415 per BLUAI.

BluWhale AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLUAI. Under de senaste 24 timmarna handlades BLUAI mellan $ 0.01401 (lägsta) och $ 0.01565 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLUAI med -2.08% under den senaste timmen och -34.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 442.36K.

BluWhale AI (BLUAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 442.36K$ 442.36K $ 442.36K Marknadsvärde efter full utspädning $ 141.50M$ 141.50M $ 141.50M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja SUI

