Livepriset för BluWhale AI idag är 0.01415 USD.BLUAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BLUAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

BluWhale AI Logotyp

BluWhale AI-kurs(BLUAI)

1 BLUAI-till-USD pris i realtid:

$0.01418
$0.01418
-0.21%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:33:20 (UTC+8)

BluWhale AI Pris idag

Livepriset för BluWhale AI (BLUAI) idag är $ 0.01415, med en förändring på 0.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLUAI till USD är$ 0.01415 per BLUAI.

BluWhale AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BLUAI. Under de senaste 24 timmarna handlades BLUAI mellan $ 0.01401 (lägsta) och $ 0.01565 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLUAI med -2.08% under den senaste timmen och -34.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 442.36K.

BluWhale AI (BLUAI) Marknadsinformation

--
----

$ 442.36K
$ 442.36K

$ 141.50M
$ 141.50M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000

SUI

Det aktuella börsvärdet för BluWhale AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 442.36K. Det cirkulerande utbudet av BLUAI är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 141.50M.

BluWhale AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01401
$ 0.01401
lägsta under 24-timmar
$ 0.01565
$ 0.01565
högsta under 24-timmar

$ 0.01401
$ 0.01401

$ 0.01565
$ 0.01565

--
----

--
----

-2.08%

-0.21%

-34.98%

-34.98%

BluWhale AI (BLUAI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för BluWhale AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000298-0.21%
30 dagar$ +0.00915+183.00%
60 dagar$ +0.00915+183.00%
90 dagar$ +0.00915+183.00%
BluWhale AI Prisförändring idag

Idag registrerade BLUAI en förändring med $ -0.0000298 (-0.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

BluWhale AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00915 (+183.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

BluWhale AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BLUAI med $ +0.00915(+183.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

BluWhale AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00915 (+183.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BluWhale AI (BLUAI)?

Kolla in sidan BluWhale AI Prishistorik nu.

AI-analys för BluWhale AI

AI-drivna insikter som analyserar BluWhale AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar BluWhale AIs priser?

BluWhale AI (BLUAI) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BLUAI pricing.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence technology and AI crypto sector momentum affect its value.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and real-world utility of BluWhale AI's services drive demand.

Token Utility: Staking rewards, governance rights, and platform fee discounts create intrinsic value.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with tech companies or blockchain projects can boost prices.

Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.

Technical Analysis: Trading patterns, support/resistance levels, and volume indicators guide short-term price movements.

Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.

Development Updates: Product launches, platform upgrades, and roadmap progress impact investor confidence.

Liquidity: Exchange listings and trading volume availability influence price stability and accessibility.

Varför vill folk veta BluWhale AIs pris idag?

People want to know BluWhale AI (BLUAI) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Profit/loss calculation - Real-time data shows immediate gains or losses on investments.

Market sentiment - Price trends indicate community confidence and project momentum.

DeFi activities - Accurate pricing is essential for lending, staking, and yield farming.

Tax reporting - Current values needed for accurate financial record-keeping and compliance.

Prisförutsägelse för BluWhale AI

BluWhale AI (BLUAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BLUAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BluWhale AI (BLUAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på BluWhale AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som BluWhale AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BLUAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BluWhale AI Price Prediction.

Hur man köper och investerar BluWhale AI

Är du redo att komma igång med BluWhale AI? Att köpa BLUAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper BluWhale AI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din BluWhale AI (BLUAI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och BluWhale AI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper BluWhale AI (BLUAI) Guide

Vad kan du göra med BluWhale AI

Genom att äga BluWhale AI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa BluWhale AI (BLUAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av BluWhale AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell BluWhale AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om BluWhale AI

Hur mycket kommer 1 BluWhale AI att vara värd år 2030?
Om BluWhale AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BluWhale AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:33:20 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om BluWhale AI

BLUAI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på BLUAI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BLUAI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla BluWhale AI (BLUAI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se BluWhale AI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
BLUAI/USDT
$0.01418
$0.01418
-0.35%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2868

$0.1607

$0.0023456

$0.1607

$0.00004888

$0.0000017586

$0.000000001913

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för BLUAI-till-USD

